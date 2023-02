Tuntematon yhtiö kaavailee tehdasta ja tuulivoimaa Ranualle – nyt puhuu toimitusjohtaja

ET Fuelsin toimitusjohtaja Lara Naqushbandi on työskennellyt aiemmin Googlen ja suuren kaivosyhtiön Rio Tinton leivissä.

Ranuan kunnassa suomalaisen valtionyhtiön mukana olo hankkeessa herättää luottamusta, mutta käytännössä tuntematon yritys on päävastuussa hankkeesta ja sen rahoituksesta.

Ranualle metanolitehdasta ja tuulivoimapuistoa suunnitteleva ET Fuels -yhtiö esittäytyi eilen ensimmäistä kertaa Ranuan kunnanvaltuustolle yleisöltä suljetussa iltakoulussa.

Iltakoulun jälkeen medialle pidetyssä tilaisuudessa selvisi, että monia oli mietityttänyt kysymys: miksi Ranua?

Yhtiön toimitusjohtaja Lara Naqushbandin mukaan yhtenä syynä on, että Ranuan Näätäaavalla on tuulista.

Tämä on elinehto tehtaan toiminnalle, sillä yhtiön suunnitelmien mukaan se saisi energiansa tuulivoimapuistosta, jota ei ole kytketty sähköverkkoon. Yhtiön mukaan tämä mahdollistaisi halvan energian tuottamisen tehdasta varten.

Tuulivoimasta saatavan energian avulla vedestä irrotettaisiin vetyä. Vety puolestaan yhdistettäisiin hiilidioksidiin metanolisynteesissä, jonka myötä saataisiin metanolia.

Sitä myytäisiin polttoaineeksi laivoja varten, kun laivat etsivät tulevaisuudessa ekologisia polttoaineita. Tällä hetkellä tämä niin kutsuttu vihreä metanoli on vielä kokeiluasteella laivateollisuudessa.

Raaka-aineeksi tarvittavaa hiilidioksidia yrityksen toimitusjohtaja uskoo olevan helposti saatavilla. Sitä voitaisiin Naqushbandin mukaan saada esimerkiksi Kemi-Tornion teollisuuden päästöistä.

Valtionyhtiö auttaa byrokratian kanssa

ET Fuels on löytänyt Näätäaavan ja Ranuan valtionyhtiö Neovan kautta.

Neova eli entinen Vapo omistaa noin tuhannen hehtaarin alueen Näätäaavalta. Hankealue olisi tosin yli 7000 hehtaaria.

Ranuan kunnanjohtaja Tuomas Aikkila pitää hanketta mahdollisena ja perustelee hankkeen realistisuutta juuri Neovan osallisuuden kautta.

Neova ei kuitenkaan rakennuta tai maksa tehdasta tai tuulivoimaloita. Se vastaa ennen kaikkea hankkeen tuulivoimaloiden luvittamiseen liittyvistä asioista, kuten ympäristövaikutusten arviointien järjestämisestä.

ET Fuels päävastuussa

Kuva: Samuli Niemi-Hukkala / Yle

Päävastuu hankkeesta kuuluu ET Fuelsille, tuntemattomalle yhtiölle, joka rekisteröitiin Irlantiin viime vuonna. Sitä johtaa brittiläinen Lara Naqushbandi, joka on aiemmin työskennellyt muun muassa Googlen ja kaivosyhtiö Rio Tinton leivissä.

Naqushbandi sanoo, että yhtiö rekisteröitiin Irlantiin, koska maa on EU-jäsen toisin kuin Iso-Britannia. Naqushbandi sanoo, että yhtiöllä on samankaltaisia hankkeita vireillä myös Espanjassa, joka on Suomen tavoin EU:n jäsen.

ET Fuels kertoo hankkivansa Ranuan varsinaiseen hankkeeseen rahoituksen, kun ”luvitus ja sopimukset” ovat kunnossa. Naqushbandi uskoo, että hanke saa rahoitusta. Hän perustelee asiaa sillä, että vihreään siirtymään on saatavilla paljon rahoitusta.

– Rahoitus tulisi infrastruktuurirahastoista ja suurilta pankeilta. Me keskustelemme niiden kanssa jatkuvasti. Kuten voit kuvitella, rahoitusta on paljon saatavilla energiamurrokseen, Naqushbandi kuvailee.

ET Fuelsin mukaan investoinnin kokonaisarvo olisi 800 miljoonaa euroa. Vertailun vuoksi Ranuan tämän vuoden toimintamenot ovat noin 18 miljoonaa euroa.

Ranuan kunta ei ole tehnyt päätöksiä liittyen metanolihankkeeseen, joka on vasta alkuvaiheessa.