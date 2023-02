Suomalainen dj Yotto on elektronisen musiikin kuumia nimiä maailmalla – tälläinen on miljoonien striimauksien mies

Saman vuorokauden aikana neljä keikkaa kahdella eri mantereella. Suomalainen dj Yotto eli Otto Yliperttula tietää kiertue-elämän rankkuuden.

Yliperttula, 36, on ollut ennen haastattelua harrastamassa liikuntaa, sillä kevään kiertue on juuri alkamassa. Se tietää jälleen lentämistä ja aikaeroja. Kunnon pitää olla kohdallaan, sillä Yotto tekee kesäkuuhun mennessä kolmisenkymmentä dj-keikkaa Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa.

Yotto on yksi menestyneimmistä suomalaisista elektronisen musiikin tekijöistä maailmalla. Hänen musiikillaan on Spotifyssa 2,1 miljoonaa kuukausittaista kuuntelijaa. Enemmän löytyy vain Darudelta (3,1 miljoonaa) ja Nightwishilta (2,3 miljoonaa).

Harva suomalainen silti tietää, kuka tämä Yotto oikein on.

EDM:n suosion vanavedessä maailmalle

Helsingistä kotoisin olevan Yliperttulan innostus koneelliseen musiikkiin sai alkunsa Haagan kirjastosta. 10-vuotias pläräili siellä cd:itä ja nappasi kuunneltavaksi levyjä kansitaiteen perusteella. Mukaan tarttui muun muassa The Chemical Brothersia ja Mobya, jotka olivat pinnalla 1990-luvun lopulla.

Lukioikäisenä hän alkoi tehdä musiikkia tietokoneen alkeellisilla ohjelmilla. Se oli harrastus, josta ei pitänyt kehittyä sen ihmeellisempää.

Kiinnostus tanssimusiikkiin alkoi kuitenkin syventyä ulkomaisten tanssimusiikkiin erikoistuneiden musiikkilehtien kuten Muzikin kautta. Itsetunto musiikintekijänä kasvoi ja Yliperttula alkoi keikkailla kavereidensa kanssa Helsingissä.

Avaa kuvien katselu Yotto eli Otto Yliperttula tekee musiikkia Espoon-kotinsa alakertaan rakennetussa studiossa. Matkalaukut on pakattu valmiiksi kevään kiertuetta varten. Kuva: Jussi Koivunoro / Yle

Elektroniselle musiikille oli 2010-luvun alussa kova kysyntä, sillä tuolloin elettiin EDM:n kulta-aikaa. Yliperttula uskalsi lähettää omaa musiikkiaan eteenpäin ja nopeasti biisit päätyivät soittoon BBC:n tanssimusiikin erikoisohjelmiin. Pian hän saikin levytyssopimuksen arvostetulle brittiläiselle Anjunadeep-levymerkille.

Yliperttulalle oli alusta lähtien selkeää, että hän tähtää ulkomaille.

– Suomalainen skene oli terve ja hyvinvoiva, mutta musiikkilehtien kautta fanitin brittejä ja jenkkejä. Siinä oli enemmän tavoiteltavaa, koska klubit jonne haaveili pääsevänsä soittamaan sijaitsivat siellä.

Yhteistyötä Coldplayn kanssa ja esiintymisiä megafestareilla

Yotto on julkaissut omaa musiikkia vuodesta 2014 lähtien. Viimeisin albumi Growth julkaistiin viime viikolla.

Dj-tuottaja on tehnyt myös remixejä muiden kappaleista. Merkittävin niistä on ollut uusi versio Coldplayn kappaleesta Adventure of a Lifetime (2016).

Levy-yhtiöt käyttävät remixejä markkinointiin, jotta kappaleet saadaan soimaan myös klubien pimeimmissä nurkissa. Tekijöiksi haetaan uusia kiinnostavia tanssimusiikin kykyjä.

Yotto koki suorituspaineita, kun hän pääsi koskemaan maailmanluokan bändin kappaleeseen.

– Tuollaisilla bändeillä on lojaaleja ja kiihkeitä faneja. Sieltä saattaa tulla punaista korttia. Se on oma kauhuskenaario, mutta en usko, että sellaista oikeasti tapahtuisi.

