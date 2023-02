Tyttöjen jääkiekon valmennuskeskus kasvattaa maajoukkuepelaajia Kuortaneella, eikä niele kritiikkiä syrjäisestä sijainnista

Kuortaneelle on pyritty keräämään vuodesta 2010 maan lahjakkaimpia tyttöjä panostamaan jääkiekkoon.

Jääkiekkoiiton Kuortaneen valmennuskeskuksen pelaajahautomon tärkein tehtävä on kehittää pelaajia naisten maajoukkueeseen. Liiton mukaan 2022 olympiajoukkueessa oli 10 keskuksen kasvattia.

Suomen Jääkiekkoliiton vahvasti tukemaan valmennuskeskukseen Kuortaneella on laitettu paljon rahaa, joten myös odotukset pelaajakehityksen hedelmistä ovat olleet korkealla.

Kuortaneen urheiluopisto on toiminut suomalaistyttöjen jääkiekon keskittymänä vuodesta 2010.

Valmennuskeskuksen joukkue Team Kuortane pelaa Naisten Liigassa ja pelaajahautomon tehtävä on kehittää tasaisesti huippupelaajia aina naisten maajoukkueeseen asti.

Naisten ja tyttöjen general manager Tuula Puputti Jääkiekkoliitosta toteaa, että Kuortane on liitolle edelleen tärkeä paikka pelaajakehittämisessä.

– Pystymme tarjoamaan ammattivalmennuksen ja olosuhteet niin, että huippu-urheilun vaatimat harjoituspohjat voi tehdä hoitamalla myös opiskelut kunnialla maaliin tinkimättä kuitenkaan liikaa palautumisesta, Puputti sanoo.

Liian syrjässä?

Jääkiekkoliiton valinta keskittää tyttöjen kehittäminen Kuortaneelle on kerännyt vuosien mittaan myös kritiikkiä esimerkiksi syrjäiseksi moititun sijainnin takia.

Viimeisimpänä Urheilulehdessä kritisoitiin muutama viikko sitten Kuortanetta liian syrjäiseksi esimerkiksi pääkaupunkiseudun lahjakkuuksille. Tästäkin johtuen pelaajatuotanto olisi maajoukkueen näkökulmasta jäänyt turhan laihaksi.

Kuortaneelle on Helsingistä linnuntietä 300 kilometriä, ja ajomatka noin 400 kilometriä.

Team Kuortaneen päävalmentaja Mira Kuisman mukaan ikäluokkien parhaimmiston houkutteleminen Kuortaneelle on helpompaa tai haastavampaa, vuodesta riippuen.

– Joku vuosi pelaajien tänne saaminen on haastavampaa, joskus se sujuu ongelmitta, myös 18-vuotiaiden tyttöjen maajoukkueen päävalmentaja Kuisma kuvaa.

Kuisma huomauttaa, että hänen aikanaan pelaajia on tullut Kuortaneelle eri puolilta maata ja siirtynyt sieltä myös naisten maajoukkueeseen.

Häntä harmittaa, että välillä kritiikkiä sataa niiltä, jotka eivät ole Kuortaneella käyneetkään.

– Kun kritisoidaan kovasti, niin olisi toivottavaa, että käytäisiin joskus vaikka paikan päällä tutustumassa toimintaamme. Tai edes soitettaisiin ja kysyttäisiin meiltä tekijöiltä, mitä meillä olisi asiasta sanottavaa.

Kymmenen pelaajaa pronssijoukkueessa

Jääkiekkoliiton Tuula Puputti muistuttaa, että vuonna 2022 Pekingin olympiapronssia voittaneessa joukkueessa oli peräti kymmenen pelaajaa, joiden polku on käynyt Team Kuortaneen joukkuetoiminnan kautta.

– Viime vuosina joukkueesta on noussut pelaajia suoraan myös naisleijonien pelaavaan kokoonpanoon esimerkkeinä vaikkapa Sofianna Sundelin ja aiemmin Viivi Vainikka, Puputti sanoo.

Samaan aikaan liitto on kuitenkin pyrkinyt kehittämään myös Naisten Liigassa pelaavien joukkueiden toimintaa mm. tarjoamalla rahallisen tuen päätoimisten päävalmentajien palkkaamiseen.

– Tämä resurssi tähtää paitsi valmennuksen laadun parantamiseen, myös siihen että liigaseurojen oman junioripolun pelaaja- ja joukkuemäärä kehittyisi.

Puputin mukaan kaikkia ikäluokan kärkipelaajia ei ole siis tarkoituskaan saada Kuortaneelle.

– Ne pelaajat, joiden arki tukee huipulle tähtäävää harjoittelua jonkun muun liigaseuran ympäristössä, jatkavat liigaympäristöissä.

