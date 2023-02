26-vuotias Mira Kinnala voi olla päiviä syömättä, koska hän pelkää ruokaa

Ruoka aiheuttaa Mira Kinnalalle ahdistusta, jopa pelkoa. Suklaa on hänelle yksi turvaruoka, jota yleensä pystyy syömään. Video: Johanna Manu / Yle

Joskus Mira Kinnala, 26, pystyy syömään kerralla vain pienen palan suklaata, ja sekin onnistuu vain oman sohvan tutussa nurkassa. Päälle on juotava runsaita määriä vettä. Suklaa on hänelle turvaruokaa, mutta siihenkään ei voi aina luottaa.

– Välillä voin syödä sosekeittoja ja puuroja, mutta useimmin nekin pelottavat ihan sairaasti. En voi syödä ruokapöydässä, en toisten seurassa, enkä ole kahteen vuoteen syönyt ulkona, Kinnala kertoo.

Kinnalalla on syömishäiriö nimeltä ARFID. Tai niin hän sen itse kokee. Virallista diagnoosia ei hänellä ole, koska Suomessa käytössä oleva tautiluokitus ICD-10 ei tunnista sairautta.

– En ole saanut esimerkiksi lähetettä syömishäiriöpolille, koska lääkäri ei ole virallisesti diagnosoinut ARFIDia. On puhuttu vain ahdistumisesta johtuvasta syömishäiriöstä ja tarjottu ratkaisuksi rauhoittavia lääkkeitä, joiden avulla voisin yrittää syödä. Olen testannut, ei auta, hän sanoo.

ARFID on tulossa mukaan uuteen ICD-11-tautiluokitukseen. Helsingin yliopiston mielenterveyden professori Anna Keski-Rahkonen sanoo, että tälläkin hetkellä sen voi diagnosoida luokkaan F50.82 ”ARFID, syömisen välttämis- ja rajoittamishäiriö”. Lääketieteen sanastolautakunta on äskettäin täsmentänyt häiriön suomenkielisen nimen.

Keski-Rahkonen kertoo, että ARFID (avoidant-restrictive food intake disorder) on määritelty kymmenen vuotta sitten Yhdysvalloissa. Se otettiin siellä mukaan mielenterveyden hoitoa ohjaavaan tautiluokitukseen samaan aikaan ahmimishäiriö BEDin (binge eating disorder) kanssa. Suomessa BED on mukana tautiluokituksessa ja on tuttu lääkärikunnalle, mutta ARFIDia vasta opiskellaan.

– Asiaa tutkitaan nyt esimerkiksi sellaisissa yliopistoissa kuin Harvard, Stanford ja Yale, eli muutaman vuoden päästä tietoa on olemassa huomattavasti enemmän. ARFIDista on tullut kymmenessä vuodessa satoja tutkimuksia eri puolilta maailmaa, Keski-Rahkonen sanoo.

Potilaana kahden lääkärin välissä

Turkulaisella Mira Kinnalalla on kokemuksia lääkäreiden kahdenlaisista tulkinnoista. Neuvontapuhelimeen vastannut lääkäri tunnisti hänessä ARFIDin piirteitä, mutta hoitava lääkäri ei.

– Olen kohdannut asenteellisuutta. Minua ei kuunnella, ei huomioida sitä mitä minä tiedän itsestäni ja mitä tunnen ruokaa kohtaan. He vain turvautuvat omaan asiantuntijuuteensa, johon ARFID ei kuulu, Kinnala sanoo.

Avaa kuvien katselu Kinnala ei ole pariin vuoteen syönyt ulkona. Pelkkä ajatuskin kauhistuttaa liikaa. Kuva: Johanna Manu / Yle

Kolme vuotta sitten Kinnala sai ärhäkän nielurisatulehduksen.

– Jouduin sairaalaan letkuihin ja kiireelliseen leikkaukseen. Nieluni oli niin tulehtunut, että jäljellä oli vain pillin mentävä reikä, hän kuvailee.

Tuon sairaalareissun aikana syöminen alkoi mennä vaikeaksi. Kurkku oli pitkään kipeä ja nieleminen lähes mahdotonta. ARFID-oireet ovat jatkuneet siitä asti.

Kinnala kertoo, että hänen elämäänsä on kuulunut paljon henkistä tuskaa, traumaa ja väkivallan kohteena olemisen kokemuksia. Kasvun vuodet ovat olleet kirjavia.

