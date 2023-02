Yle Puhe -radiokanava loppuu

Ylen hallintoneuvosto on päättänyt lopettaa Yle Puhe -radiokanavan.

Päätöksen taustalla on median käytön muutos.

– Meidän ei kannata pitää jakelua enää radiokanavalla, koska se on aika kallista. Rahat kannattaa käyttää mieluummin sisältöön, perustelee Ylen luovien sisältöjen ja median johtaja Ville Vilén.

Yle Puhe on pienin Ylen suomenkielisistä valtakunnallisista radiokanavista. Sen viikkotavoittavuus on vain muutaman prosentin luokkaa.

– Sen sijaan Areenassa podcastien kuuntelu on kasvanut tuntuvasti. Jo viidesosa Areenan kulutuksesta on audioita, Vilén toteaa.

Ylen hallintoneuvosto päätti Yle Puheen lakkauttamisesta tänään tiistaina. Yle Puhe kuuluu kuitenkin vielä vuoden verran.

Yle Puhe on ollut pitkään myös urheilun kanava. Sieltä on voinut kuunnella erilaisia urheilukilpailuja ja otteluita suorana. Urheilun kohtalo on vielä mietinnässä.

– Todennäköisesti urheilusisältöjä siirtyy Areenaan ja Yle Radio Suomeen. Tätä on vielä aikaa miettiä vuoden verran.

Säästyvät rahat käytetään sisältöjen tekemiseen

Audion suosio on kasvanut Suomessa viime vuosien aikana. Ihmiset kuuntelevat yhä enemmän podcasteja ja äänikirjoja. Podcastien ja tallennettujen ohjelmien suosio heijastuu myös perinteiseen lähetysvirtaradioon.

– Kun käytämme resursseja eli verorahoja, on mietittävä tarkasti, miten käytämme niitä. Tässä tapauksessa kannattaa satsata mieluummin sisällön tekemiseen kuin jakeluun.

Yle Puhe muuttui jo reilu vuosi sitten perustavanlaatuisesti. Silloin kanavalta loppuivat suorat, juonnetut lähetykset. Nykyisin ohjelmisto koostuu Yle Areenaan tehdyistä podcasteista, muiden kanavien ohjelmien uusinnoista sekä urheilusta.

Vuoden kuluttua Yle Puheessa kuultuja sisältöjä löytyy Yle Areenasta ja muilta radiokanavilta.

Yle Puhe perustettiin 17 vuotta sitten kokoamaan yhteen Ylen puheohjelmia. Kanava toimi pitkään täysin ilman musiikkia.

Ylellä säilyy edelleen viisi valtakunnallista radiokanavaa FM-jakelussa: Yle Radio Suomi, Yle Radio 1, YleX, Yle Vega ja Yle X3M. Lisäksi Yle Areenassa on lisätty podcastien ja muiden audiosisältöjen tarjontaa.

