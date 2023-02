Kuopiolaismuotoilija Silja Kivioja, 28, voitti vuoden koru -kilpailun ja se on vasta alkua – tavoitteena on saada aikaan kokonainen elämäntyö

Voittaja valittiin yleisöäänin kymmenen finalistin joukosta. Kivioja on valmistunut koru- ja jalometallimuotoilijaksi Savonia-ammattikorkeakoulusta.

Kuopiolainen koru- ja jalometallimuotoilija ja yrittäjä Silja Kivioja on voittanut viidettä kertaa järjestetyn valtakunnallisen vuoden koru -kilpailun. Voittoisa korusarja on nimeltään Rokama. Korut on valmistettu hopeasta.

– On mahtava saada tunnustusta tekemästään työstä ja huomata, että ihmiset ihan oikeasti pitävät tuotteista, jotka on suunnitellut, Kivioja sanoo.

Voittaja valittiin kymmenestä finalistista yleisöäänin. Ääniä annettiin kaikkiaan 4 200. Kivioja sai äänistä noin neljänneksen.

Kivioja kertoo olevansa isojen haaveiden ihminen.

– En edes uskalla kertoa isoimpia haaveitani, kun pitävät hulluna, hän naurahtaa.

Aikomuksena on viedä ainakin omaa Siljas designia eteenpäin ja tehdä siitä elämäntyö. Ajatuksena on laajentaa myös valikoimaa koruista muihin tuotteisiin.

Kaikki alkoi opiskeluaikana rehtorin koruista

Kivioja opiskeli muotoilijaksi Savonia-ammattikorkeakoulussa. Ennen valmistumistaan hän oli mukana ryhmässä, joka suunnitteli ja valmisti oppilaitoksen rehtorin Mervi Vidgrénin korut ja asun Linnan juhliin vuonna 2019.

Rehtori antoi Linnan juhlien pukunsa suunnitteluvastuun opiskelijoilleen: "Haluan meidän omaa osaamista näkyville"

Viime vuoden Linnan juhlissa Silja Kiviojan korut nähtiin neljän eri juhlijan yllä. Hän työskentelee vanhaan navettaan tehdyssä tilassa. Kuva: Marianne Mattila / Yle

Seuraavan vuoden 2020 aikana tapahtui paljon. Kivioja sai lapsen, meni naimisiin ja perusti oman yrityksen. Samaan aikaan puhkesi koronapandemia, jonka aikana ei järjestetty juhlia, joten harva halusi hankkia myöskään uusia koruja.

Koruala menetti vuoden tärkeimmän näyteikkunansa Linnan juhlat

Kivioja suunnitteli kuitenkin koko ajan omia mallistojaan ja markkinoi tuotteitaan somessa. Jotain tilanteesta kertoo se, että hän oli mukana ensimmäistä kertaa joulusesongin messuilla vasta viime vuonna.

– Siellä saatu palaute vahvisti uskoa omaan tekemiseen.

Marraskuun lopulla selvisi, että hän on mukana vuoden koru -kilpailun kymmenen finalistin joukossa. Lopputulos julkistettiin Tampereen häämessuilla helmikuun ensimmäisenä viikonloppuna.

Kilpailun tavoitteena on lisätä tietoisuutta kotimaisesta korutarjonnasta, kannustaa muotoilijoita ja edistää heidän taloudellisia menestymisen mahdollisuuksia.