– Teini-iässä olin tosi urheilullinen ja kehonkuvani oli vääristynyt. Olen pelännyt lihomista. Anoreksia ei ehtinyt pahaksi, ja se jäi lopulta päihteiden jalkoihin.

Sairaalloisen laiha Kinnala ei ole koskaan ollut. Hän tarkkailee painoindeksiään jatkuvasti. Nyt hän on normaalipainon alarajoilla.

Pari kuukautta sitten syöminen meni niin vaikeaksi, että Kinnalan tajunta alkoi hämärtyä ja sydän löi raskaasti.

– En syönyt kahteen viikkoon juuri mitään, join ainoastaan. Laihduin melkein kymmenen kiloa. Päivystyksessä todettiin, että laboratoriokokeissa ei ollut mitään vikaa. Olisin saanut jäädä osastolle nenämahaletkuruokintaan, mutta päätin mennä kotiin.

Tätä on ARFID Avaa - ARFID ilmenee pitkäaikaisina tai pysyvinä syömisen hankaluuksina, jotka aiheuttavat selkeitä terveyshaittoja tai vaikeuttavat huomattavasti jokapäiväistä elämää. - Se voi johtaa painon laskuun tai kasvuikäisillä kasvun hidastumiseen. - Syömishäiriö voi johtaa ravitsemustilan puutoksiin ja psykososiaalisen toimintakyvyn heikkenemiseen. - Kyse ei ole nirsoilusta, vaan esimerkiksi ravinnon maku, koostumus tai suutuntuma voi aiheuttaa pelkoa, välttelyä tai ravinnosta kieltäytymistä. ARFIDia sairastava saattaa pelätä ruokaan tukehtumista, sen oksentamista tai allergisia reaktioita. - ARFID esiintyy usein samanaikaisesti toiminnallisten ja tulehduksellisten suolistosairauksien, ruuansulatushäiriöden ja refluksioireiden kanssa.

ARFID korostuu autismin kirjossa

Kansainväliset tutkimukset kertovat, että ARFIDia esiintyy korkeintaan 5,5 prosentilla lapsista ja nuorista. Aikuisväestössä esiintyvyys on korkeintaan 4,1 prosenttia.

Syömishäiriö korostuu autismin kirjossa, ja ilmiöt ovat osin päällekkäisiä. On tutkittu, että noin viidennes autismikirjon ihmisistä ja heidän vanhemmistaan on syömistyyleiltään ARFID-piirteisiä. Piirteet myös periytyvät.

Autismiliiton viestintäkoordinaattori Helin Vesala vahvistaa, että yhteneväisyyksiä on.

– Autismikirjon ihmisillä syömiseen voivat vaikuttaa esimerkiksi hälyiset tilat, ruuan koostumus ja motoriset vaikeudet pureskelussa. Ruoka-aineissa saattaa olla rajoittuneisuutta ja syömiseen voidaan tarvia vahvoja rutiineja.

Autismikirjon ensimmäinen Käypä hoito -suositus julkaistiin tammikuun lopulla. ARFID on mainittu myös siinä.

Avaa kuvien katselu Kinnala on aiemmin pitänyt syömisestä, se on ollut normaalia tekemistä perheen ja ystävien kanssa. Kuva: Johanna Manu / Yle

Tautiluokituksen päivittymistä ja selkeämpiä hoitopolkuja odotellessa Kinnala rakentaa tulevaisuuttaan epävarmoissa tunnelmissa. Hän haluaisi päästä lukemaan oikeustieteitä, mutta syöminen lähiopetuspäivinä kauhistuttaa jo etukäteen.

Hän toivoisi löytävänsä ratkaisuja myös siihen, miten lähteä kavereiden kanssa tuikitavalliselle mökkireissulle tai lasten kanssa sisäleikkipuistoon siten, että syömistä ei tarvitsisi panikoida.

Soten ammattilaisille hän toivoo koulutusta aiheesta.

– En itse ymmärrä ARFIDista kaikkea, mutta jos lääkäreilläkään ei ole parempaa tietoa, se vain lisää turvattomuuden tunnetta, hän sanoo.

Jos omat tai läheisesi syömistottumukset askarruttavat, voit saada keskusteluapua esimerkiksi Syömishäiriöliitosta (siirryt toiseen palveluun).

Mitä kokemuksia sinulla on syömishäiriöiden tunnistamisesta? Voit keskustella aiheesta 11. helmikuuta klo 23 saakka.