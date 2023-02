Uutta tietoa laajasta 118 uhrin seksuaalirikossarjasta: epäilty tapasi lapsia urheilukentällä, oikeudenkäynti on suljetuin ovin

Pirkanmaan käräjäoikeus kertoo lisätietoa käräjille tulevasta laajasta seksuaalirikossarjasta. Vuonna 1996 syntynyt valkeakoskelainen epäilty on ollut vangittuna syyskuusta 2021 alkaen. Hän on kiistänyt pääosin teot.

Rikossarja on poikkeuksellisen laaja. Haastehakemuksia on käräjäoikeudelle saapunut yhteensä 119, ja asianomistajia on 118.

Syytteiden mukaan epäilty pyysi joitakin lapsia urheilukentän lähelle ja masturboi heidän nähtensä. Uhreista osan kanssa syytetyllä on ollut fyysistä seksuaalista kanssakäymistä, ja osan kanssa hän oli sukupuoliyhteydessä.

Syytteistä vakavimmat koskevat törkeitä lapsen seksuaalisia hyväksikäyttöjä ja törkeää raiskausta. Törkeässä raiskauksessa miehen epäillään käyttäneen hyväksi sitä, että uhri oli nauttinut päihteitä.

Rikoksen uhreina on pääsääntöisesti ollut 10–17-vuotiaita tyttöjä, joilta pyydettiin alastonkuvia. Jutussa on myös joitakin täysi-ikäisiä asianomistajia. Uhreja on Valkeakoskelta ja muualta Suomesta. Tekojen epäillään tapahtuneen vuosina 2016–2021

Oikeudenkäynti suljetuin ovin

Epäilty pyysi Snapchat-viestisovelluksen välityksellä uhreja tekemään itselleen erilaisia seksuaalisia tekoja. Syytteiden mukaan hän pyysi asianomistajia lähettämään itsestään seksuaalissävytteistä kuva- ja videoaineistoa sekä viestitteli seksuaalisista asioista.

Vastaaja on joidenkin syytekohtien mukaan lähettänyt asianomistajille kuvia sukuelimestään tai videoita masturboinnistaan.

Törkeitä lapsen seksuaalisia hyväksikäyttöjä kokonaisuuteen sisältyy 18. Muina tekoina syytteissä on lapsen seksuaalisia hyväksikäyttöjä 62, pakottamisia seksuaaliseen tekoon 19 ja yrityksiä seksuaaliseen tekoon pakottamiseksi 21. Seksuaalipalvelujen ostamisia nuorelta on 34 ja saman teon yrityksiä 31.

Lisäksi kokonaisuuteen liittyy muita tekoja; neljä huumausainerikosta, lapsen houkutteleminen seksuaalisiin tarkoituksiin, kaksi salakatselua, kunnianloukkaus, kiristys, laiton uhkaus ja törkeä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan levittäminen.

Pirkanmaan käräjäoikeuden mukaan oikeudenkäyntiaineisto ja asianomistajien henkilöllisyydet pidetään salassa 60 vuotta. Oikeuskäsittely toimitetaan kaikilta osin yleisön läsnäolematta.

Pääkäsittely alkaa 16. helmikuuta. Tavoitteena on antaa tuomio ensi kesäkuussa.

Valtavaa tutkintaa tehtiin piilossa julkisuudelta. Yle kertoi rikossarjasta ensimmäisenä viime maaliskuussa. Siitä lähtien tapaus on vain paisunut.