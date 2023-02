Henkiinjäämisen aikaraja tullee pian vastaan, mutta ihmiset toivovat, sanoo kärsineessä turkkilaiskaupungissa vieraileva Ylen toimittaja

Turkin järistysalueella näkyy paljon vapaaehtoisten organisoimaa pelastustoimintaa, mutta aika on auttajia vastaan.

Ylen ulkomaantoimittaja Tom Kankkonen on parhaillaan Turkissa, jossa pelastustyöt jatkuvat alkuviikon maanjäristysten jäljiltä epätoivoisena. Ainakin 11 700 ihmistä on saanut surmansa järistyksissä, joiden vaikutukset tuntuivat sekä Turkin että Syyrian puolella.

Kankkonen on tänään vieraillut İskenderun-nimisessä satamakaupungissa noin 200 kilometrin päässä järistyksen keskuksesta Gaziantepista.

Yle seuraa tuhoisten maanjäristysten seurauksia tässä jutussa.

Kankkonen kertoo, että paikan päällä İskenderunissa on liikkeellä paljon erilaista kalustoa, kuten rakennusfirmojen nostureita, jotka auttavat raivauksessa. Ihmiset vaikuttavat organisoineen apua paikalle itse.

– Siellä ihmiset edelleen toivovat, että raunioihin jääneitä löytyisi elossa, Kankkonen kertoo.

– Seurasimme, kuinka nuori mies nostettiin tänään raunioista. Paikalle huhuiltiin ambulanssia, mutta pelastuneen matka jatkui lava-auton kyydissä.

Monet järistysalueen sairaaloista ovat vahingoittuneet, joten ihmisiä kuljetetaan hoitoon tuhoilta välttyneisiin kaupunkeihin.

Tyytymättömyyttä hitaaseen pelastustoimintaan

Kankkosen mukaan monet hänen jututtamansa paikalliset ovat olleet tyytymättömiä pelastustoimien hitauteen. Osa on sanonut, että ensimmäiset auttajat ovat saapuneet vasta tänään keskiviikkona, kaksi päivää järistysten jälkeen.

– Yleinen mielikuva ihmisillä on, että apu olisi saapunut paikalle hitaanlaisesti, Kankkonen summaa.

Ihmisten tuska on Kankkosen mukaan suuri. Raunioihin on jäänyt jumiin ihmisiä ja aika on tällä hetkellä pelastustoimien pahin vihollinen.

Kankkonen kertoo kuullensa arvion, jonka mukaan kriittinen raja ihmisten pelastamiseksi raunioista kulkisi kolmen vuorokauden kohdalla. Se on tulossa pian vastaan, sillä maanjäristyksistä ensimmäinen tapahtui varhain maanantaiaamuna.