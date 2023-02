Keliberin rahoittajaa syytetään laiminlyönneistä kotimaassaan Etelä-Afrikassa: yrityskaupassa perityn joukkosurman hoito jäänyt puheiden asteelle

Eteläafrikkalaisyhtiö Sibanye-Stillwater omistaa 85 prosenttia Kokkolaan ja Kaustiselle rakenteilla olevan Keliberin litiumkemiantehtaan ja rikastamon osakekannasta.

Kotimaassaan yhtiö on yhdistetty vuonna 2012 tapahtuneeseen Marikana-kaivoksen ammuskeluun. Marikana sijaitsee noin 120 kilometriä Johannesburgista luoteeseen.

Sibanye-Stillwater osti kaivosyhtiö Lonminin vuonna 2019 ja peri kaupan kylkiäisenä kytköksen noin kymmenen vuoden takaiseen ammuskeluun, jossa poliisi ja yksityiset turvallisuusjoukot tappoivat 34 ihmistä ja lähemmäs 80 loukkaantui.

Vuonna 2012 kaivostyöläiset olivat tyytymättömiä työoloihinsa ja Lonminin omistamalla kaivoksella järjestettiin usean viikon lakko. Elokuussa 2012 tilanne kärjistyi siihen, että poliisi avasi tulen mielenosoittajia kohtaan, kertoo South African History Online -sivusto (siirryt toiseen palveluun).

Marikanan tapahtumia on kuvailtu verisimmäksi joukkosurmaksi sitten vuoden 1976 Soweton mellakoiden, joissa kuoli lähes 200 ihmistä.

”Sanoja enemmän kuin tekoja”

Lonmin todettiin silloisen presidentti Jacob Zuman tilaaman selvityksen mukaan syylliseksi vuoden 2012 tapahtumiin ja se määrättiin maksamaan korvauksia uhreille ja heidän perheilleen.

Selvityksen mukaan yhtiö olisi voinut esimerkiksi sulkea kaivoksensa suojellakseen työntekijöitään, mutta taloudellisten syiden vuoksi ei tehnyt niin.

Vielä nykyäänkin Etelä-Afrikassa ollaan kuitenkin tyytymättömiä siihen, kuinka tapahtumiin liittyviä kysymyksiä on käsitelty.

Marikanassa vuonna 2012 ammuskeluissa kuoli 34 ihmistä. Kuva: EPA/STR

Malose Langa on psykologian professori eteläafrikkalaisessa Witwatersrandin yliopistossa.

Langa on osallistunut tutkijana Väkivallan ja sovinnon tutkimuslaitoksen (Centre for the Study of Violence and Reconciliation) tutkimukseen. Hän on myös yksi viime vuonna julkaistun Marikana-raportin (siirryt toiseen palveluun) kirjoittajista.

– Sanoja on enemmän kuin tekoja, siksi tyytymättömyys on edelleen vahva. Yksi ratkaisematon ongelma on, miten taloudellinen kompensaatio ja vahingonkorvaus hoidetaan, Langa toteaa.

Langan mukaan osalle uhreista on tarjottu asuntoja, mutta ei kaikille. Kehitys alueella on muutenkin hidasta. Etelä-Afrikan kaivosalueilla infrastruktuuri ja asumisolot ovat tyypillisesti puutteellisia.

Malose Langan mukaan monet asuvat edelleen huonoissa oloissa ja ovat alipalkattuja. Talot ovat rotiskoja ja tiet ovat karmeassa kunnossa. Tämä johtaa kasvavaan turhautumiseen ja vihaan ihmisten keskuudessa.

Tutkija Langan mukaan se, että Sibanye-Stillwater investoi isosti muun muassa Suomeen, kertoo siitä että yhtiöllä on rahaa. Siksi hän toivoo että yhtiö kantaisi myös vastuun Marikanan asukkaista.

– Pelkään että Marikanan asukkaat tulevat elämään köyhyydessä jatkossakin. Moni on ilman juoksevaa vettä ja sähköä siksi, että Sibanye-Stillwater asettaa investoinnit ulkomaille etusijalle, Langa toteaa.

Ei muistomerkkiä

Tyytymättömyyden taustalla on myös symbolisten tekojen puuttuminen.

Uhrit kaipaavat kaivosyhtiöltä jonkinlaista hyvitystä tai anteeksipyyntöä. Edes muistomerkkiä Marikanan tapauksen tiimoilta ei ole vielä pystytetty.

– Sibanye-Stillwater sanoo, ettei heitä saa sekoittaa edelliseen omistajaan Lonminiin. Vaikuttaa siltä, että he haluavat ottaa etäisyyttä tapahtuneeseen, Malose toteaa.

Tyytymättömyyttä lisää se, että Sibanye-Stillwater irtisanoi 1500 työntekijää Lonminin toiminnan siirtyessä heille.

Yhtiö tukee osallisia

Svenska Ylelle lähetetyssä sähköpostissa Sibanye-Stillwater toteaa, että Lonmin oli suurissa taloudellisissa vaikeuksissa, kun yrityskaupat tehtiin. Nyt suunta on saatu kääntymään ja yhtiön toiminta on jälleen kannattavaa.

Sibanye-Stillwaterin mukaan niiden henkilöiden asumiseen ja tukemiseen, joihin Marikanan tapahtumat vaikuttivat, on panostettu.

Yhtiön mukaan toiminnan kannattavuus tulee johtamaan alueella investointeihin, joista asukkaille on hyötyä myös kaivostoiminnan päätyttyä.

