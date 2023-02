Ministeriö perii kannonkoskelaiselta nuorisokeskus Piispalalta lähes 200 000 euroa tukia takaisin

Opetus- ja kulttuuriministeriö perii nuorisokeskus Piispalalta takaisin 185 000 euroa tukia. Takaisinperintä koskee vuonna 2020 maksettuja koronatukea ja niin sanottua Nuotta-tukea, joka on tarkoitettu syrjäytymisvaarassa olevien nuorten toimintaan.

Kaikkiaan Piispala sai vuonna 2020 valtiontukea noin 900 000 euroa. Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osaston ylijohtaja Esko Ranto luonnehtiikin takaisinperintää kokonaissummaan suhteutettuna merkittäväksi.

Rannon mukaan perussyynä takaisinperintään on, ettei nuorisokeskuksella ollut riittävästi hyväksyttäviä kuluja.

– Myös tapaan, jolla Piispala on kirjanpidossaan käsitellyt valtionavustuskelpoista nuorisotoimintaa ja omaa liiketoimintaa, joka ei ole valtionapukelpoista, on havaittu ongelmia, sanoo Ranto.

Ajautuuko Kannonkoski kriisikunnaksi?

Kannonkoskella kunnallisena liikelaitoksena toimiva nuorisokeskus on ollut pitkään talousvaikeuksissa ja viime vuodelta on tulossa runsaasti tappiota. Kunnanjohtaja Markku Rautiainen myöntää olevansa päätökseen pettynyt, vaikka sitä osattiin odottaa.

– Piispalalla ja kunnalla on yhteinen tilinpäätös, mutta lähtökohtaisesti summa lähtee Piispalan kassasta. En tosin tiedä, mikä Piispalan kassan tilanne on. Jos tämä meno jatkuu, Kannonkoski on pidemmän päälle kriisikunta, sanoo Rautiainen.

Rautiaisen mukaan kunnalla on ollut tiedossa jo jonkin aikaa, että Piispalassa on tehtävä muutoksia.

– Parasta vaihtoehtoa selvitetään, mutta lyhyellä aikavälillä työkaluna on Piispalan toiminnan sopeuttaminen tilanteeseen ja kustannusten pienentäminen.

Kunnanjohtaja näkee kuitenkin nuorisokeskuksessa paljon hyvää ja toivoo, että sen toiminnasta saadaan kannattavaa.

