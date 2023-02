Poika vei isänsä keksinnön Tiktokiin ja vienti räjähti – isän rentoa rallienglantia on katseltu yli 20 miljoonaa kertaa

Nokialaisesta Timo Äärisestä keksiminen on helppoa, mutta keksinnön myyminen on vaikeaa. Siinä avuksi on tullut poika Samuli Äärinen, keksijä hänkin.

Nokialainen Timo Äärinen kertoo videolla, miten koirankarvojen poistoon tarkoitettu Karvakamu-keksintö syntyi. Video: toimittaja Katri Tapola, kuvaus Marjut Suomi / Yle.