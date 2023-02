”Kohteet herättelevät omaa maailmankäsitystä” – synkkä matkailu on trendi, jota sinäkin saatat harrastaa tietämättäsi

True crimea tulee joka tuutista: suoratoistopalveluista ja äänikirjoista. Ilmiö näkyy myös matkailussa.

Kyseessä on matkailutrendi, jossa ihmisiä kiehtovat kohteet, joilla on synkkä historia. Se voi olla esimerkiksi henkirikoksen tapahtumapaikka tai yliluonnollisista asioista tunnettu miljöö.

Avaa kuvien katselu Outokummun kaivos on yksi Sarita Käräjähongan suosikkikohteista. Kuva: Ari Tauslahti / Yle

Joensuulainen Sarita Käräjähonka on tutustunut ilmiöön laajasti.

– Ihmisiä kiehtoo, että nämä paikat asettavat ihmisen asemaan, jossa hän voi itse miettiä miten olisi toiminut tilanteessa. Olisiko pystynyt estämään vaikka paikalla tapahtuneen henkirikoksen?

Synkkää matkailua on harrastettu ennenkin. Suosittuja kohteita ovat muun muassa Kyllikki Saaren suohauta, Bodomjärven kolmoismurha ja Seilin spitaalisairaala.

Käräjähongan opinnäytetyö sisältää oppaan synkän matkailun kohteisiin Pohjois-Karjalassa.

Avaa kuvien katselu Outokummun kaivoksen museossa on nähtävillä vanhoja kaivoskoneita. Kuva: Ari Tauslahti

– Olen aina ollut kiinnostunut true crimesta, dekkareista ja historiallisista tapahtumista. Ihmisiä kiinnostaa synkät asiat, onnettomuudet ja niiden taustat. Oppaalla tavoitellaan uusia matkailijoita Pohjois-Karjalaan.

Käräjähonka kertoo, että synkkä matkailu sopii kaikille, joita nämä aiheet kiinnostavat. Ihmiset harrastavat tätä myös tiedostamattaan, esimerkiksi monet luontokohteet ovat myös synkkään matkailuun liittyviä kohteita.

– Se sopii laajalle yleisölle, uskon nuorien olevan erityisen kiinnostuneita. Monet tutut sarjat ovat herättäneet huomiota aiheeseen, kuten Tšernobyl.

Synkkä matkailu avartaa omaa ajatusmaailmaa

Sykähdyttävin kohde, jossa Käräjähonka on itse käynyt, on Doverin vanha linna Englannissa. Paikka on tuttu toisen maailmansodan aikaisista tunneleista. Kierros oli Käräjähongan mukaan toteutettu hienosti hyödyntäen hologrammeja ja videotykkejä visualisoimaan oppaan kertomuksia.

– Haluaisin käydä katakombeissa ja Auschwitzissä. Ne on niin tunnettuja ja sykähdyttäviä tarinoiltaan. Suomessa kiinnostaa Olavinlinnan opastettu kierros Savonlinnassa. Sekin paikka kätkee sisälleen paljon synkkiä kohtaloita.

Synkkyyttä arvioidaan useilla asteikoilla, tunnetuimpia on brittiläisen Philip Stonen asteikko. Tärkeimpiä kriteereitä ovat muuan muassa se, kuinka kauan tapahtumista on kulunut, montako uhria se on vaatinut ja miten kohteessa on säilynyt tapahtumiin liittyvät yksityiskohdat. Toki synkkyyden kokemus on kaikille omanlaisensa.

Avaa kuvien katselu Outokummun kaivoksen historiaan pääsee hyvin sisälle vanhojen kuvien kautta. Kuva: Ari Tauslahti / Yle

Synkkää matkailua voi harrastaa pienellä budjetilla, moni luontokohde on täysin ilmainen. Tutustumalla oman kotipaikkakuntansa historiaan, voi löytää monia mielenkiintoisia paikkoja. Pohjois-Karjalasta Sarita Käräjähonka nostaa suosikikseen Outokummun kaivoksen.

– Vaikka historiaan mahtuu synkkiäkin asioita, on kohde kokonaisuutena mielenkiintoinen ja silmiä avaava. Kaivoksesta löytyy museo, joka kertoo tarkasti paikan historiaa.

Käräjähonka on haaveillut myös työskentelystä synkän matkailun parissa. Hän on pohtinut jopa toiminimen perustamista, mutta suurin haave olisi että kaupungit ja kunnat konsultoisivat häntä omien alueidensa matkakohteista.

Harva kohteista on kaupallistettu, ja tietoa alueen historiasta tulee etsiä itse. Synkkää matkailua voi harrastaa kuitenkin myös tietämättään.

– Esimerkiksi Koli on sellainen, jonne tullaan useimmiten ihan muista syistä.

Avaa kuvien katselu Paha-Koli on suosittu retkeilykohde, alueen historia ei ole kuitenkaan kaikkien tiedossa. Kuva: Ari Tauslahti / Yle

Laskettelijat ja vaeltajat voivatkin yllättyä Kolin historiasta. Infotauluilla kerrotaan myös paikan oletetusta synkemmästä menneisyydestä.

Millainen tunnelma kohteissa käymisen jälkeen jää? Eikö matkailun pitäisi olla rentoa ja mukavaa?

– Eihän se viikon lomasta ole paljoa jos vierailee muutamassa kohteessa. Ei kaiken lomassa tarvitse olla synkkää. Monet kohteista herättelee omaa maailmankäsitystä ja saa arvostamaan elämää uudella tavalla kun näkee rankkoja kohtaloita. Osaa arvostaa sitä miten hyvin asiat ovat omassa elämässä.

