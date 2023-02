Lappajärven ennätyskarusellin virallinen pyöräytys sujui hyvin – tapahtuma on taltioitu ja odottaa hyväksyntää

Lappajärvellä on tänään 7.2. saatu dokumentoitua valtavan jääkarusellin pyöriminen ympäri. Virallinen kierros pyöri noin kello 12–17.

– Dokumentoinnissa vaaditaan keskeytyksetön video, jossa karusellin pyöriminen näkyy kokonaisuudessaan. Lisäksi tarvitaan valokuva kokonaisesta karusellista, kaksi todistajaa ja RTK GPS -tekniikalla tehty säde- tai halkaisijamittaus, luettelee jääkarusellin puuhamies Janne Käpylehto.

Karuselli pyöri ensimmäisen kerran ympäri eilen maanantaina, minkä jälkeen se pidettiin liikkeellä yön yli.

Karusellin halkaisija on 516 metriä, jään paksuus 42 senttiä ja massa on noin 78 000 tonnia. Karusellin kantavuus on noin 100 000 henkilöä.

– Nopeimmillaan karuselli pyörii metrin neljässä sekunnissa, se on hurjan näköistä.

Jääkaruselli on saatu liikkeelle vinssien ja kahden perämoottorin avulla.

– Vaikka massa on valtava, kitka on mitätön. Karuselli kiihtyy vauhtiin aika pitkään, helposti pari kolme tuntia. Kun moottorit poistetaan, karuselli pyörii itsekseen 2–5 tuntia.

Janne Käpylehto sahaa seuraavaa jääkarusellia jo viikon kuluttua Sammatissa. Arkistokuva. Kuva: Berislav Jurišić / Yle

Rakentaminen vaatii paitsi teknologiaa myös sisua

Käpylehto kertoo, että maailmassa on pieni ja intohimoinen joukko ihmisiä, jotka sahaavat isoja jääkaruselleja. Edellinen Guinnesin ennätyksenhaltija on yhdysvaltalainen Chuck Zwilling 405 metrillään. Zwilling oli tiiminsä kanssa avustamassa jääkarusellin rakentamisessa Suomessa.

– Toinen yhdysvaltalainen, Roger Morneaunt, on jo uhonnut sahaavansa tiimeineen isomman jääkarusellin kahden kuukauden kuluttua. Jos hän onnistuu, meidän on turha hakea Guinnesin ennätysten kirjaan, sillä hakuprosessi kestää yhdeksän kuukautta.

Vaikka jääkarusellien tekijät kilpailevat keskenään, he myös auttavat toisiaan projekteissa ja antavat vinkkejä. Käpylehdon mukaan tärkeämpää on maailman jääkaruselliliiton hyväksyntä, jonka dokumentointivaateet ovat identtiset.

Noin 30 henkeä on ollut projektissa mukana, paljon myös talkoolaisia ympäryskunnista.

Miksi Käpylehto haluaa sitten rakentaa jääkaruselleja?

– Jääkaruselli on vaikuttava asia. Vaaditaan paitsi sahaus- ja mittausteknologiaa, myös sisua, että karuselli saadaan pyörimään.

Intohimoinen jääkarusellien sahaaja, Janne Käpylehto kertoo sahaavansa jo viikon päästä uutta karusellia Sammatissa.

