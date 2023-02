Suomessa on Putinin ystävän lomakylä, johon on upotettu miljoonia – nyt sillä on huomattava yhteys yritykseen, joka avustaa Venäjän armeijaa

Kuopion Tahkolla on yritys, jonka isäntänä on presidentti Putiniin lähipiiriin kuuluva liikemies. Video: Toni Pitkänen

Itä-Suomessa Kuopion kupeessa on venäläisomisteinen lomakylä, johon on vuosien saatossa upotettu miljoonia euroja.

Kylä on laskettelukeskus Tahkon tuntumassa ja sen isäntä on Konstantin Gološtšapov. Hän on Venäjän sadan rikkaimman joukossa. Hän on presidentti Vladimir Putinin läheinen tuttava ja hengellinen neuvonantaja. Hän on myös oligarkkiveljesten Arkadi ja Boris Rotenbergin ystävä. Gološtšapov on saanut liikanimen Putinin hieroja, koska on Venäjän lehdistön mukaan korjannut presidentin judossa venähtäneen selän hieromalla.

Tahko-Tours Oy perustettiin vuonna 2002. Gološtšapov on kaatanut lomakylään miljoonia, mutta ikinä se ei ole tuottanut voittoa. Päinvastoin. Yhtiön tilinpäätöksistä selviää, että yhtiö on tehnyt koko historiansa ajan raskasta tappiota.

Gološtšapovin lomakylässä kerrotaan vierailleen Venäjän ylintä kermaa.

Venäjän lehdistön mukaan huolimatta hyvistä väleistä Venäjän johtoon ja ortodoksikirkkoon, Gološtšapovin asuntoon tehtiin kotietsintä liittyen talousrikoksiin kesäkuussa 2022. Tuolloin Gološtšapov lähti ulkomaille eikä palannut. Lehdistössä oletettiin hänen pakenevan (siirryt toiseen palveluun).

Gološtšapovin poika kutsuttiin kuulusteluihin. Hänen kerrotaan kuolleen sydänkohtaukseen pian kuulustelujen jälkeen.

Yle yritti tavoittaa Gološtšapovia, mutta tuloksetta.

Riski merkintä Yhdysvaltojen pakotelistan vuoksi

Tuoreimmassa tilinpäätöksessä viime vuoden huhtikuulta on erikoinen merkintä: Tilinpäätös on vahvistettu monta kuukautta ennen kuin tilintarkastaja on sitä tehnyt.

Venäjän media kertoo Gološtšapovin toimineen varjoissa ja siksi hän on onnistunut välttämään joutumisen lännen pakotelistalle.

Tammikuussa Tahko-Tours Oy:n yritystietoihin on tullut riskimerkintä. Yrityksien taustoja voi tarkastaa PEP- ja pakotelistakyselyllä. Monilla aloilla niin sanottu rahanpesulaki velvoittaa tuntemaan tehostetusti asiakkaansa. Tähän tuntemisvelvollisuuteen kuuluu esimerkiksi poliittisesti vaikutusvaltaisten henkilöiden tunnistaminen ja kansainvälisten pakotteiden kohteiden tunnistaminen.

Useat yritykset tarjoavat analytiikkapalveluita helpottamaan asiakkaiden tehostettua tunnistamista. Tahko-Toursin PEP- ja pakotelistakyselyn tiedot on hankkinut Moody’s Analytics. Se hakee tietoja eri maiden valvontalistoilta.

Tahko-Toursilla on PEP- ja pakotelistakyselyn mukaan yksi riski. Sen nimi on Taco LLC.

Taco LLC on armenialainen yritys. Sen riskiluokka on analytiikkayrityksen mukaan korkein mahdollinen.

Se on Yhdysvaltojen pakotelistalla ja Tahko-Toursilla on siihen huomattava yhteys.

Yle ei saanut vahvistusta Moody’silta, millainen yhteys Tahko-Tours Oy:lla ja Taco LLC:lla on.

Usein merkittävällä yhteydellä tarkoitetaan sitä, että yhtiöiden omistuksessa on samoja henkilöitä tai määräysvaltaa on samoissa käsissä.

Toimitusjohtajan mukaan yhteyttä ei ole

Gološtšapov on rakennuttanut tsasounan lomakylän alueelle. Hänet tunnetaan läheisistä väleistä Venäjän ortodoksikirkkoon. Kuva: Toni Pitkänen / Yle

Yhdysvaltojen pakotelistalta (siirryt toiseen palveluun) käy ilmi, että Taco LLC tekee yhteistyötä Radioavtomatika-yhtiön kanssa. Se on venäläinen puolustusalan hankintayritys, joka on erikoistunut hankkimaan ulkomaisia tuotteita Venäjän sotilasteollisuudelle.

Yhdysvaltojen valtiovarainministeriön mukaan Taco LLC on auttanut, sponsoroinut tai tarjonnut taloudellista, materiaalista tai teknologista tukea tai tavaroita tai palveluita Radioavtomatikalle.

Tahko-Toursin toimitusjohtaja Tatiana Kukkonen kertoo sähköpostitse, ettei heillä ei ole mitään siteitä tähän armenialaisyritykseen. Hän sanoo kuullensa yrityksen nimen ensimmäistä kertaa Yleltä.

Tahko-Tours Oy:lle riskimerkinnästä aiheutuu se, että rahoituksen hakeminen länsimaalaisista pankeista tai ely-keskuksesta vähintäänkin vaikeutuu. Yhteistyö muiden yritysten kanssa saattaa myös hankaloitua.

Mikäli yritys ei käytä länsimaalaisia pankkeja, riskimerkinnästä ei välttämättä aiheudu juuri mitään.