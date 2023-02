Ota haltuun Super Bowl -yön puheenaiheet: Megatähden nilkan arvoitus, veljeksien historiallinen hetki ja Rihannan paluukeikka

Patrick Mahomes on Kansas City Chiefsin pelinrakentaja ja Super Bowlin suurin tähtipelaaja. Mahomesin pudotuspeleissä loukkaama nilkka arveluttaa.

Philadelphia Eaglesin toimitusjohtaja Howard “Howie” Roseman jysäytti viime toukokuun varaustilaisuuden aikana pelaajakaupan, joka muutti NFL:n voimasuhteita.

Laitahyökkääjä A.J. Brown oli Tennessee Titansin kakkoskierroksen varaus vuodelta 2019. Hän nousi nopeasti sarjan parhaiden koppaajien joukkoon Tennesseessä, mutta Titansin GM Jon Robinson ei päässyt Brownin kanssa yhteisymmärrykseen jatkosopimuksesta.

Robinson lähetti Brownin Philadelphiaan vaihdossa ykkös- ja kolmoskierroksen varausvuoroihin. Brown allekirjoitti Eaglesin kanssa heti neljän vuoden ja sadan miljoonan dollarin arvoisen sopimuksen.

Kaupan seurauksena Titans romahti täysin ja jäi pudotuspelien ulkopuolelle. Brown puolestaan pelasi uransa parhaan runkosarjan ja otti kiinni 1496 jaardia ollen koko sarjan neljäs kiinniottojaardeissa.

Brownin siirto nosti myös Eaglesin pelinrakentaja Jalen Hurtsin uudelle tasolle. Lisäksi toinen tähtihyökkääjä Devonta Smith oli Brownin tultua useammin puolustajilta vapaana. Smith koppasi 1196 jaardia ja oli tilastossa koko sarjan yhdeksäs.

Jälkeenpäin on arveltu, että Titans olisi saanut avattua kukkaroaan sadan miljoonan dollarin verran ja pystynyt pitämään Brownin Tennesseessä. Organisaation katumuksesta selvä näyttö oli se, että GM Robinson sai syksyllä potkut. Philadelphiassa siirtoa tuskin kadutaan tippaakaan.

Eagles jyräsi NFC-konferenssin mestariksi ja kohtaa maanantain vastaisena yönä Super Bowlissa AFC-mestari Kansas City Chiefsin. Ottelu alkaa noin kello 01.30 Suomen aikaa.

Avaa kuvien katselu A.J. Brown on ollut erityisen vaikea pideltävä vastustajille tällä kaudella. Kuva: Mitchell Leff / Getty Images

Tähtiloistoa

Super Bowlissa vastakkain olevat pelinrakentajat – Chiefsin 27-vuotias Patrick Mahomes ja Eaglesin 24-vuotias Hurts – ovat nuorin finaalissa kohtaava pelinrakentajakaksikko yhteenlasketussa iässä mitattuna.

Hurtsilla on käytössään Brownin ja Smithin muodostama tähtiduo, joka voi hyvin ratkaista pelin. Vastassa Chiefsin takakentällä on liuta kokemattomia tulokaspuolustajia, joiden täytyy pystyä hidastamaan näitä huippuhyökkääjiä.

Mahomes on pelin suurin yksittäinen nimi. Liigan arvokkaimmaksi pelaajaksi toistamiseen valittu pelinrakentaja on kuitenkin puolikuntoinen. Hän sai nilkkavamman Chiefsin ensimmäisessä pudotuspeliottelussa Jacksonville Jaguarsia vastaan. Mahomes pelasi koko pelin Cincinnati Bengalsia vastaan ja on saanut toipua nyt kaksi viikkoa, mutta hän ei ehdi tervehtyä täyteen kuntoon.

Lisäksi Mahomesin laitahyökkääjäosasto on kärsinyt vammoista. Puolen miljardin dollarin sopimuksella pelaava Mahomes turvautunee finaalissa paljon luottomieheensä Travis Kelceen, joka on NFL:n paras sisempi laitahyökkääjä. Kelcekin on kuitenkin kärsinyt selkävaivoista.

Kelce Bowl

Tämänkertainen finaali on historian ensimmäinen Super Bowl, jossa veljekset pelaavat toisiaan vastaan. Chiefsin Kelce koppasi palloa pelipaikkaansa nähden poikkeuksellisen paljon runkosarjassa: 1338 jaardia ja 12 touchdownia riittivät jaarditilaston ykkössijaan yli 400 jaardin erolla verrattuna Minnesota Vikingsin T.J. Hockensoniin.

