“Takkia on vaikea myydä, jos se maksaa yli 76 euroa” – muotikauppias Galina Jurkova näkee putiikissaan, mitä sota on tehnyt venäläisille

Talouspakotteet ja inflaatio ovat iskeneet venäläisten kuluttamiseen. Jaroslavin maakunnasta kotoisin oleva Galina Jurkova on pitkän uran tehnyt vaatekauppias. Hänellä on putiikki maakuntakaupungissa. Näin sota on vaikuttanut hänen liiketoimintaansa ja elämäänsä.

Missä olet tällä hetkellä, Galina Jurkova?

– Olen kotonani Jaroslavissa. Tänään olen vapaalla ja minulla on hyvin aikaa tälle haastattelulle. Meillä on täällä juuri nyt hyvin liukasta. Jaroslavl on Etelä-Suomen kanssa suunnilleen samalla leveyspiirillä, joten silloin kun teillä on kurja sää, niin on meilläkin.

Olet yrittäjä ja sinulla on vaatekauppa. Kerro, miten liiketoimintasi on muuttunut viime vuoden aikana.

– Noin vuosi sitten kuluttajien käytöksessä tapahtui muutos. Ostovoima on heikentynyt. Monet eivät ole enää valmiita maksamaan vaatteista samaa hintaa kuin ennen sotaa. Nykyään ihmiset haluavat joko hyvin halpoja, käytettyjä vaatteita tai halpoja uusia vaatteita. Käytettyjen vaatteiden kauppa ei kuitenkaan ole kovassa huudossa, joten Venäjällä ostetaan nyt mieluummin uusia kiinalaisia vaatteita.

Ovatko myymäsi mallistot vaihtuneet sodan alkamisen jälkeen?

– Liiketoimintani pyöri pitkään länsimaisten brändien ympärillä. Ennen hankin myyntiin luksusbrändien vanhoja mallistoja Euroopasta. Myin esimerkiksi Gerry Weberiin mallistoja, jotka poistuivat myynnistä Euroopassa.

Kohdeasiakkaitamme ovat keskivertovenäläiset, ja nyt maakunnassa esimerkiksi takkia on vaikea myydä, jos se maksaa yli 6 000 ruplaa (76 euroa).

Meidän on siis etsittävä myyntiin halvempia brändejä. Viimeksi hankin myyntiin esimerkiksi brittiläistä Bohoa ja saksalaisen Otto-brändin vaatteita. Aiemmin olen ostanut myös H&M:ää ja Primarkia.

Mistä luulet asiakkaiden ostovoiman heikentymisen johtuvan?

– Se johtuu venäläisten taloudellisesta tilanteesta. Elinkustannusten ja ruuan hinta ovat nousussa. Muoti ja pukeutuminen eivät ole enää monille yhtä tärkeää kuin ennen.

Ihmiset voivat jättää vallan mainiosti vaatteet ostamatta, mutta eivät ruokaa. En usko, että ostovoima on heikentynyt pakotteiden vuoksi, mutta ruplan arvon heilahtelu vaikuttaa hintoihin voimakkaasti.

Miten pakotteet ovat vaikuttaneet toimitusketjuihin?

– En ole huomannut, että pakotteet olisivat vaikuttaneet toimitusketjuihin tai hintoihin. Pystymme yhä hankkimaan vaatteita ongelmitta. Viime vuoden maaliskuussa toimituksissa oli viivästyksiä. Sitä jatkui pari kuukautta, mutta logistiikkaketjut saatiin nopeasti uusiksi. Ennen vaatteet tulivat tukkuun suoraan Euroopasta, kun taas nykyään ne kulkevat Kazakstanin ja välittäjien kautta.

Totuus on se, että Venäjä on edelleen valtava markkina, ja raha kyllä kelpaa.

Miten länsimaisten liikkeiden vetäytyminen näkyy Venäjällä?

– Monet liikkeet lähtivät. Esimerkiksi H&M, Cos ja Mango sulkivat myymälänsä Venäjällä, mutta niiden jättämä markkinarako täyttyi nopeasti. Ihmiset alkoivat etsiä samankaltaisia tuotteita ja niitä alkoi myös ilmestyä myyntiin nopeasti. Ennen oli McDonald’s, nyt sen tilalla on vastaava venäläinen hampurilaisketju Vkusno i totška.

Harmitti, kun Ikea lähti. Monet venäläiset eivät edelleenkään ymmärrä, miksi se lähti.

