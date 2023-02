Ihmisestä tulee kuoltuaan säilytysongelma – kuka lopulta vastaa vainajasta?

Vainajien säilytysajat ovat pidentyneet ja samalla kylmäsäilytystiloja on suljettu. Kuvituskuva.

Suomessa on päädytty tilanteeseen, jossa ei olla varmoja siitä, kuka vainajan säilytykseen liittyvästä prosessista kulloinkin vastaa. Lainsäädännössä on puutteita ja ohjeistuksia puuttuu.

Vainajien säilytyksen tilanne on sekava koko Suomessa Lapin aluehallintoylilääkäri Sari Kemppaisen mukaan. Kylmätiloja on ympäri Suomen vähennetty ja niiden tarve tulee jatkossa vain kasvamaan. Kemppainen mainitsee, että ongelma ei ole helpottumassa ainakaan muutaman vuoden sisään.

– Tämä vainajien säilytysprosessi on tällä hetkellä hyvin monimutkainen ja tässä on monia toimijoita. Kokonaisuus on tällä hetkellä vähän epäselvä.

Lapin alueella on vakiintuneesti ajateltu, että sairaalassa vainajien säilytysprosessi kuuluisi osaksi terveydenhuollon järjestämistä.

Lapin hyvinvointialueen sairaanhoidollisten tukipalvelujen palvelujohtaja Päivi Sova kertoo kuitenkin, että Lapissa vainajien säilytysprosessilla ei ole tällä hetkellä omistajaa tai siitä vastaavaa tahoa.

Sosiaali- ja terveysministeriön hallitusneuvos Merituuli Mähkä kommentoi, että on hyvinvointialueiden tehtävä alueellisesti varmistaa, että vainajia varten on riittävät ja asianmukaiset säilytystilat sosiaali- ja terveydenhuollossa. Se, miten asia hyvinvointialueella tarkemmin organisoidaan, on kunkin hyvinvointialueen päätäntävallassa oleva asia.

Varsinais-Suomessa vainajien säilytystilojen haasteet liittyvät lähinnä kapasiteettiin. Tiloja on ajoittain niukasti, kertoo Tyksin kantasairaalan säilytystiloista vastaava patologian osastonylilääkäri Maria Gardberg.

Vainajat ovat väliinputoajia yhteiskunnassa

Vainajien säilytysprosessin vastuuta siirrellään toimijalta toiselle. Se, että tällaiseen tilanteeseen on päädytty, johtuu lainsäädännön vanhentumisesta.

Vainajasäilytyksestä ei ole annettu yleisiä ohjeita, kertoo Terveyden ja hyvinvointilaitoksen oikeuslääkintäyksikön johtava asiantuntija Sirkka Goebeler.

THL julkaisi STM:n toimeksiannosta vuonna 2020 selvityksen, jossa todetaan muun muassa, että vainajasäilytystilojen kapasiteetissa ja riittävyydessä oli suuria eroja. Niin vanhuspalveluissa kuin terveydenhuollossa on ongelmia.

– Säilytysajat ovat pidentyneet, taustalla on monia tekijöitä, kuten vaihtelevat hautauslupakäytännöt ja epäselvyydet vastuissa, Mähkä kertoo.

Kemppainen kertoo, että vainajien säilytys ja käsittely menee vanhojen tapojen mukaisesti, mutta kun on poikkeustilanne tai vainajia paljon ja tilat vähissä, niin tulee ongelmia, kuka mistäkin vastaa.

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen viestintäpäällikkö Suvi Turunen mainitsee, että lainsäädännön päivittäminen selkeyttäisi tilannetta. Kanta-Hämeessä käytäntöjä ja prosesseja ollaan vielä yhtenäistämässä koko hyvinvointialueen osalta.

Lainsäädäntö on tällä hetkellä puutteellinen

Lapin aluehallintoviraston aluehallintoylilääkäri Sari Kemppainen toivoo, että lainsäädäntöä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja terveydenhuoltolakia päivitettäisiin ja laadittaisiin kansalliset ohjeet THL:n toimesta.

Kemppainen kertoo, että lainsäädännössä on ohjeet kuolemansyyn selvittämisestä ja vainajan hautaamisesta, mutta vainajan säilytyksestä ja käsittelystä sairaalassa ei oikeastaan ole mitään ohjeita. Poikkeuksen tähän tekevät covid-vainajat, joista THL on ohjeistanut erikseen.

– Pitäisi täsmentää mihin asti terveydenhuoltolaki ulottuu. Onko vainajien säilyttäminen osa hyvinvointialueen vastuulle kuuluvaa toimintaa ja mihin asti se on hyvinvointialueen vastuulla, kysyy Kemppainen.

Avaa kuvien katselu STM:ssä on ollut vuosien varrella vireillä hankkeita lainsäädännön uudistamiseksi, mutta resurssisyistä uudistuksia ei ole saatu toteutettua. Kuva: Pekka Tynell / YLE

Sosiaali- ja terveysministeriön hallitusneuvos Merituuli Mähkä kertoo, että kuolemansyyn selvittämisen lainsäädäntö on iältään vanhaa, keskeisiltä osin 1970-luvulta, eikä vastaa enää monin osin nykyajan tarpeisiin. Joitain melko yleisluonteisia säännöksiä vainajan käsittelystä on terveydensuojeluissa ja hautaustoimilaissa.

THL:n johtava asiantuntija Goebeler muistuttaa, että vainaja tulee lain mukaan haudata ilman aiheetonta viivytystä, ja tästä vastaavat viime kädessä kunnat.

