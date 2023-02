Kankaanpääläismies valmisti aseita 3D-tulostimella – tapaus siirtynyt syyteharkintaan

Lounais-Suomen poliisi on tutkinut tapausta, jossa kankaanpääläisen miehen epäiltiin rakentaneen aseita 3D-tulostimen avulla. Esitutkinta on saatu päätökseen ja tapaus on siirtynyt syyteharkintaan.

Epäillyn jäljille päästiin alun perin tieliikenneonnettomuuden tutkinnan myötä viime huhtikuussa. Kuva: Matias Väänänen / Yle