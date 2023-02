Marjaana Tasala ilmoitti juhlavieraille, ettei lapsi tarvitse lahjaa – hän on edelläkävijä kasvatuksessa, josta puhutaan vähän

Ekologisuuden merkitys lasten ja nuorten kasvatuksessa tulee kasvamaan lähivuosina. Asiasta puhutaan Suomessa kuitenkin vielä melko vähän, vaikka edessä on iso muutos kestävämpään elämäntyyliin siirryttäessä.

Kun Marjaana Tasalan lapsi täyttää vuosia, syntymäpäiväjuhlien vieraille ilmoitetaan, ettei sankarille tarvitse tuoda lahjoja. Jokainen voi osallistua pienellä summalla lahjakeräykseen, jonka yhteissummalla lapsi saa valita itselleen yhden haluamansa lahjan.

Järjestelyn syynä on ekologisuus. Tasala haluaa, että hänen kolme lastaan oppivat elämään ympäristön kannalta kestävästi. Se näkyy lähes jokaisessa valinnassa.

– Valintojen tekeminen on meille luontaista, koska ekologisuus on yksi meidän tärkein arvo elämässä. Toki meilläkin on vielä asioita, joita voisi tehdä toisin.

Tasalan perhe osti vasta Oulusta vanhan puutalon, joka oli purku-uhan alla. Tasala ajattelee, että talon elinkaaren pidentäminen on ekologisempi vaihtoehto kuin uuden talon rakentaminen.

Tasalan perhettä voisi sanoa edelläkävijäksi, koska ekologisesta vanhemmuudesta puhutaan vielä aika vähän. Väestöntutkimuskeskuksen tutkimusjohtaja, tutkimusprofessori Anna Rotkirch sanoo, että tähän pitäisi nyt herätä.

– Suomessa on maailmanlaajuisestikin poikkeuksellisen paljon puhuttu lasten saamisesta ilmastosyistä, minusta sen sijaan pitäisi puhua enemmän siitä, miten lasten kanssa eletään kestävästi.

Itse tehty lahjakortti ei kelvannut kaverisynttäreillä

Vuonna 2018 tuhansiin tieteellisiin tutkimuksiin perustuva ilmastopaneeli IPCC:n jättiraportti maalasi rajua kuvaa maapallon tulevaisuudesta: päästöt on nollattava ennätysnopeasti tai muuten ilmaston lämpenemisestä koituu vakavia seurauksia sekä ihmisten että luonnon hyvinvoinnille.

Se avasi Marjaana Tasalan silmät lopullisesti. Perhe oli jo aiemminkin miettinyt arjen valintojaa ilmaston kannalta, mutta raportin julkaisun jälkeen esimerkiksi lomalentäminen vaihtui pintamatkailuun. Nykyään Tasala myös puhuu aiheesta paljon Instagram-tilillään.

– Tutkimustieto osoittaa kiistattomasti, että elämme ilmastokriisissä ja luontokato on täällä Suomessakin hälyttävä. Minusta on tärkeää miettiä, millaisen maailman meidän lapset saa.

Vanhempien suhtautuminen ympäristöön ja kuluttamiseen vaikuttaa myös lasten ajatteluun ja toimintaan tulevaisuudessa. Väestöntutkimuskeskuksen tutkimusjohtaja Anna Rotkirchin mukaan edessä on iso muutos.

– Koska koko väestö on siinä haasteessa, että pitäisi siirtyä kestävämpään elämäntyyliin, tulisi miettiä myös sitä millä tavalla lapsia kasvatetaan. Siinä perhe ja koulu ovat keskeiset tahot.

Rotkirch arvioi, että lähivuosina ekologisen vanhemmuuden merkitys tulee kasvamaan ja siihen aletaan kiinnittää enemmän huomiota.

Lasten vaatteet ja lelut pyritään hankkimaan käytettynä. Viimeksi esikoiselle löytyi tämän toivomat pokemon-kortit.

Lapset eivät ole Marjaana Tasalan mukaan missään vaiheessa kyseenalaistaneet perheen valintaa elää mahdollisimman ekologisesti. Heille se on osa normaalia arkea, ja lapset ovat oppineet siihen että haluamaansa asiaa voi joutua odottamaan.

– Olemme lasten kanssa keskustelleet paljon siitä, miksi jonkun tavaran haluaa, ja onko tavarasta saatu fiilis yhtä hyvä vielä parin viikon päästä. Voisiko se hyvä mieli tulla jostain muusta kuin tavarasta.

Joskus kuitenkin arvoja joutuu selittämään esimerkiksi lasten kavereille.

– Kerran esikoinen vei kaverllleen itse tehdyn lahjakortin, jolla sai leffaillan herkkuineen meillä. Saaja ei kuitenkaan ollut sitä mieltä, että se oli oikea lahja.

Voivatko kaikki olla ekologisia vanhempia?

Toisaalta kaikilla ei ole samanlaisia mahdollisuuksia vaikuttaa kuluttamiseena. Pienituloisten perheiden vanhemmat voivat kokea, etteivät he voi tehdä ekologisia päätöksiä taloudellisista syistä, vaikka haluaisivat. Osa vanhemmista taas on eri syistä niin kuormittuneita, etteivät he jaksa ajatella ekologisuutta.

Väestöntutkimuskeskuksen tutkimusjohtaja Anna Rotkirchin mukaan olisikin tärkeää, että kaikki erilaiset perheet kokisivat voivansa olla jollain tavalla tukemassa ekologista vanhemmuutta.

– Kestävän ajattelun pitäisi tulla osaksi vanhemmuuden normia, mutta sen tulee olla tarpeeksi väljä, että kaikki voivat olla osana siinä.

Marjaana Tasala sanoo menettäneensä satoja someseuraajia sen jälkeen, kun alkoi puhua ekologisuudesta tilillään. Vaikka Tasala puhuu paljon kestävän kulutuksen tärkeydestä, hän painottaa ettei syyllistä ketään valinnoista.

Samaa mieltä on Marjaana Tasala. Hänestä kaikkien ei tarvitse elää samalla tavalla kuin heidän perheensä.

– Totta kai voi olla erilaisia rajoitteita tai esimerkiksi allergioita, jotka estävät tiettyjen kasviproteiinien syömisen. Uskon, että kaikilla on kuitenkin mahdollisuus joihinkin asioihin vaikuttaa pieni askel kerrallaan.

