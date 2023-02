Ylen koulukoneesta selviää, että esimerkiksi niissä kymmenessä koulussa, joissa on määrällisesti eniten S2-oppilaita, päättötodistusten keskiarvot ovat samaa tasoa kuin koko maan päättötodistusten keskiarvo. Vaihteluväli näiden koulujen päättötodistuksissa on 7,4 keskiarvosta 8,7 keskiarvoon. Koko maan päättötodistusten keskiarvo on 7,9.