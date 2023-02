Joensuulaisen Ali Girayn serkku menehtyi Turkin maanjäristyksissä, kaarinalaisopettajat pelastautuivat oviaukkoon järähtelyn alkaessa

Maanjäristykset alkoivat Turkissa sunnuntain ja maanantain välisenä yönä. Niissä on kuollut tuhansia ihmisiä ja kymmeniä tuhansia on loukkaantunut.

Turkissa tapahtuneet maanjäristykset kohdistuvat myös joidenkin suomalaisten elämään. Vaikka surmansa saaneiden joukossa ei ole tämän hetkisen tiedon mukaan suomalaisia, on menehtyneissä Suomessa asuvien sukulaisia ja ystäviä. Lisäksi järistysalueen läheisyydessä on suomalaisia matkaajia.

Maanjäristykset alkoivat Turkissa sunnuntain ja maanantain välisenä yönä, voimakkain niistä on tähän mennessä ollut voimakkuudeltaan 7,8. Järistyksissä on kuollut tuhansia ja loukkaantunut kymmeniä tuhansia Turkissa ja Syyriassa.

Joensuulainen Ali Giray menetti serkkunsa

Turkin maanjäristykset liippaavat hyvin läheltä joensuulaista Ali Girayta.

Tuhansia ihmisiä on kuollut ja useita kaupunkeja on kärsinyt Turkin kurdialueella niissä maisemissa, joista Giray lähti Suomeen 11-vuotiaana ja jossa hänen sukulaisiaan elää ja asuu yhä.

– Olin Turkissa Antalyassa työmatkalla viime viikolla. En päässyt mummoni hautajaisiin, joten tilaisuuden tullen menin samalla reissulla käymään hänen haudallaan Diayrbakirissa. Olin siellä lauantaina, Giray kertoo.

Diayrbakir sijaitsee Kaakkois-Turkissa: se on yksi niistä kymmenistä kaupungeista, jotka kärsivät pahoin voimakkaista maanjäristyksistä.

– Tunnelma on hyvin pelottava. Eilen saimme suru-uutisen, että serkkuni menehtyi ja hänen talonsa meni, mutta onneksi kolme lasta selvisivät, kertoo Giray.

– Järistykset eivät osuneet kotikaupunkiini tuhoisasti, vaikka sielläkin tärisi. Pahimmat alueet ovat hyvin lähellä, alle 100 kilometrin päässä, Giray kertoo.

Turkin kurdeihin kuuluva Giray on huolissaan ihmisistä rajan molemmin puolin.

– Syyrian puolella ei ole mitään. Tilanne siellä keinotekoisen rajan toisella puolella on vielä huonompi. Taloustilanne on huono. Rahaa ei ole, joten ihmisten hätä on käsittämätön.

Hän pohtii parhaillaan, kuinka voisi auttaa hätää kärsiviä.

– Tuntuu niin pahalta kuin kädet olisivat sidoksissa. Se apu, jonka voin antaa, on vähäistä.

Ali Giray tunnetaan Joensuussa ravintoloitsijana ja tulkkauspalveluyrittäjänä. Lisäksi hän toimii maahanmuuttajien tukena niin yritysten perustamisessa kuin kotoutumisessa Suomeen. Hänet valittiin vuonna 2016 vuoden pakolaismieheksi.

Kaarinalaisopettajat odottivat järistyksen loppua ovenkarmien suojassa

Varsinais-Suomessa sijaitsevan Kaarinan Kotimäen koulun opettajien Erasmus-vaihto Turkin Mersinissä sai täyskäännöksen maanantaina. Maanjäristys herätti seitsemän henkisen opettajaryhmän aamuyöstä.

– Silloin kun maanjäristys alkoi, nousin sängystä ja sanoin muille, että äkkiä tuonne oven karmien alle turvaan. Siinä me seisoimme ja odotimme, että järistys loppuu. Se tuntui kestävän todella kauan. Alkoi kyllä pelottaa, kuvailee maanjäristystä opettaja Ulla Haapanen.

Opettajaryhmä on parhaillaan Välimeren rannalla sijaitsevassa Mersinin kaupungissa. Suunnitelmat menivät uusiksi, kun paikalliset koulut ovat kiinni. Opettajaryhmän piti tutustua turkkilaiseen koulumaailmaan, mutta se on toistaiseksi mahdotonta.

– Eilen oli olo, että missään ei ole turvallista. Kävelimme koko päivän ulkona ja yritimme etsiä avoimia paikkoja, koska jälkijäristyksiä tuli koko ajan, Haapanen kertoo.

Kaupunki sijaitsee noin 200 kilometriä järistysalueelta, eikä Ulla Haapasen mukaan alueella ole näkynyt sortuneita taloja tai rakennuksia.

– Mutta ihmiset eivät uskalla olla korkeissa taloissa. Aukiot ovat täynnä ihmisiä ja ihmiset viettävät autoissa aikaansa.

Kotiinpaluusta ei ole vielä tietoa.

– Lento lähtee loppuviikosta Adanasta, tai ainakin piti lähteä. Emme tiedä vielä. Adana on lähempänä järistyskeskusta, joten odotamme vielä lisätietoja.