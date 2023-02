Itärajan pienet kunnat lopettavat 15 vuoden yhteistyön, eikä kuntaliitos kiinnosta – esitimme 3 kysymystä kuntapäättäjille

Suomen kaakkoisimpien kuntien Virolahden ja Miehikkälän yhteistyö rakoilee pahemman kerran. Kunnat ovat alkaneet suunnitella yhteistyön lopettamista.

Virolahden ja Miehikkälän kunnat ovat noin 15 vuoden ajan järjestäneet osan palvelutuotannostaan niin sanotulla vastuukuntamallilla, jossa toinen kunnista tuottaa sovitun yhteistoiminnan piirissä olevat palvelut molempiin kuntiin. Yhteistyöstä on käytetty nimeä Kaakon kaksikko.

Yle kysyi kunnanhallitusten puheenjohtajilta, onko kunnilla halua jatkaa pitkään toiminutta yhteistyötä.

1. Tulisiko Kaakon kaksikon yhteistyötä mielestäsi jatkaa?

– Olemme tulleet tilanteeseen, jossa selvitämme yhteistyön purkamista. Virolahdella oli selkeät esitykset, jotka olivat edellytys yhteistyön jatkumiselle, Virolahden kunnanhallituksen puheenjohtaja Vappu Kuokka (kesk.) sanoo.

Kuokka ei avaa, että mitkä olivat Virolahden kunnan esitykset Miehikkälälle yhteistyön jatkamiseksi.

– Nykytilanteessa, jossa toisesta osapuolesta tuntuu siltä, että yhteistoiminnan hyödyt on syöty, on yhteistoimintaa turha yrittää väkisin jatkaa. Aitoon yhteistoimintahalukkuuteen ei mielestäni myöskään kuulu pyrkimys yhteistoimintaehtojen yksipuoliseen määrittämiseen kynnyskysymyksineen. Kuten Miehikkälän kunnanvaltuusto on iltakoulussaan päättänyt, selvitystyö Kaakon kaksikko yhteistoiminnan päättämiseksi aloitetaan, Miehikkälän kunnanhallituksen puheenjohtaja Tarja Alastalo (kesk.) sanoo.

2. Pitäisikö Virolahden ja Miehikkälän aloittaa vakava keskustelu kuntaliitoksesta?

– Tähän on Miehikkälän kantaa kysytty ja kunnioitan sitä. Emme keskustele kuntaliitoksesta, Vappu Kuokka Virolahdelta sanoo.

– Ei pitäisi. Tätä on jo Miehikkälän kunnassa tarkoin mietitty. Miehikkälän kunnanvaltuusto on yksimielisesti vastannut kieltävästi Virolahden kunnanvaltuuston syksyllä 2022 esittämään kuntaliitostunnustelujen aloittamiseen, Tarja Alastalo Miehikkälästä sanoo.

Virolahdelta ja Miehikkälästä kummastakaan ei olla tehty tunnusteluja lähikaupunki Haminan suuntaan kuntaliitosten aloittamisesta. Kuva: Antro Valo / Yle

3. Mitä mieltä olet Miehikkälän ja Virolahden yhdistämisestä yhdeksi kunnaksi?

Virolahdelta Vappu Kuokka ei vastannut kysymykseen.

Miehikkälän kunnanhallituksen puheenjohtaja Tarja Alastalo puolestaan sanoo, ettei hän kannata edes kuntaliitoksen selvittämistä.

– Hyödyt yhdistymisestä ovat Miehikkälälle olemattomat. Haittoja voin luetella monia. Esimerkit kuntaliitoksista osoittavat, että pienemmät kunnat häviävät niissä aina. Palvelut keskittyvät, lähipalvelut kaikkoavat, muun muassa koulut keskitetään suuremman kunnan yksiköihin.

Alastalon mukaan kunnan elinvoima heikkenisi ja näivettyisi kuntaliitoksen jälkeen.

– Kuntaliitos ei lopulta ratkaisisi yhdistyneen kunnan taloudellisia edellytyksiä selviytyä. Miehikkälästä tulisi tässä liitoksessa paljon menettävä maksumies, Alastalo sanoo.