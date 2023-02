”Nykyisin Steam-tilini arvo on pari tonnia. League of Legendsiin (LoL) olen käyttänyt vuosien aikana noin 1200 euroa. Pelin käyttäjätilin myyminen on käyttöehtojen vastaista, mutta sitä tapahtuu. Edes teoriassa tilistäni ei voisi pyytää samaa summaa, jonka olen siihen laittanut.”