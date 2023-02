Norjan Lofootteja puistelee puuskissa jopa hirmumyrskyn nopeudella puhaltava myrsky

Enimmillään tuulen nopeudeksi on mitattu päivällä Lofooteilla Svolvärin lentokentällä 41,2 metriä sekunnissa. Kuvituskuva.

Norjan rannikkoalueella on suljettu kouluja ja päiväkoteja ja lapsia on kehotettu pysymään kotona. Useita lentovuoroja ja lauttavuoroja on peruttu ja viranomaiset ovat varoittaneet aluksia pysymään satamissa. Liikennettä haittaa myös siltojen sulkeminen kovimpien tuulten aikana.

Norjan yleisradioyhtiö NRK:n mukaan useita rahtilaivoja on hakeutunut hätäsatamiin. Aallonkorkeus on ollut jopa 25 metriä.

NRK kertoo myös, että Vesterålenissa olevan Sortlandin kaupungin keskustassa poliisi varoittaa tuulen mukana lentävistä kattopelleistä ja kattotiilistä.

Enimmillään tuulen nopeudeksi on mitattu päivällä Lofooteilla Svolvärin lentokentällä 41,2 metriä sekunnissa.

Lounaasta puhaltavan myrskytuulen vallitseva nopeus alueella on Norjan Meteorologisen instituutin mukaan 25 metriä sekunnissa ja puuskissa jopa 38 metriä sekunnissa. Myrsky luokitellaan hirmukyrskyksi, kun sen vallitseva tuulennopeus on 32 metriä sekunnissa.

Myrskyn ennustetaan heikkenevän aikaisintaan ensi yönä.