H&M:n liikkeet suljettiin viime vuonna. Miten brändin vaatteita voi hankkia Venäjällä?

– Kyllä H&M:n vaatteita saa edelleen Venäjältä. Kuluttajaliikkeet sulkivat ovensa, mutta tukkukaupan kautta voi tilata edelleen länsimaisia brändejä, jos on kykyä maksaa.

Tietääkseni H&M tulee Venäjälle Saksasta välittäjien kautta. Minä en tilaa ulkomailta, vaan ostan Moskovan tukusta, joten en tunne toimitusketjuja tarkasti.

Kun Venäjällä alkoi liikekannallepano syyskuussa, tuliko teille kyselyjä lämpökerrastoista, talvikengistä tai muista varusteista?

– Ai, että kyselivätkö ihmiset villasukkien ja lämpimien puseroiden perään, ettei heille tulisi vilu juoksuhaudoissa? Sellaista ei ole tapahtunut vielä kertaakaan. Tiedän, koska monet naisasiakkaista ovat tuttujani, ja monilla on lähipiirissään kutsunta-ikäisiä miehiä.

Miten liikekannallepano näkyi Jaroslavin katukuvassa?

– Syksyn liikekannallepano koski vain pientä osaa väestöstä. Meidän kaupungista armeijaan lähti vain yksittäisistä ihmisistä. Totuus on se, ettei meidän maassa läheskään kaikkia ole kutsuttu aseisiin, vaikka teille on ehkä syntynyt sellainen mielikuva. Monet tosin pelkäsivät liikekannallepanoa.

Sinulla on kutsuntaikäinen poika. Miten liikekannallepano on näkynyt perheessäsi ja lähipiirissäsi?

– Tuttavapiirissä ilmeni välillä jopa liioiteltua paniikkia ilman syytä, suoranaista hysteriaa. Tuttavani mies kutsuttiin palvelukseen, mutta tietääkseni hän lähti ihan vapaaehtoisesti.

Kiitos Jumalalle, minun pojallani on suojakilpi. Hän on yliopisto-opiskelija. Kyllä minäkin olin peloissani poikani puolesta syyskuussa, ja monet ystävistäni olivat peloissaan. Ystäväpiirissäni lähes kaikkien pojat ovat korkeakouluissa ja tiedämme, että heitä kutsunnat eivät koske.

Jotkut lähettävät aikuisia lapsiaan ulkomaille piiloon, Turkkiin ja Georgiaan. Eräs tuttavani lähetti IT-alalla työskentelevän aikuisen lapsensa ulkomaille, vaikka tiesimme kaikki, että IT-alan asiantuntijoita ei kutsuta armeijaan. Tavallaan ymmärrän heidän reaktionsa. Loppujen lopuksi olemme äitejä. Meidät on ohjelmoitu pelkäämään lastemme puolesta.

Sota on jatkunut jo melkein vuoden ja liikekannallepano jatkuu yhä Venäjällä. Millaisia tunteita se herättää?

– Juuri nyt kaikki ovat väsyneitä pelkäämään liikekannallepanoa. Ihmismieli on siitä mielenkiintoinen, että sillä on rajansa. Luulen, että monien venäläisten tapauksessa raja on saavutettu.

Venäjällä kansa on lähtökohtaisesti hyvin epäpoliittisia. Kun uusia haasteita ilmaantuu, alamme ratkoa niitä. Nyt tulevaisuuden ongelmia on turha murehtia. Tosiasiassa Venäjällä monilla ei ole resursseja murehtia maailman tapahtumia. Minä olen hyvin etuoikeutettu verrattuna moniin muihin, mutta tavallisilla venäläisillä on nyt mielessään päällimmäisenä lähinnä se, miten hankkia elantonsa. Monet joutuvat painamaan pitkää päivää, jotta saavat laskunsa maksettua.

Seuraatko Ukrainan tapahtumia? Mitä mieltä olet uutisista?

– Ei uutisia voi katsoa. Olen käynyt korkeakoulun ja siellä minulle opetettiin järjen käyttöä. En enää vaivaudu käyttämään kallisarvoista aikaani sellaiseen hölmöyteen kuin uutiset. Olen läpikotaisin pasifisti, ja minulle ihmishenki on tärkein arvo.

Tässä juttusarjassa soitamme venäläisille ja etsimme vastauksia siihen, mitä Venäjän eri ammattien edustajille, kansalaisyhteiskunnalle, toimittajille ja aktivisteille kuuluu.

