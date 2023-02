Kansainvälisen rikollisryhmän jäsen pyrki apureineen Suomen kokaiinimarkkinoille, mutta jäi kiinni – tässä heidän syytteensä

Helsingin käräjäoikeudessa luettiin tänään syytteet Suomen kokaiinimarkkinoille pyrkineen epäillyn rikollisryhmän jäsenille.

Yhteensä 14 henkilöä syytetään muun muassa törkeistä huumausainerikoksista ja avunannosta niihin, lukuisista huumausainerikoksista, ampuma-aserikoksesta ja törkeästä rahanpesusta. Jutussa on yhteensä 23 syytekohtaa.

Jutun pääepäiltyä syytetään kahdesta törkeästä huumausainerikoksesta, ampuma-aserikoksesta ja pahoinpitelystä. Syyttäjä vaatii hänelle ehdotonta vankeusrangaistusta.

Pääepäilty mies on syyttäjän mukaan johtanut huumeiden levittämistä Suomessa. Haastehakemuksen mukaan hän on järjestäytyneen rikollisryhmän jäsenenä hankkinut ja järjestänyt Helsinkiin neljä kiloa kokaiinia. Se on tuotu Helsinkiin useammassa erässä huhti–elokuussa 2022. Myös amfetamiinia on tuotu Suomeen.

Pääepäilty on käyttänyt apureineen useampaa helsinkiläistä asuntoa ja hotellihuoneita huumeiden levittämiseen. Kokaiini punnittiin ja pakattiin kyseisissä asunnoissa ja hotellihuoneissa. Niissä säilytettiin myös huumeiden myynnistä saatuja rahoja, joista osan poliisi on takavarikoinut. Poliisi takavarikoi 14 500 euroa käteistä rahaa.

Kansainvälinen rikollisryhmä yritti perustaa Suomeen alaosaston

Poliisin tietojen mukaan organisaatio käynnisti toimintaansa Suomessa viime vuoden keväällä.

Ryhmän johtohahmo ja toinen pääepäilty ovat poliisin mukaan Ruotsin kansalaisia. Heidät vangittiin syyskuun alkupuolella epäiltyinä törkeistä huumausainerikoksista.

Poliisin mukaan johtohahmo värväsi ryhmän jäsenet Suomessa ja hankki heille ampuma-aseet. Hän myös raportoi toiminnasta ulkomailla, mahdollisesti Ruotsissa, toimivalle katto-organisaatiolle.

Suomessa levitettyjen huumausaineiden arvo oli ainakin 450 000 euroa.

Poliisi takavarikoi ryhmältä kannabiskasvattamoita, amfetamiinia ja kokaiinia sekä useita ampuma-aseita.

– Saimme estettyä rikollisryhmää saamasta jalansijaa kokaiinimarkkinoilla Suomessa, eli toiminta saatiin pysäytettyä heti alkumetreillä, sanoi Helsingin poliisin tutkinnanjohtaja Toni Uusikivi tammikuun lopulla.

Tutkinnanjohtaja Uusikiven mukaan pääepäillyt ovat 1970- ja 1980 -luvuilla syntyneitä miehiä.

– Kyse ei siis ole nuorten miesten katujengeistä, joita Ruotsin uutisoinnissa on nyt näkynyt, Uusikivi sanoo.