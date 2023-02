Zelenskyi teki harvinaisen matkan Lontooseen ja muistutti parlamenttia hävittäjien tarpeesta – ”Ukrainan voitto tulee muuttamaan maailmaa”

Ukrainan presidentti vieraili keskiviikkona Britanniassa, jossa hän puhui maan parlamentille. Zelenskyin on määrä jatkaa huomenna matkaansa Brysseliin EU:n ylimääräiseen huippukokoukseen.

– Lontoo on seissyt Kiovan rinnalla ensimmäisestä päivästä saakka, Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi Britannian parlamentille keskiviikkona osoittamassaan puheessa.

Zelenskyi piti puheensa poikkeuksellisella Lontoon vierailulla.

Kyseessä on tiettävästi vasta toinen kerta, kun presidentti poistuu Ukrainasta Venäjän aloittaman laajamittaisen hyökkäyssodan jälkeen. Zelenskyin on määrä jatkaa matkaansa keskiviikkoiltana Pariisiin ja huomenna torstaina Brysseliin, jossa alkaa EU:n ylimääräinen huippukokous.

Keskiviikkona Lontoossa Zelenskyi ei säästellyt briteille osoitettuja kiitossanoja.

Presidentti totesi, että kun muu maailma vielä mietti miten reagoida Venäjän hyökkäykseen, Iso-Britannia tarjosi auttavan kätensä. Henkilökohtaisen maininnan sai myös Westminster Hallin yleisössä vilahtanut entinen pääministeri Boris Johnson.

– Boris, sait muut mukaan silloin, kun se vaikutti mahdottomalta tehtävältä, Zelenskyi kiitti sodan alun aikaan istunutta pääministeriä.

Puheessaan Zelenskyi kiitti myös nykyistä pääministeri Rishi Sunakia, joka otti Zelenskyin vastaan keskiviikkona Downing Streetillä. Hän sai suitsutusta Britannian Ukrainaan lähettämistä tankeista ja koulutuksesta, jota britit ovat ukrainalaisjoukoille tarjonneet.

Puheessaan Zelenskyi viittasi myös sodan tämänhetkiseen tilanteeseen ja muistutti jatkuvasta avun tarpeesta.

Hän sanoi Ukrainan tekevän kaikkensa, jotta rintamalle saataisiin lisää kalustoa, ja muistutti erityisesti hävittäjien tarpeesta.

– [Täällä] kuningas on hävittäjälentäjä. Ukrainassa hävittäjälentäjä on kuningas, Zelenskyi sanoi viitaten kuningas Charles III:n, jonka kanssa hänen on määrä tavata myöhemmin keskiviikkona.

Puheessaan Zelenskyi sanoi tietävänsä, että Venäjä tulee häviämään Ukrainassa aloittamansa sodan.

– Tiedämme, että voitto tulee muuttamaan maailmaa, Zelenskyi sanoi.

