Ruotsalaisisät perustivat vahingossa ”poikabändin” Tiktokissa, ja nyt heillä on yli miljoona seuraajaa

Vanhoista lukiokavereista muodostunut isäporukka latasi ensimmäisen videonsa Tiktokiin viime kesäkuussa ja sitä on katsottu yli 20 miljoonaa kertaa. Myös perinteinen media Ruotsissa on ollut innoissaan.

Kaikki lähti liikkeelle sattuman kautta, kun kolmikymppiset Pohjois-Ruotsissa asuvat Tomas Vidmark, Michael Åberg, Sebastian Åkesson, Peter Vidmark ja Adam Stenlund lauloivat poreammeessa, polttari-illan merkeissä. Paikalla oli silloin kaikki nyt porukassa laulavat miehet.

– Veljeni Tomas kuvasi videota kun lauloimme, ja latasi sen Tiktok-sovellukseen. Hänellä oli tuolloin kai seitsemän seuraajaa, Peter Vidmark sanoo.

Seuraavana aamuna miehet huomasivat, että video oli kerännyt paljon kommentteja. Kesäkuussa ladattua videota (siirryt toiseen palveluun) on katsottu Tiktokissa tähän mennessä yli 20 miljoonaa kertaa.

Miehet ovat tulkinneet moniäänisesti muun muassa Elton Johnia, Miley Cyrusta ja Michael Jacksonia. Osa videoista on kuvattu illanvietoista, joissa miesten lapset viipottavat mukana.

Videoiden perässä seuraajien jättämät kommentit kertovat ihastuksesta ja miehiltä tilataan jatkuvasti uusia kappaleita esitettäväksi. Erityisesti ihastellaan Sebastian Åkessonin bassoääntä ja kysellään koska miesten keikkaa pääsee katsomaan. Toistaiseksi miehet eivät ole keikkailleet.

Dad Harmonylla on nykyään Tiktok-tilin lisäksi tili myös Instagramissa ja yhteensä näillä tileillä on yli miljoona seuraajaa.

Siviiliammateista miehet eivät ole vielä irtisanoutumassa

Isät ovat tavanneet toisensa jo musiikkilukiossa. Koska he ovat kaikki musikaalisia, esiintyminen on heille luonnollista. Silti somessa saatu huomio tuntuu uskomattomalta ja se on poikinut myös yhteistyötarjouksia.

Kukaan ei kuitenkaan ole vielä ainakaan luopumassa siviiliammatistaan. Peter, Sebastian ja Tomas työskentelevät myyntialalla, Michael on kirvesmies ja Adam työskentelee tullissa.

Huomio on kiirinyt ja myös ruotsalainen perinteinen media on ollut innoissaan.

– Olemme viime aikoina olleet pari kertaa Ruotsin televisiossa, toivottavasti sellaisia tulee lisää. Oikein odotamme mitä kaikkea vuosi tuo tullessaan.

Puoli seitsemän haastatteli Dad Harmonya, katso tästä koko juttu: