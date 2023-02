MOT paljasti, miten lasten huoltajia poistetaan Suomesta, professorit järkyttyivät: ”On julmaa todeta, ettei lapsi tarvitse rinnalleen kuin toisen vanhemmista”

Oikeustieteilijät ihmettelevät päätöksiä, joissa Maahanmuuttovirasto on erottanut suomalaisia lapsia vanhemmistaan.

MOT:n maanantaina julkaistussa selvityksessä paljastui, että Maahanmuuttovirasto on poistanut lapsille läheisiä vanhempia maasta, vaikka he eivät ole syyllistyneet rikoksiin. Karkotuspäätökseen on johtanut jopa avioero.

MOT pyysi kahta professoria arvioimaan päätösten perusteluja. Perheoikeuteen erikoistunut emeritusprofessori Urpo Kangas ja valtiosääntöoikeuden professori Tuomas Ojanen Helsingin yliopistosta kyseenalaistavat sitä, miten vähän painoarvoa Maahanmuuttovirasto antaa lasten oikeuksille.

Virasto on usein vedonnut päätöksissään siihen, ettei lapsen etu vaarannu poikkeuksellisesti, jos hänellä on Suomessa vain yksi vanhempi. Ojasen mielestä linjausta on vaikeaa ymmärtää.

– Lähtökohta kuitenkin on, ettei kenenkään lapsen etu saa vaarantua missään tapauksessa, Ojanen sanoo.

Ojasen mielestä on väärin katsoa ensisijaisesti sitä, vaarantuuko lapsen etu ilman toista vanhempaa. Lapsen oikeutta molempiin vanhempiin voidaan lähtökohtaisesti rajoittaa vain, jos lapsen on parempi elää ilman toista vanhempaa.

– Puurot ja vellit menevät siis sekaisin.

Urpo Kangas arvostelee Maahanmuuttoviraston linjausta, jonka mukaan riittävä vanhemmus toteutuu videopuheluilla lapsen kanssa.

Urpo Kangas toteaa, ettei lapsen edun poikkeuksellinen vaarantuminen perustu mihinkään lain säännökseen.

– Näin muotoiltuna kanta on selvästi lain ja kansainvälisten sopimusten vastainen.

Maahanmuuttovirastolle riittää, että lapsi ei jää heitteille

Maahanmuuttovirasto vahvisti MOT:lle arvioivansa lapsen etua sen pohjalta, jääkö lapsi heitteille Suomessa. Viraston mielestä yksi lapsesta huolehtiva vanhempi takaa lapsen oikeudet.

– On aika julmaa todeta, ettei lapsi tarvitse rinnalleen kuin toisen vanhemmista, jos hänellä on juridiset vanhemmat, Kangas sanoo.

MOT haastatteli jutussaan suomalaista Heidiä, jonka ghanalaisen miehen Maahanmuuttovirasto on käännyttänyt. Aviopuolisoilla on kaksivuotias lapsi, johon isä pitää yhteyttä videoyhteyden välityksellä.

Maahanmuuttovirasto on linjannut, että vanhempi voi olla yhteydessä lapseensa videopuheluin ja että pieni lapsi tottuu elämään ilman toista vanhempaa.

– Voi vain kuvitella, mitkä mellakat Suomessa aiheellisesti syntyisivät, jos viranomainen linjaisi Suomessa, että lasten edun toteutuminen ei vaadi molempien vanhempien läsnäoloa, ja että varsinkin pienet lapset sopeutuvat elämään ilman toista vanhempaansa, Ojanen katsoo.

Tuomas Ojasen mielestä maahanmuuton hallinta jyrää lapsen oikeudet Maahanmuuttoviraston päätöksissä.

Ojanen katsoo, että Maahanmuuttoviraston linjaukset vaikuttavat monin tavoin ongelmallisilta lapsen oikeuksia turvaavien kansainvälisten sopimusten kannalta.

Kaavamaisissa päätöksissä korostuu maahanmuuton hallinta lapsen oikeuksien kustannuksella. Se asettaa kansainvälisissä liitoissa syntyneet lapset eriarvoiseen asemaan muihin lapsiin verrattuna.

Kankaan mielestä Maahanmuuttovirasto vähättelee lapsen etua.

– Mitä pienemmästä lapsesta on kyse, sitä tärkeämpää on, että lapsella on oikeus molempiin vanhempiin ja oikeus pitää yhteyttä ja saada heidän huolenpitoaan ja hellyyttä.

