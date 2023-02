Jope Ruonansuun läheiset näkivät kansantaiteilijasta kertovan elokuvan ennakkoon: “Kyllä tässä pitää vähän nieleskellä”

Jope Ruonansuun persoonaa ja hänen polkuaan kiusatusta koulupojasta rakastetuksi viihteen monitaituriksi valottavat lukuisat perheenjäsenten, ystävien ja kollegoiden tarinat ja kommentit.

Jopen sisko Ulla Ruonansuu on mukana elokuvassa kertomassa veljestään ja hän oli maanantaina katsomassa elokuvan ennakkoon Kemissä, perheen kotikaupungissa. Puolitoistatuntinen muistoissa, lapsuusajoista lähtien, sai sisaren herkistymään ja muistelemaan perheen yhteisiä hetkiä.

– Ei se Jope ollut mikään suuri stara meidän läheisten kesken, meillä oli ihan oma huumori keskenämme. Olen tietysti hyvin iloinen, että elokuva on tehty, vaikka kyllä tässä pitää vähän nieleskellä, Ulla Ruonansuu huokaa kyynelsilmin.

Dokumenttiin on löydetty ennennäkemätöntä materiaalia, joka sisarellekin oli uutta.

– Kouluaikojen bändihommista en ollut nähnyt videoita. Hienoa, että niitä on säästynyt.

Sanansyöttöä, sielujen sympatiaa, teletappimeininkiä

Veli Seppo Ruonansuu kulki paljon Jopen mukana ja teki hänen kanssaan yhdessä musiikkia. Veljesten aivoitukset liikkuivat samoilla aaltopituuksilla.

– Olin vähän sellainen sanansyöttäjä. Ajeltiin autolla ympäri Suomea tai saunottiin mökillä, heiteltiin hulluja ideoita. Jope sai minunkin aivoni raksuttamaan. Aika monta levyäkin tehtiin porukalla.

Yhteistyön merkityksestä kielii se, että Jopen kuoltua laulujen sanoittaminen on Sepolta jäänyt taka-alalle. Rumpalina hän kuitenkin keikkailee bändin kanssa.

Pompottiko Jope pari vuotta nuorempaa veljeään?

– Pompotti tietenkin, isoveli kun oli. Varsinkin lapsena hän oli päällikkö, aikuisena ei tietenkään enää. Teetti Jope kyllä minulla paljon, ja minähän tein, mutta mukavaa se oli.

Myös kemiläinen Tommi Reponen teki Jopen kanssa pitkään viihdettä, radion huumoriohjelmia ja live-keikkoja. Heittäytyminen kävi luonnostaan, sillä miehet ruokkivat toistensa luovaa hulluutta.

– Sielujen sympatiaa se oli, jotain teletappimeininkiä. Jos toisella ajatus hyytyi, toinen heitti uuden madon koukkuun ja taas mentiin.

– Paljon hienoja, hienoja muistoja tulvi mieleen. Piti välillä vähän nenäliinaa kaivaa esille, jotteivät silmät hikoilleet ihan mahdottomasti, Tommi Reponen muotoilee tuntemuksiaan elokuvasta. Kuva: Pirkko Kukko-Liedes / Yle

”Nyt Jope sai sen oman elokuvansa”

Jope ite -elokuvaa ovat käsikirjoittaneet Jopen kanssa pitkään yhteistyötä tehneet Mika Räinä, Marko Talli sekä leikkaaja Nikke Bagge. TV:ssä 2000-luvun alussa pyörinyt Jopet-show sai kuusi tuotantokautta, ja tiiviin työkaveruuden lisäksi sinä aikana sinetöityi ystävyys.

Pitkä elokuva oli Jopen unelma. Ruonansuu ja Talli suunnittelivat tarinaa Jopen hahmosta rekkamies Maurista, mutta se jäi toteutumatta.

– Nyt Jope sai sen oman elokuvansa, sanoo Marko Talli, joka toimi sekä käsikirjoittajana että ohjaajana ja tuottajana.

Dokumenttielokuva kertoo myös, mitä voi löytyä koomikon kyynelten takaa.

– Halusin tehdä elokuvan, joka koskettaa myös niitä, joille Jopen huumori ei niin kauheasti merkitse. Osa ihmisistä rakastaa Jopen huumoria, mutta kaikki eivät siitä pidä.

Kiusaamisen trauma painoi

Lapsuus- ja nuoruusvuosina koettu kiusaaminen painoi Jopea paljon. Ystävätkään eivät välttämättä ymmärtäneet, miten iso ja pitkällinen trauma Jopelle kiusaaminen oli.

– Tämä on elokuvan tärkeä yhteiskunnallinen teema. Kiusaaminen ja siitä selviäminen, uran rakentaminen siitä huolimatta, että on tullut kaltoinkohdelluksi, se on minusta tärkeä teema, sanoo Mika Räinä.

Elokuva välittää vahvasti myös Jopen monipuoliset taidot. Hän kasvoi koko kansan taiteilijaksi erityisesti koomikon taidoillaan, mutta oli myös paljon muuta.

– Jope eli tutka päällä, hänen vahvuutensa oli havainnointi. Oli se sitten valtaapitävä, julkisuuden henkilö tai naapurin örisevä ukko, Jope saattoi löytää siitä ideoita ja viedä ne mihin tahansa muotoon, lauluksi tai sketsiksi tai live-esitykseen. Loppuaikoina Jopesta paljastui vielä sitten karikatyyritaiteilija, hän osasi tehdä imitaatiota myös visuaalisesti, sanoo Marko Talli.