– Meillä on kuitenkin vielä liigapaikkakuntien ulkopuolella paljon pelaajia, joiden perheille on helpompi valita aloitus pienemmässä lukiossa ja pienellä paikkakunnalla samanikäisten pelaajien kanssa kuin lähettää lukioikäinen pelaaja isompaan kaupunkiin, Puputti linjaa.

Avaa kuvien katselu Päävalmentaja Mira Kuisman mukaan pelaajien houkuttelemisessa Kuortaneelle ei ole ollut suurta huolta. Kuva: Tuomo Mäenpää / Yle

Puitteet kunnossa

Puhtaasti urheilun kannalta Kuortane on Mira Kuisman mukaan ihanteellinen paikka.

– Täältä löytyy kaikki tarvittava jääkiekkoilijalle. Pelaajat pitävät siitä, että voi keskittyä täysillä lajiin, hoitaa koulun laadukkaasti ja asua joukkuekavereidensa kanssa samassa asuntolassa, Kuisma sanoo.

Naisten liigassa pelejä riittää miltei joka viikonlopulle, joten pelaajat ovat läpi kauden varsin kiireisiä.

– Jokainen hengähdyshetki joukkueesta on kauden aikana tarpeen. Kaikki haluavat ehtiä käymään kauden aikana kotiseuduillaankin perhettä ja kavereita tapaamassa. Että ei tässä varsinaisesti ehdi lisää tekemistä kaipaamaan.

Pelaajat saapuvat Kuortaneelle usein lukio- tai jo yläkouluiässä. Kuortaneella viivytään tavallisesti 3–5 vuotta.

– Meidän tehtävämme on kehittää tytöistä valmiita paketteja eteenpäin, on seuraava osoite sitten yliopisto, ulkomaat tai jokin muu liigaseura. Suuri tavoite on, että täällä kasvatettaisiin olympiavoittajia, Kuisma julistaa.

Myös Naisten liigassa Team Kuortaneen tavoitteet ovat korkealla.

– Eihän tämä olisi kilpaurheilua, jos emme tavoittelisi jokaisessa ottelussa voittoa. Toki aina pitää muistaa, miksi tätä hommaa täällä Kuortaneella tehdään. Pelaajakehitys on keskiössä, mutta pärjääminen liigassa ei ole ristiriidassa sen kanssa.

Pelaajat viihtyvät Kuortaneella

Lukioikäiset tytöt ovat siis jo vuosikausia saaneet ammattimaiset olosuhteet harjoittelulle.

Nea Tervonen on kotoisin Ylöjärveltä ja viettää Kuortaneella jo viidettä kauttaan. Tällä hetkellä jääkiekon lisäksi arjen pitää kiireisenä abivuosi.

– Opiskelun ja jääkiekon yhdistäminen on ollut täällä helppoa. Aika lailla kiekko ja koulu täyttävät kalenterin. En ole katunut päivääkään, että aikanaan Kuortaneelle päätin muuttaa, Tervonen kehuu.

Avaa kuvien katselu Nea Tervonen viettää parhaillaan abivuottaan ja viidettä kauttaan Kuortaneella. Team Kuortaneen pelaajat maksavat kuukaudessa noin 400 euroa. Summa sisältää kaiken asumisesta pelaamiseen ja ruokailuun. Kuva: Tuomo Mäenpää / Yle

Kerttu Lehmus pelaa Kuortaneella kolmatta kauttaan.

Lehmus kertoo, että unelmoi Kuortaneelle pelaamaan pääsemisestä jo ensimmäisistä alueleirikokemuksistaan lähtien.

– Hyvät olosuhteet kiinnosti jo silloin. Onhan sitä kuullut muutamista tytöistä, joille Kuortane on ollut ehkä turhan kaukana muuttamiselle. Mutta tämä on ollut hyvä paikka olla, kaikki tarpeellinen on läsnä kehittymiselle, Lehmus sanoo.

Lehmus suosittelee Kuortanetta kaikille, jotka haluavat tosissaan panostaa jääkiekkoon.

– Parasta täällä on se, että ympärillä on samanikäisiä ja -henkisiä ihmisiä, joiden kanssa saa viettää aikaa ja siinä samalla kehittyä pelaajana.

Myös joukkueiden toimintaa kehitetään

Kuortaneella tulevien pelaajien rekrytoinnit ovat käynnissä. Vierailupäivänä noin 20 perhettä kävi tutustumassa opinahjoon.

Mira Kuisma on tyytyväinen kiinnostuneiden määrään. Kevään mittaan nähdään, moniko oikeasti hakee Kuortaneelle.

– Joka vuosi pitäisi neljästä kahdeksaan pelaajaa saada, jotta homma pyörii liigajoukkueenkin osalta, koska aina vanhemmat pelaajat jatkavat täältä matkaansa muualle, Kuisma sanoo.

Aiheesta voi keskustella perjantaihin 17. helmikuuta kello 23 asti.