Lapsen tapaaminen säännöllisesti ei ole ”tosiasiallista perhe-elämää”

MOT haastatteli jutussaan gambialaista Laminia. Hän on eronnut avioliitosta suomalaisen Susannan kanssa, mutta vanhemmat ovat sopineet lapsensa yhteishuoltajuudesta.

Lamin ei ole rikkonut mitään sääntöjä eikä lakeja, mutta Maahanmuuttovirasto haluaa karkottaa hänet Gambiaan avioeron vuoksi.

Maahanmuuttovirasto kutsuu isää kielteisessä oleskelulupapäätöksessä ”muodolliseksi huoltajaksi”, joka ei vietä ”tosiasiallista perhe-elämää” lapsensa kanssa, koska lapsi asuu vakituisesti ”tosiasiallisen huoltajansa”, äitinsä luona.

Lamin tapaa säännöllisesti poikaansa, mutta Maahanmuuttoviraston mielestä hän ei vietä lapsensa kanssa "tosiasiallista perhe-elämää".

Urpo Kangas sanoo, että Maahanmuuttoviraston ilmaukset muodollisesta ja tosiasiallisesta huoltajuudesta eivät perustu lakiin lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta, vaan laissa puhutaan vain huoltajasta. Maininta tosiasiallisesta perhe-elämästä on ristiriidassa Euroopan ihmisoikeussopimuksen perhe-elämän suojaa koskevan säännöksen kanssa.

– Ne ovat perustelujen kirjoittajien henkilökohtaisista asenteista kertovia ilmauksia, jotka paljastavat kirjoittajan arvot.

Kankaan mielestä näyttää siltä, että Maahanmuuttovirasto keksii kriteerejä ja vääntää lain sanamuotoja tavoilla, joilla se vahvistaa kieltäviä oleskelulupapäätöksiä.

Maahanmuuttoviraston mielestä Laminilla ja Yayalla ei ole riittävän läheistä perhe-elämää, vaikka lapsi yöpyy isällään viikoittain ja viettää paljon aikaa tämän kanssa.

Laminin päätöksessä Maahanmuuttovirasto on alleviivannut, että perhe ei ole ydinperhe, jos molemmat vanhemmat ja lapsi eivät asu saman katon alla. Samanlaisia tilanteita on kuitenkin jatkuvasti suomalaisten eronneiden vanhempien perheissä.

Kangas ei käsitä, miten avioero voi johtaa vanhemman karkotukseen.

– Eron jälkeen vanhemmat ja lapsi tarvitsevat enemmän apua yhteiskunnalta kuin ennen eroa.

Maahanmuuton hallinta voi jyrätä lapsen oikeudet

Suomen lain ja kansainvälisten sopimusten mukaan lapsella on oikeus läheiseen ja turvalliseen suhteeseen kummankin vanhempansa kanssa.

YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa sanotaan, että viranomaispäätöksissä pitää ensisijaisesti huomioida lapsen etu. Vaikka lapsen etua pitää aina erityisesti harkita, päätös ei välttämättä johda lapsen oikeuksien toteutumisen kannalta parhaaseen lopputulokseen.

– Toisin kuin ehkä usein ajatellaan, sopimusten asettama oikeusturvan vähimmäistaso ei välttämättä ole kovin korkea, lapsioikeuteen erikoistunut professori Suvianna Hakalehto Itä-Suomen yliopistosta toteaa.

Suvianna Hakalehto toteaa, että Maahanmuuttovirastolla on laaja harkintavalta, mikä voi johtaa välillä epäoikeudenmukaisilta vaikuttaviin päätöksiin.

Maahanmuuttovirasto voi joutua etsimään päätöksissään tasapainoa maahanmuuton hallintaan liittyvän yleisen edun ja lapsen edun välillä. Oleskelulupaan ei riitä pelkkä lapsen vanhemmuus, vaan muutkin ehdot pitää täyttyä.

– Maahanmuuttoviraston ja korkeimman hallinto-oikeuden on mahdollista omaksua lapsen oikeudet kokonaisvaltaisemmin huomioon ottava ratkaisulinja ja nostaa lapsen edun toteuttamisen tasoa kansainvälisten ihmisoikeussopimusten turvaaman minimitason yläpuolelle.

