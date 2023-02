Miehet kävelivät kadulla Irene Naakkaa päin – sitten hän lopetti väistämisen ja kannustaa nyt naisia pitämään kiinni omasta tilastaan

Sadan metrin matkalla kaksi miesoletettua meinasi törmätä somevaikuttaja ja kirjailija Irene Naakkaan, kun hän käveli sillalla Helsingissä eikä mahtunut väistämään.

Naakka kirjoitti tapahtuneesta Instagram-tilillään. Pian hän sai kymmenittäin seuraajiensa kertomuksia siitä, miten mieheksi oletettu on törmännyt kadulla päin tai nainen on joutunut väistämään syrjään. Tässä jutussa on joitakin Naakan saamista viesteistä nimettömästi. Viestejä on stilisoitu toimituksessa.

Menen yleensä kahden koiran kanssa penkan puolelle. Tänään yksi mies käveli silti päin. Hän näki jo kaukaa meidät. Kun katsoin perään, mies jatkoi kävelyään keskellä tietä. Irene Naakan saama Instagram-viesti

Pitkään feminismiaktivismia tehnyt Naakka päätti, ettei hän enää väistä miehiksi olettamiaan vastaantulijoita.

– Jos en keskity siihen, että en väistä, rupean väistelemään. Minun pitää päättää, että nyt muistan tämän. Kun on 37 vuotta elänyt tietyllä tavalla, käyttäytymisen muuttaminen ei tapahdu itsestään.

Naakan päivitykset saivat myös useat hänen seuraajistaan päättämään, etteivät he enää suostu väistäjän rooliin.

– On hienoa olla vallankumouksessa mukana, koska tämähän on vallankumous. Kyse ei ole mistään pikkumaisesta ajatuksesta vaan protestista.

Kadulla kävely paljastaa yhteiskunnan rakenteita

Sukupuolentutkimusta tekevä Jyväskylän yliopiston liikuntafysiologian apulaisprofessori Hannele Harjunen kertoo, että väistämiskysymys on osa isompaa keskustelua siitä, kuka saa yhteiskunnassa tilaa.

Samalla tavalla välillä on noussut pintaan esimerkiksi miesten tapa istua jalat levällään eli manspreading ja kysymys siitä, kuka laittaa kätensä lentokoneen käsinojalle.

– Tämän asian voi ottaa pienenä helmenä osana laajempaa keskustelua tasa-arvosta ja tilasta. Tätä voi pitää kiinnostavana esimerkkinä siitä, miten pieniin ja arkisiin asioihin sukupuolierot ulottuvat.

Tutkimuksissa on todettu, että naiset käyttävät vähemmän julkista tilaa kuin miehet. Useat kansainväliset journalistit ja aktivistit ovat huomanneet omissa kokeilluissaan, että naiset todella ovat useammin väistäjän roolissa.

Olin tulossa rattaiden kanssa kahvilasta ulos. Olin melkein ulkona, kun mies yritti ängetä sisälle. Sain sanottua, että voitko odottaa, että pääsen ensin ulos, mutta hän vain päätti ängetä. Irene Naakan saama Instagram-viesti

Naakka uskoo, että miehet eivät yleensä kävele päin tahallaan, vaan kyse on huomaamatta omaksutuista toimintatavoista.

– Naiset tekevät itsestään kasvatuksen vuoksi hieman näkymättömiä. He hyppäävät kadulla syrjään, jotta muille jää tilaa. Miehille on opetettu, että pojat ovat poikia. Heillä on vähän eri säännöt. Jos miehen täytyy mennä, hän menee vaikka läpi harmaan kiven.

Harjunen vahvistaa, että ilmiön syynä ovat sukupuolittuneet kasvatusmallit. Tyttöjä opetetaan elämään pienemmässä tilassa. Enää tyttöjä ei välttämättä tietoisesti kasvateta toimimaan eri tavoin kuin pojat, mutta heitä palkitaan ja rangaistaan erilaisista asioista kuin poikia.

– Pojille sallitaan enemmän vilkasta käyttäytymistä. Tyttöjen taas odotetaan pystyvän kontrolloimaan käyttäytymistään enemmän. Vaikka vanhemmat kasvattaisivat lapsensa sukupuolisensitiivisesti, muu maailma ei ole samalla tasolla siinä.