Avaa kuvien katselu – Elektroninen musiikki ei näytä hiipumisen merkkejä. Tällä hetkellä on tosi paljon nopeeta teknohtavampaa, mikä kuulostaa eurodancen kierrätykseltä, sanoo dj-tuottaja Yotto. Kuva: Jussi Koivunoro / Yle

Yotto teki ensimmäisen kiertueensa vuonna 2015 Yhdysvaltoihin. Se oli lähinnä promoamista ja siitä ei paljoa maksettu.

Sittemmin dj on esiintynyt jättifestareilla kuten Belgian Tomorrowlandissa ja Kalifornian Coachellassa. Jälkimmäisestä on tullut megatähtien tavoittelema esiintymisareena ja superjulkkisten näyttäytymispaikka. Yotto on tiettävästi ainoa suomalainen, joka on päässyt sinne esiintymään.

– Tärkeintä isoilla festareilla mukana olemisessa on se, että siinä tulee taputus omalle olkapäälle. Jos sinne pääsee, sä olet oikea artisti.

Mieleenpainuvimpina dj-keikkoina Yotto pitää kuitenkin pienempiä klubeja.

– Sitten on joku paikka, jossa ei osaa kuvitella, että mun musiikkia kuunnellaan. Oli se sitten Perussa tai Intiassa. Sellainen jaksaa yllättää, että yhtäkkiä siellä onkin tupa täynnä.

Elektronisesta musiikista tuli koko kansan urheilua

Aviciin johdattama EDM-buumi alkoi hiipua 2010-luvun puolivälin jälkeen. Yotto arvioi, että kuplan puhkeamisesta selvisivät isoimmat nimet, joista tuli poptähtiä. Tänä päivänä isojen festareiden pääesiintyjänä voidaan nähdä esimerkiksi dj-tuottaja David Guetta Foo Fightersin rinnalla.

Vaikka elektroninen musiikki ei ole enää aivan trendin harjalla, se voi suomalais-dj:n mielestä maailmalla hyvin. Isot festivaalit ja suositut klubit vetävät porukkaa.

– Trendit ja musatyylit muuttuvat, mutta koko homma on kasvanut leveäksi koko kansan urheiluksi, joka on saman sateenvarjon alla.

Yotto päätyy pohtimaan, onko Suomen klubikulttuuri hieman notkahtanut. Ainakin Helsingin keskustan yökerhot ovat näivettyneet ja alkoholin käyttökin on vähentynyt. Toisaalta elektroninen musiikki soi erikoistapahtumissa ja kesän festareilla.

– Mä olen ehkä itse tullut niin vanhaksi, etten käy enää ulkona niin paljon, etten tiedä, mitä tapahtuu, Yotto nauraa.

Avaa kuvien katselu – Dj-keikkailu on itselle mieluisaa. On kiva soittaa omia biisejä eri versioina. Se on joustava esiintymismuoto ja voi halutessaan lähteä myös sivuraiteille, sanoo dj-tuottaja Yotto. Kuva: Jussi Koivunoro / Yle

”Ei tarvitse olla yhtään tunnetumpi”

Yotto on pitkään julkaissut lähes pelkästään instrumentaalista musiikkia. Nyt hän on alkanut tehdä enemmän yhteistyötä artistien kanssa. Uudelta levyltä löytyy kappaleita, joissa kuullaan esimerkiksi suomalaista Sansaa tai amerikkalaista Lost Boyta.

Tuottajan mukaan hänen oma musiikkimakunsa on lipunut radioystävällisempään suuntaan. Kiinnostusta olisi tehdä myös yhteistyötä isojen kansainvälisten nimien kanssa.

– Bruno Mars, Miley Cyrus, The National ja Arcade Fire, Yotto luettelee kiinnostavia artisteja ja bändejä.

Yotto palkittiin ensimmäisellä elektronisen musiikin Emma-palkinnolla vuonna 2020. Silti harva suomalainen tuntee häntä.

Dj-tuottaja kokee kuuluvansa alakulttuuriin, joka saa tarvittavan määrän palstatilaa.

– Suomessa ne jotka tuollaisesta musasta on ylipäätään kiinnostuneita, ne tunnistavat nimen ja tulevat keikoille. Se tavallaan riittää mulle. Ei tarvitse olla yhtään tunnetumpi. Ihan mielelläni käyn rauhassa ruokakaupassa.