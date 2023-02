Espoossa on ainutlaatuinen sakkorysä, johon moni haksahtaa – katso kuvat

Espoonlahden urheilupuiston parkkipaikalla on toistuvasti autoja pysäköitynä alueelle, johon ei saa liikennemerkin mukaan pysäköidä. Maalattu parkkiruutu näkyy selvästi liikennemerkin vasemmalla puolella.

Espoossa Espoonlahdentien kupeessa sijaitsevan urheilupuiston parkkipaikan liikennemerkki on aiheuttanut hämmennystä.

Paikkaa voisi kutsua jopa sakkorysäksi epäselvien liikennemerkkien vuoksi.

Liikennemerkissä oleva nuoli on merkitty niin pienellä, että se jää monilla huomaamatta. Nuoli kuitenkin paljastaa, mihin parkkipaikalla saa pysäköidä ja mikä on kiellettyä aluetta. Hämmennystä on aiheuttanut myös se, että pysäköintimerkin vasemmalle puolelle on maalattu valkoinen pysäköintiruutu, vaikka siihen ei merkinnän mukaan saisi pysäköidä.

Miksi ihmeessä liikennemerkin viereen on maalattu parkkiruutu, vaikka siihen ei saa pysäköidä? Espoon kaupungin kenttämestarin Teemu Miettisen mukaan kyseinen parkkipaikka on ollut aiemmin työmaa-alueella ja toiminut työmaa-alueen parkkipaikkana.

Parkkiruudun vieressä oleva liikennemerkki ”lienee tieliikennelain vastainen”, kertoo Espoon kaupungin pysäköinnistä vastaava lakimies Petteri Aumala. Uusi tieliikennelaki astui voimaan kesäkuussa 2020.

Liikennemerkissä tulisi näkyä selvemmin, missä luvallinen pysäköintialue alkaa. Nykyinen liikennemerkki on jäännös vanhasta tieliikennelaista.

Tästä huolimatta kyseiselle paikalle pysäköimisestä voi tulla huomautus, tai jopa sakko.

Kuinka harhaanjohtavaan merkintään tulisi suhtautua?

Petteri Aumala: Merkissä on virhe, koska vaikutusalueen nuoli on vääränlainen. Nyt on merkittynä kiekko 4h ja vaikutusalue samassa lisäkilvessä. Vaikutusalueen nuolen tulisi olla erikseen omana lisäkilpenä.

Muut liikennemerkit ovat samalla parkkialueella huomattavasti selkeämmät, ja ne sallivat pysäköinnin merkin molemmille puolille. Kuva: Tuomo Björksten / Yle

Voiko kyseiseltä parkkipaikalta saada pysäköintivirhemaksun?

Petteri Aumala: Pysäköintivirhemaksuja on määrätty viimeksi joulukuun alkupuolella. Koska merkintä on tulkinnanvarainen, kyseiseen kohtaan pysäköimisestä voi tällä hetkellä saada huomautuksen. Pysäköintivirhemaksun mahdollisuutta ei voida kuitenkaan täysin poissulkea tilanteessa, jossa samaan kohtaan toistuvasti pysäköidään. Pysäköintivirhemaksusta on mahdollisuus myös tehdä oikaisuvaatimus.

Kenen pitäisi vaihtaa lainvastainen liikennemerkki?

Petteri Aumala: Asiasta vastaa Espoon kaupungin liikuntatoimi, koska se on liikuntatoimen hallitsema tila. Liikuntatoimi on tilannut merkin, joka ei ole tieliikennelain mukainen. Katukunnossapito ei voi muuttaa merkkiä, koska kyseessä ei ole katualue. Liikuntatoimeen on oltu asiasta yhteydessä, mutta sieltä ei ole saatu vastausta.

Oletko sinä havainnut vastaavia sakkorysiä omalla lähialueellasi? Tai oletko saanut sakkoja Espoonlahdessa? Voit keskustella aiheesta 9.2. klo 23 asti.

Kuuntele Radio Suomen liikenneilta viime syksyltä, jossa käsiteltiin uutta tieliikennelakia.