Sukupuolesta riippuvan kasvatuksen seurauksen voi huomata tarkkailemalla esimerkiksi koulun pihalla leikkiviä lapsia. Pojat käyttävät siellä yleensä enemmän tilaa kuin tytöt.

Nuorempana joku mies tuli pyörällä suoraan kaveria päin niin, että kaverin käteen sattui. Huusin tyypin perään, että voisiko hän olla ajamatta ihmisiä päin. Mies oli keski-ikäinen, me noin 15-vuotiaita. Mies tuli takaisin, löi minua avokämmenellä kasvoihin ja lähti. Irene Naakan saama Instagram-viesti

Väistämisestä puhuminen voi tuntua omituisen pieneltä aiheelta. Tutkimusten mukaan kuitenkin väistämättömyydellä voi olla vaikutusta tasa-arvoon, Harjunen kertoo. Kun naiset opetetaan ottamaan tilaa fyysisesti, se näkyy suoraan siinä, kuinka paljon heille annetaan tilaa myös muissa tilanteissa.

Väistämisasia on noussut esiin erityisesti feministisissä piireissä aina välillä. Eikö mikään ole muuttunut vuosikymmenten aikana?

– Kyllä naiset ovat tulleet politiikassa ja yhteiskunnassa monille sellaisille alueille, joissa he eivät ole aikaisemmin olleet näkyviä tai heidän läsnäolonsa ei ole ollut edes sallittu.

Kävelytesti kuitenkin paljastaa, ettei Suomikaan ole täysin tasa-arvoinen maa. Ihanneyhteiskunnassa väistäminen ei riippuisi sukupuolesta vaan kaikki väistäisivät vuorollaan.

Miksi ilmiö ei ole monille tuttu?

Naakka kertoo monen hänen seuraajansa kommentoineen, ettei ollut kiinnittänyt asiaan aikaisemmin huomiota.

Harjusen mukaan asiaa ei välttämättä nähdä, koska kadulla kävelijät pitävät itseään yksilöinä eivät ryhmän edustajina. ihmiset eivät siis ajattele yleensä edustavansa miehiä tai naisia ja havainnoista jää pois sukupuoliroolit.

Irene Naakka kirjoitti huomiostaan Instagramissa ja sai pien kymmenittäin viestejä seuraajiltaan. Naakka kannustaa naisia pitämään kaduilla kiinni omasta tilanteestaan.

Eräs mies kertoi Naakalle kommentissa, ettei väistämisasia voi olla oikea ongelma, koska hän ei ole kertaakaan törmännyt naiseen.

Naakan mielestä se ei ole yllättävää, koska naiset ottavat ympäristössä olevat ihmiset usein erilailla huomioon kuin miehet. Siksi nainen saattaa kääntyä hieman sivuun jo useita metrejä ennen miehen ohittamista. Näin mies ei edes huomaa, että nainen on väistänyt häntä.

Vastaan tuli mies, joka käveli niin suoraan päin, että ystäväni väisti rattaiden kanssa autotielle. Lopetin miesten väistämisen siihen. Irene Naakan saama Instagram-viesti

Sukupuolittuneista rakenteista puhuminen saa usein jotkut miehet parahtamaan, etteivät kaikki miehet käyttäydy samalla tavalla. Naakka on tottunut kuulemaan miesten puolustuspuheita.

– Kaikki miehet eivät käyttäydy huonosti, ja osa naisista taas kävelee kadulla maailma omistajan elkein. Kyse ei ole yksittäisistä ihmisistä vaan isosta kuvasta, rakenteesta.

Naakka korostaa, ettei hän kannusta naisia kävelemään tahallisesti miehiä päin. Hän haluaa vain kannustamaan naisia kävelemään ylpeästi kadulla omaa reittiään ilman velvollisuutta tehdä tilaa kaikille muille.

– Toivon, että joskus meillä on sellainen yhteiskunta, jossa ei tarvita tällaisia protesteja, vaan kaikilla on oma tilansa. Tällä hetkellä tällaista protestia tarvitaan vielä.