Mikä määräaikaisessa sähkösopimuksessa maksaa? Turussa väännetään sakkomaksusta, jolla kalliista sopimuksesta pääsee eroon

5 500 turkulaista on tehnyt Turku Energian kanssa kahden vuoden määräaikaisen sopimuksen, joka vaikuttaa tällä hetkellä kalliilta.

Turun Pientalojen Keskusjärjestöön kuuluu 8 000 turkulaista omakotitaloasujaa. TPK on vuosikaudet neuvotellut Turku Energian kanssa määräaikaisia sähkösopimuksia jäsenilleen. Sähköä on totuttu saamaan edullisesti: viimeistä edeltävässä sopimuksessa hinta oli hieman alle neljä senttiä kilowattitunnilta.

Syyskuussa 2022 sähköyhtiö ja yhdistys sopivat, että uuteen tarjoukseen tarttuva asiakas sitoutuu maksamaan sähköstä kahden vuoden ajan 27 senttiä kilowattitunnilta. 70 prosenttia TPK:n jäsenistä päätyi määräaikaisuuteen eli sopimuksia tehtiin 5 500 kappaletta.

Turku Energian toimitusjohtaja Timo Honkanen kertoo, että tarjottu sopimus oli sillä hetkellä maan edullisin.

– Samanlaisia tilanteita oli eri puolilla Suomea. Katsoin Energiamarkkinaviraston ylläpitämältä vertailusivulta muiden yhtiöiden tarjoamia hintoja. Kun me tarjosimme 27 senttiä, oli halvin vastaava kaksivuotinen sopimus 33 senttiä. Meidän sopimuksemme oli siis sillä hetkellä 20 prosenttia halvempi kuin toiseksi halvin.

Sähkön hinnan käännyttyä laskuun ovat monet kuluttajat alkaneet katua pitkää sähkösopimustaan. Sähköyhtiöiltä myös kysytään, voisivatko ne laskea perimänsä sähkön hintaa.

Mutta myös sähköyhtiöt joutuvat maksamaan korkeaa hintaa pitkien sopimusten sähköstä.

Timo Honkanen huomauttaa, että sähkömarkkinoita on kaksi. Toisessa sähkö määräytyy joka päivä kullekin tunnille erikseen kysynnän ja tarjonnan mukaan. Kiinteähintaisissa sopimuksissa operoidaan futuurimarkkinoilla.

– Samalla hetkellä kun asiakas tekee määräaikaisen sopimuksen, lukitsee Turku Energia ostohinnan tulevaisuuden sähkömarkkinoilta. Jos myöhemmin päivän spottihinta putoaa 10 senttiin, ei meidän hankintahintamme putoa, koska olemme sitoutuneet hankkimaan sähkön ennalta lukitulla hinnalla.

Mikäli asiakas haluaa purkaa määräaikaisen sopimuksen ennen sopimusajan loppumista, pitää hänen hyvittää sähköyhtiölle syntynyt tappio. Sakkomaksun suuruus määräytyy Honkasen mukaan tapauskohtaisesti.

– Ennalta hankkimamme kiinteähintainen sähkö pitää myydä tulevaisuuden sähkömarkkinoille takaisin. Erotus on se tappio joka meille aiheutuu ja sen me haluamme asiakkaalta takaisin. Emme me enempää halua.

Sopimusten purkamisessa kikkailu on kiellettyä

Määräaikainen sähkösopimus katkeaa, jos asuntoon muuttaa uusi asukas sähkösopimuksineen. Ylen saamien tietojen mukaan joistakin määräaikaisista sopimuksista on pyritty eroon niin, että esimerkiksi asukkaan sukulainen muuttaa kirjansa ainakin nimellisesti samaan asuntoon.

– Jos asuntoon muuttaa oikeasti uusi asukas uuden sopimuksen kanssa, vanha sopimus katkeaa. Jos taas kyseessä on niin sanottu haamumuutto, on se petos ja rangaistava teko, sanoo Honkanen.

Honkanen ei ota kantaa siihen, miten muuttajan tarkoitusperät tutkitaan ja miten petoksesta rangaistaan.

Sähkösopimukset puhuttavat yhdistyksissä

TPK:ssa on jäseniä eri lähiöiden omista yhdistyksistä. Yksi näistä on Vasaramäen Omakotiyhdistys, jossa jäseniä on 350. Monet vasaramäkeläisetkin ovat tarttuneet määräaikaiseen sopimukseen ja haluavat siitä nyt eroon, kertoo yhdistyksen puheenjohtaja Tomi Viitanen.

Yhdistys on neuvonut jäseniään kysymään Turku Energialta, mitä sopimuksen purkaminen oikeasti maksaa.

– Kun sitten saa virallisen vastauksen, voi asiaa viedä eteenpäin. Energiavirasto ilmeisesti päättää, onko tuo sakkomaksu kohtuullinen. Jos sopimuksesta pääsee vaikka puolen vuoden jälkeen irti, ja silti joutuu loppukauden sähköstä maksamaan, niin eihän se kovin järkevältä kuulosta.

