Google rokotti käyttäjät valheiden varalta – tällä työkalulla taistellaan Ukrainan pakolaisista kertovaa propagandaa vastaan

Ukrainan sota on myös informaatiosotaa sosiaalisessa mediassa. Aihe on ajankohtainen siksikin, että Suomessa on vietetty mediakasvatuksen teemaviikkoa.

Googlen Jigsaw-yksikön Beth Goldberg tietää tutkimukset, joiden mukaan Suomi on mediakasvatuksen edelläkävijä. Mediakasvatus ei kuitenkaan ole vain koululaisten asia.

Aikuiset ovat yhtä haavoittuvia kuin lapset.

– Mikä tahansa opetus haalistuu ajan myötä. Vaikka sinulla olisi 16 vuotiaana maailman paras medialukutaito, 30 ikävuoteen mennessä tarvitset muistutuksia ja lisätietoa. Silloin prebunking tai medialukutaitokurssit ovat hyödyllisiä.