Ravintola ja terveystarkastaja ovat kiistelleet nilviäisten sulattamisesta jo 8 vuotta – viime vuonna kolme ruokamyrkytysepäilyä

Kouvolan kaupunki on langettanut paikalliselle ravintolalle uhkasakon ruokahygienian puutteiden takia. Teknisen lautakunnan lupajaosto päätti keskiviikkona kahdesta 3 000 euron suuruisesta uhkasakosta, joiden kuukausittainen juokseva lisäerä on 1 500 euroa.

Ravintolaa myös kielletään käsittelemästä tiettyjä eläinperäisiä elintarvikkeita pakastettuina ja jäädytettyinä, kunnes puutteet korjataan.

Viime vuonna ravintolaan tehtiin hygieniatarkastuksia yhteensä viisi kertaa. Niissä löydettiin toistuvia puutteita pakastettujen tuotteiden pakkausmerkinnöissä sekä pakastetun lihan, kalan ja nilviäisten sulattamistavoissa.

Kouvolan kaupungin terveysvalvonta sai vuonna 2022 ravintolasta kolme ilmoitusta ruokamyrkytysepäilystä, jotka koskivat yhteensä kuutta ravintolassa syönyttä asiakasta. Ravintoloitsija on itse kiistänyt, että mahdolliset ruokamyrkytystapaukset olisivat peräisin hänen ravintolastaan.

Taustalla pitkä vääntö hygienian tasosta

Teknisen lautakunnan lupajaoston esityslistasta selviää, että kyseessä on pidempi vääntö ravintolan ja terveystarkastajien välillä. Ensimmäisen huomautuksen sulattamistavoista ravintola sai jo vuonna 2015.

Viime syksynä tehdyssä tarkastuksessa huomioitiin, että naudanlihaa sulatettiin pakkauksissaan huoneenlämmössä tiskipisteen alla. Seurantatarkastuksessa ravintola suoriutuikin jo paremmin, mutta pakasteisiin liittyvät ongelmat palasivat pian.

Viime vuoden viimeisessä tarkastuksessa huomattiin, että pakkaamatonta broilerin lihaa sulatettiin ämpärissä lämpimässä vedessä. Ravintolalle annettiin uusi huomautus puutteista.

Ravintoloitsija lupasi parannuksia

Ravintoloitsija on kertonut vastineessaan terveysvalvonnalle, että epäkohtia on käyty henkilökunnan kanssa läpi. Hän on luvannut, että jatkossa lihoja sulatetaan kylmiössä elintarvikelaatikossa kansi päällä. Terveysvalvonta ei kuitenkaan katsonut ravintoloitsijan vastinetta riittäväksi.

Tammikuussa ravintolaan tehdyissä tarkastuksissa löytyi jälleen puutteita, kuten esimerkiksi yön yli huoneenlämmössä ollutta riisiä. Terveysvalvonta määräsi riisin hävitettäväksi kiireellisellä päätöksellä.

Kouvolan kaupungin tekninen lupajaosta toteaa, että mikäli muutoksia toimintatapoihin ei tule, niin se voi reagoida laajemmalla ravintolatoimintaa koskevalla kiellolla.