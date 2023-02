Kolmas kriisi muutaman vuoden sisään vie rakennusalaa kohti sumuista tulevaisuutta

Rakennusalan hiipuminen vaikuttaa laajaan ihmisjoukkoon. Ala työllistää Suomessa yhteensä noin 250 000 henkilöä, joista rakentamisen puolella on noin 175 000–180 000 ja rakennustuoteteollisuuden puolella noin 80 000 henkilöä.

Parin viime vuoden tapahtumilla on näin ollut varsin suuri vaikutus yhteiskuntaan.

Ensin rakennusalaan iski koronapandemian tuoma talousshokki ja toimintarajoitukset. Sen jälkeen Venäjän hyökkäyssota aiheutti kustannuspiikin sekä materiaalipulan. Viimeisimpänä energiapulan lisäämä inflaatio ja korkojen nousu ovat vieneet rakennusalaa vääjäämättömästi kohti jonkin tasoista taantumaa.

Rakennusteollisuus RT ennusti lokakuussa, että rakentaminen vähenee tänä vuonna arviolta kaksi prosenttia. RT:n pääekonomisti Jouni Vihmon ennuste pitää edelleen paikkaansa.

– Alaspäin esimerkiksi asuntotuotannossa mennään voimakkaastikin. Ennustamme miinusta, mutta emme romahdusta, sanoo Vihmo.

Vihmon mukaan joitakin valonpilkahduksia on nähtävissä. Maltillinen ennuste perustuu siihen näkemykseen, että loppuvuotta kohti kuluttajaluottamus paranee, korkonäkymä vakiintuu ja inflaatio helpottaa.

Avaa kuvien katselu Rakennusteollisuus RT:n pääekonomisti Jouni Vihmo uskoo asuntotuotannon jatkavan hiipumista, vaikka yleinen hintojen nousu on rauhoittunut. Kuva: Mårten Lampén / Yle

Rakennusalan työttömyys on lähtenyt nousuun

Rakennusliiton Lapin palvelupisteen aluetoimitsijan Jarmo Alatarvaksen mukaan rakennusalalla on merkkejä, että alalla on päättymässä kymmenen vuotta kestänyt hyvä jakso.

– Ensimmäiset merkit ovat pikkuhiljaa nousseet tuolta etelästä päin ja nyt muutosneuvotteluja käydään myös täällä Lapin alueella. Ensimmäisenä on ollut liikkeellä betonituotepuoli, yllättäen myös LVI-alan yrityksiä on ongelmissa.

Rakennusalan työttömyys A-kassassa Rakennusalan työttömyyskassa sulautui 2021 alussa A-kassaan. 2022 Joulukuu: 4400 2023 Tammikuu: 5900

Alatarvas pitää erittäin harvinaisena LVI-alan yritysten ilmoittamista muutosneuvotteluista.

– Onko materiaalien hinnannousu sitten vaikuttanut urakoihin niin paljon, että tähän tilanteeseen on jouduttu, arvelee Alatarvas.

Betonituoteala on reagoinut kysynnän hiipumiseen ensimmäisten joukossa koko Suomessa. Muun muassa Parma Oy on keskeyttänyt Iisalmen tehtaan tuotannon ja Suomen suurin betonialan yritys Betsol Oy on sulkemassa Paraisten tehtaan ja lomauttamassa henkilöstöä Kyyjärvellä.

Avaa kuvien katselu Merkkejä rakennusalan hiipumisesta on jo saatu koko maassa, kertoo Rakennusliiton Rovaniemen palvelupisteen aluetoimitsija Jarmo Alatarvas. Kuva: Raimo Torikka / Yle

Torniossa uutta työmahdollisuutta odotellaan hiihdellen

Noin neljännesvuosisadan rakennusalalla toiminut Antti Uusimaa lomautettiin pari viikkoa sitten, kun kohde Kemin uuden sellutehtaan rakennustyömaalla valmistui.

– Juuri nyt ei uutta työtä ole tiedossa. Talvi on huono aika saada töitä. On myös totta, että tällä hetkellä paikallisesti työmaita alkaa vähemmän kuin aikaisemmin, arvioi rakennus- ja kirvesmiehenä vuosia toiminut Uusimaa.

Uusimaa luottaa, että töitä tulee tarjolle jossakin vaiheessa, mutta lopputalvi ja kevät kuitenkin kuluvat lähinnä mieluisten harrastusten parissa.

– Onhan tämä vähän semmoista ärsyttävää nyppimistä, mutta hiihtämistä on tullut harrastettua joka päivä. Sitten tietenkin rakkaalle puolisolleni laitan ruokaa, että voi olla hyvillä mielin kun hän tulee kotiin.

Torniolainen rakennusmies Antti Uusimaa lomautettiin tammikuun lopulla.

Yrittäjä: Lapin rakentamisen tulevaisuus näyttää sumuiselta

Lapin suurimpiin kuuluvalla rakennusliike RovaLappi Rakennus Oy:llä on parhaillaan työn alla neljä suurta rakennuskohdetta, joista kolme Rovaniemellä ja yksi Ivalossa. Rovaniemellä olevista omista kerrostalokohteista toinen valmistuu helmikuussa ja toinen kesäkuussa.

Lisäksi yrityksellä on työn alla Rovaniemellä juuri valmistuva kerrostalon saneerauskohde, Ivalossa yhtiö rakentaa uutta viranomaiskiinteistöä poliisilaitoksen ja rajavartioston käyttöön.

Avaa kuvien katselu Arktis-Rakennus Oy:n Sakari Vaara asentaa ikkunan smyygilautoja kerrostalotyömaalla. Kuva: Raimo Torikka / Yle

Toimitusjohtaja Tommi Poutiaisen mukaan RovaLapin suunnitelmissa ei ole lähiaikoina aloittaa omien uusien kerrostalojen rakentamista, vaan kohteet tulevat olemaan enemmänkin julkisen puolen rakentamista.

Poutiainen uskoo, että yhtiön tilauskannan kaikesta huolimatta pysyvän suurin piirtein nykyisellään. Yhtiö työllistää tällä hetkellä noin 50 henkilöä, lisäksi työmailla työskentelee aliurakoitsijoiden ja sivu-urakoitsijoiden työntekijöitä.

– Tulevaisuus on sumuinen. Asuntorakentaminen vähenee, mutta ehkä julkinen rakentaminen pysyy nykytasolla. Lisäksi matkailu on piristynyt, katsotaan minkä verran matkailurakentamisen investointeja lähtee liikkeelle.

Poutiaisen mukaan lomautuksia voi tulla kun nykyiset kohteet valmistuvat, mutta yrityksellä on tarjouslaskennassa useampia kohteita.

– Jos niistä joitakin tarttuu, niin lomautukset ovat todennäköisesti hyvin lyhytaikaisia.

Rakennusalan tulevaisuuden Poutianen näkee haastavana. Asuntojen kysyntä ja tarve on nyt pääasiassa tavallisten kansalaisten varassa, koska sijoittajat muun muassa Rovaniemellä ovat vetäytyneet asuntomarkkinoilta korkeiden lainan korkojen vuoksi.

– Rakentamisen kustannustaso on noussut ja se luo epävarmuutta hankkeitten liikkeelle lähtemiseen. Lisäksi yleisen kustannustason ja korkojen nousun myötä ihmisillä käytettävissä olevat tulot ovat pienentyneet, joten nyt harkitaan hyvin tarkkaan mihin uskalletaan sitoutua.