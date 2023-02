Saako moottorikelkalla ajaa minkä tahansa järven jäällä? Yleinen kulkuoikeus ei kumoa annettuja rajoituksia

Maanantaina Näsijärven jäihin upposi moottoripyörä. Samalla järvellä, Koukkuniemen rannasta kohti Siilinkaria avautunut railo koitui samana päivänä pyöräilijän pulahdukseen.

Turvallisuusasioiden ohessa kysymyksiä on herättänyt myös se, onko moottoriajoneuvolla ajo aina sallittua jäällä?

– Pääsääntöisesti kyllä on, mutta monin paikoin jäällä kulkemiselle on haettu ja asetettu rajoituksia, muistuttaa Pirkanmaan ely-keskuksen ryhmäpäällikkö Vesa-Pekka Heikkilä.

Lainsäädännön mukaan moottoriajoneuvolla ajaminen jääpeitteisellä vesialueella perustuu yleiseen kulkuoikeuteen. Oikeuksia käytettäessä pitää kuitenkin ottaa huomioon maastoliikennelaki.

Yksityiset henkilöt, yhteisöt ja vesialueen omistajat voivat esittää ely-keskukselle alueellisen ajokiellon tai -rajoituksen asettamisesta. Päätöksessä otetaan huomioon muun muassa mahdollinen haitta luonnolle tai muulle ympäristölle.

Heikkilä myöntää, että pykäliä ja rajoituksia on nykyään sen verran paljon, että monelle on epäselvää, mikä missäkin on sallittua.

Esimerkiksi Tampereen kaupunki on hakenut rajoitukset Näsijärvelle siten, että Nuoralahden ja Myllyniemen eteläpuolella ei saa huristella moottoriajoneuvoilla. Tästä poikkeuksen tekee liukkaan kelin harjoitteluun tarkoitettu alue.

– Kieltoalueita on paljon ja ne voivat olla laajoja. Pyhäjärvi ja moni pikkujärvi kuuluu kieltolistalle.

Jääpeitteinen vesialue määritellään laissa maastoksi niiltä osin, kun se ei ole tieliikenteelle tarkoitettu jäätie. Kuvassa Näsijärven retkiluistelurataa ylläpitävä Pekka Tyllilä. Kuva: Jani Aarnio / Yle

Kulje asukkaita ja luontoa kunnioittaen

Ennen kuin starttaa ajokkinsa kohti jääreittejä, mahdolliset rajoitukset on syytä tarkastaa. Vesi- ja maastoliikennerajoitukset alueittain löytyvät ymparisto.fi (siirryt toiseen palveluun)-sivustolta.

Tämän lisäksi muutama muukin seikka on otettava huomioon. Kuten se, että moottoriajoneuvoa saa jäällä kuljettaa 15 vuotta täyttänyt henkilö ja ajoneuvossa tulee olla liikennevakuutus. Valtion ylläpitämällä jäätiellä on noudatettava tieliikennelakia, eli siellä saa ajaa vain ajokortin omistava henkilö.

– Aina pitää myös huomioida luonnonolosuhteet. Onko virtauksia ja mikä on jään kunto. Jäällä on kuljettava siten, että se ei häiritse luontoa eikä rannoilla asuvia ihmisiä, Vesa-Pekka Heikkilä ohjeistaa.