Eaglesin puolella pelaava Jason Kelce pelaa selvästi näkymättömämmällä pelipaikalla kuin veljensä. Eaglesin 35-vuotias Kelce on veljeään kaksi vuotta vanhempi ja hoitaa sentterin tehtäviä hyökkäyksen linjassa. Hänen toimenkuvaansa kuuluu muun muassa blokata vastustajan puolustajia 133-kiloisen kehonsa avulla.

Avaa kuvien katselu Jason (vas.) ja Travis Kelcen Super Bowl -kohtaamisesta on otettu kaikki irti Yhdysvalloissa. Kuva: Christian Petersen / Getty Images

Kelcen johtama Eaglesin hyökkäyksen linja on ollut koko liigan paras. Se tarjoaa Eaglesin juoksupelille mahdollisuuksia ja antaa pelinrakentaja Hurtsille lisää heittoaikaa ja tilaa prosessoida pelitapahtumia. Hurts lähtee itsekin ahkerasti juoksuun, kun paikka siunaantuu.

Philadelphialaiset ovat vahvoja myös puolustuksessa. Puolustuksen linja on niin ikään ollut sarjan paras. Mahomes kohtaa painetta, kun liigan säkitystilaston ykköspuolustus runnoo Chiefsin hyökkäyksen linjan läpi.

Kestääkö kantti?

Pelaajat voivat käydä kierroksilla korkeiden panosten ottelussa. Maltti on valttia, ja myös Carl Cheffersin johtaman tuomariston täytyy olla tehtäviensä tasalla. NFL:n tuomarointi on saanut osakseen rajua kritiikkiä pudotuspelien aikana. Esimerkiksi Eagles teki konferenssifinaalissa touchdownin, jota edelsi Smithin ottama koppi, jota ei videon perusteella olisi pitänyt hyväksyä.

Kovien kontaktien pelissä pienikin provokaatio voi johtaa tyhmiin virheisiin. Eaglesin takakentän syötönkatkokuningas CJ Gardner-Johnson tiedetään rääväsuuksi. Kriittisissä paikoissa voidaan nähdä puolin ja toisin epäurheilijamaisuuksia, joita tuomarit liputtavat virheiksi.

Eaglesin hyökkäyksen linja on eliittiä, mutta Chiefsin väkivahvat Chris Jones ja Frank Clark ovat tiukka testi. Chiefsille päänvaivaa tuottavat muun muassa Eaglesin puolustuksen Haason Reddick ja Josh Sweat. Saavatko joukkueet pidäteltyä näitä puolustajakolosseja sääntöjen sallimissa rajoissa?

Rihannan paluu

Monelle Super Bowl on kauden ainut ottelu, joka katsotaan. NFL:n finaali on suuri spektaakkeli mainoksineen ja musiikkiesityksineen.

Tänä vuonna Super Bowlin väliaikashow on ensi kertaa Apple Musicin sponsoroima, kun aiempina vuosina esitys on kulkenut Pepsin nimellä. Super Bowlissa kuullaan ja nähdään nyt Rihannan paluuesitys.

Rihanna on ollut keikkatauolla yli kuusi vuotta ja on julkaissut edellisen albuminsa Anti vuonna 2016. Super Bowlista alkaa artistin jättimäinen paluukiertue.

Avaa kuvien katselu Super Bowlin perinteinen puoliaikashow on tällä kertaa Rihannan näytös. Kuva: All Over Press/EPA-EFE/CAROLINE BREHMAN

Barbadoksella syntynyt 34-vuotias esiintyjä on aiemmin kieltäytynyt Super Bowl -esityksistä tukeakseen ex-pelinrakentaja Colin Kaepernickia, joka polvistui Yhdysvaltain kansallislaulun aikana vuonna 2016 kritisoidakseen Yhdysvaltain politiikkaa.

Kaepernick ei ole sittemmin pelannut NFL:ssä. Rihanna on kritisoinut NFL:ää tummaihoisten syrjinnästä ja esimerkiksi tummaihoisille valmentajille on vaadittu parempia mahdollisuuksia liigassa. Nyt artisti ja taustavoimat ovat kuitenkin päässeet sopimukseen väliaikaesityksestä NFL:n kanssa.