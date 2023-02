Syyttäjä: Haminalaismies välitti marihuanaa 1,6 miljoonan euron edestä

Huumevyyhdissä on syytteessä yhteensä seitsemän henkilöä. Päätekijälle vaaditaan jopa 12 vuoden ehdotonta tuomiota.

Kymenlaakson käräjäoikeus käsittelee tällä viikolla laajaa marihuanan välitykseen ja laittomaan hallussapitoon liittyvää rikosvyyhtiä. Syyttäjä vaatii haminalaiselle vuonna 1994 syntyneelle miehelle 11–12 vuoden ehdotonta vankeusrangaistusta.

Haastehakemuksen mukaan haminalaismies on laittomasti pitänyt hallussaan ja välittänyt marihuanaa. Keskeisten syytekohtien mukaan hän välitti toiselle miehelle Lahdessa 80 kilogrammaa marihuanaa. Lisäksi pääepäilty on samassa yhteydessä välittänyt 3,4 kilogrammaa huumausainetta Kemiin.

Teot tapahtuivat vuonna 2020. Katukaupassa 83,4 kiloa marihuanaa olisi haastehakemuksen mukaan yli 1,6 miljoonan arvoinen. Syyttäjä vaatii huumeita Lahdessa vastaanottaneelle miehelle 7–8 vuoden pituista vankeusrangaistusta.

Syytettyinä käräjäoikeudessa on yhteensä seitsemän henkilöä. Syyttäjän vaatimat vankeusrangaistukset syytteessä oleville vaihtelevat kahdesta vuodesta päätekijälle vaadittuun jopa 12 vuoden pituiseen tuomioon.

Syytekohtia on yhteensä 12. Rikosnimikkeinä ovat törkeä huumausainerikos, avunanto törkeään huumausainerikokseen sekä huumausaineen käyttörikos.

Rikoksissa on liikkunut haastehakemuksen mukaan suuri määrä huumausainetta ja sillä on tavoiteltu suurta taloudellista hyötyä. Tästä syystä syyttäjän mukaan kyseessä on kokonaisuutena arvioituna törkeä teko.

Syyttäjä perustelee päätekijän rangaistusta rikollisen toiminnan suunnitelmallisuudella, rikoksen tekemistä palkkiota vastaan sekä hänen aiemmalla rikollisuudellaan, joka osoittaa piittaamattomuutta lain kielloista ja käskyistä.

Syyttäjä vaatii, että päätekijä on tuomittava menettämään valtiolle rikoksen tuottamana taloudellisena hyötynä huumausaineen levittämisestä saamansa palkkion 12 510 euroa.