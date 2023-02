Mielenterveysongelmat lisääntyvät maailmalla, eikä se yllätä asiantuntijoita – ”Suomi ei ole asian kanssa yksin”, sanoo dosentti Lauri Kuosmanen

Terveystieteiden tohtori ja hoitotieteen dosentti Lauri Kuosmanen on mielissään, että Mikkelin Mielen ja kuntoutuksen taloon on hankittu taidetta hyvinvoinnin lisäämiseksi.

Länsimaissa mielenterveysongelmat ovat ajaneet jo ohi perinteisistä sydän- ja verisuoni- sekä tuki- ja liikuntaelinsairauksista.

Ajassamme on jotain sellaista, joka kuormittaa mieltä.

– En tiedä, mikä se on tai mistä tässä ilmiössä on loppujen lopuksi kysymys. Mutta emme me ole Suomessa yksin tämän asian kanssa, huomauttaa terveystieteiden tohtori ja hoitotieteen dosentti Lauri Kuosmanen.

Käsillä on siis iso maailmanlaajuinen ongelma, johon haetaan ratkaisua.

Lauri Kuosmasella on kokemusta mielenterveystyöstä 30 vuoden ajalta. Työuransa hän aloitti Mikkelin Moision psykiatrisessa sairaalassa opiskellessaan psykiatriseksi sairaanhoitajaksi. Moision sairaalan toiminnot ovat siirtyneet vuoden alusta Mielen ja kuntoutuksen taloon.

Hyvinvointiajattelu lisää mielenterveyttä

Lauri Kuosmanen pitää hyvinvoinnista puhumista tärkeänä.

– Jos me voimme hyvin, laajasti ajatellen, silloin mielemme voi myös hyvin ja saattaa olla, että silloin joku mielenterveysongelma jää syntymättä, painottaa Kuosmanen.

Hyvinvointiajattelun haasteena on sen laaja-alaisuus. Kyse ei ole pelkästään sote-ammattilaisten asiasta, vaan hyvinvoinnin lisääminen tai edistäminen on iso yhteiskunnallinen kysymys.

– Se, että ihmisillä on työtä, turvallinen asuinympäristö ja paikat, missä toimia. Heillä on mielekkäitä harrastuksia, he tapaavat toisiaan, eivätkä ole yksinäisiä. He syövät niin terveellisesti kuin mahdollista ja käyttävät päihteitä kohtuullisesti, liikkuvat ja huolehtivat fyysisestä terveydestään. Tämä on todella iso paketti, kuvailee Kuosmanen.

Avun saamisessa isoja ongelmia

Toisena asiana Kuosmanen nostaa esille ongelmien hoitamisen. Ihmisten on oikeasti vaikea saada apua mielenterveysongelmiinsa.

– Näin se on, se on ihan totta. Ei tämäkään mikään yllätys ole ollut. Kun olin Moision psykiatrisessa sairaalassa töissä kolmekymmentä vuotta sitten, oli varmaan aivan samanlaisia ongelmia saada apua. Mutta nyt tilanne on vielä kärjistyneempi, toteaa Kuosmanen.

Hoitajapulaa tuskaillaan myös psykiatriassa ja mielenterveystyössä. Toisaalta Suomella on tilastojen mukaan moneen eurooppalaiseen maahan verrattuna runsaasti mielenterveyden ammattilaisia ja mielenterveyspalveluissa työskenteleviä sairaanhoitajia.

– Meillä on näitä ihmisiä, mutta emme tiedä, missä he ovat ja miksi he eivät ole tekemässä sitä työtä. Osin tätä selittää esimerkiksi hoitajien tyytymättömyys työolosuhteisiin, johtamiseen ja palkkaan. Kyllä varmaan joku järjestelmän ongelmakin siinä on, miten me saisimme tämän osaamisen käyttöön, pohtii Kuosmanen.

Lauri Kuosmasen mukaan järjestelmän ongelma on esimerkiksi se, että monilla sairaanhoitajilla on erikoistumiskoulutusta, jota he eivät kuitenkaan voi käyttää työssään.

Avaa kuvien katselu Lauri Kuosmanen oli kesätöissä Moision sairaalassa ja muistaa, miten hän nosti potilaiden kanssa juhannuksena Suomen lipun salkoon. Kuva: Sari Ursin / Yle

Yhteiskunnallisella työllä on suuri merkitys mielenterveyteen

Mielenterveyspalveluista on leikattu pois tukipalveluita, kuten myös muistakin sote-palveluista. Korkeasti koulutetut ammattilaiset tekevät muita kuin potilaiden hoitoon liittyviä töitä. Esimerkiksi lääkärit tekevät sihteerin töitä.

– Suomen mielenterveyslakia on joiltakin osin juuri uudistettu. Se on aika lailla samanlainen mielenterveyslaki kuin muuallakin maailmassa, pääperiaatteet ovat samanlaiset. Uudistetussa laissa korostetaan terveyden edistämistä, eli lähdetään siitä, että ihmiset eivät sairastuisi lainkaan. Eli palataan jo mainittuun hyvinvoinnin edistämiseen, sanoo Kuosmanen.

Sairaalat ovat pieni osa mielenterveystyötä ja psykiatriaa. Ne ovat kuitenkin hyvin tärkeitä kriisitilanteissa.

– Paljon tärkeämpää olisi kuitenkin se työ, mitä tehdään kouluissa, työpaikoilla, neuvolassa ja yhteiskunnassa ylipäätään. Siellä se mielenterveys edistyy, painottaa Kuosmanen.