Vaasassa on riidelty yhden vessan rakentamisesta yli kaksi vuotta – arvoalueen käymäläratkaisussa nyt sopu löytymässä

Viimeisimmän suunnitelman mukaan vessarakennus oli tarkoitus rakentaa modernin taiteen museon pohjoispäähän erillisrakennuksena, mutta se suunnitelma on nyt jäissä.

Vuoden 2020 lopussa Vaasassa roihahti liekkeihin keskustelu vessan rakentamisesta. Samasta käymälästä väännetään kaupungissa yhä edelleen. Tämä vessa herättää niin suuria tunteita, että asiaa yritettiin saada jopa oikeusistuimen käsittelyyn.

Reilut kaksi vuotta on mennyt, mutta vessaa ei näy, vaikka kaiken piti olla jo selvää.

Tämä vessa herättää tunteita ainakin siksi, että se sijaitsisi arvokkaalla paikalla meren rannalla modernin taiteen museon kyljessä ja vieläpä lähellä kaupungin keskustaa. Alueen nimi on Sisäsatama.

Nyt vessarakennuksen kohtalo on selviämässä tai ottamassa ainakin uuden askeleen. Museon merenpuoleisella sivustalla sijaitsevan Sisäsataman terassin yrittäjä Tommi Mäki neuvottelee suunniteltua kevyemmästä vessaratkaisusta kaupungin kanssa.

Mäki ei halua vielä kertoa tarkemmin vaihtoehtoisista vessaratkaisuista.

– Päivitettävää tietoa ei meikäläisellä ole antaa tässä vaiheessa.

Asialla alkaa olla kiire. Suositun ravintolan tilapäinen rakennuslupa umpeutuu vajaan viiden kuukauden kuluttua, eikä se voi saada pysyvää lupaa ilman vessaratkaisua. Ilman rakennuslupaa terassiravintola pitäisi purkaa.

Kaupungin oli alun perin tarkoitus rakentaa Kuntsin modernin taiteen museon viereen uusi vessarakennus, jota Sisäsataman terassi olisi vuokrannut ja pitänyt yllä. Kaupunki sai vessalle jo rakennusluvankin.

Kysyttäessä suunnitellun rakennuksen kohtalosta Mäki ohjaa kysymään asiasta kaupungilta. Neuvotteleva sopimusosapuoli kaupungin puolelta on museotoimenjohtaja Elina Bonelius. Hänen mukaansa suunniteltu vessarakennus on tällä hetkellä kuopattu.

– Siinä nousivat rakennus- ja muut kustannukset niin koviksi. Katsotaan, jos pystymme lähtemään liikkeelle jollakin vähän kevyemmällä ratkaisulla, Bonelius sanoo.

Monta vuotta erilaisia käänteitä

Vessarakennuksen taival on ollut pitkä ja takkuinen. Suunnitellun rakennuksen ulkonäköä ja sijaintia on viime vuosina arvosteltu, ja lisäksi varsinaisissa rakennussuunnitelmissa vessan kokoa on pienennetty alkuperäisestä.

Rakennusoikeuden puuttumisen vuoksi asemakaavaan tehty poikkeaminen poiki valituksen, mutta hallinto-oikeus jätti kuitenkin tapauksen tutkimatta.

Kaavasta poikkeaminen tehtiin nimenomaan sellaiselle vessarakennukselle, jolle rakennuslupakin on saatu. Uusi rakennuslupa merkitsisi uutta poikkeamista kaavasta.

Vessa ratkaisee ravintolan rakennusluvan

Vessaratkaisu on siis avainasemassa koko terassiravintolan olemassaolon kannalta. Ravintolan tilapäinen rakennuslupa umpeutuu 2. heinäkuuta 2023. Pysyvän rakennusluvan yhtenä edellytyksenä on, että alueelle rakennetaan vessa. Samassa kiinteistössä olevan museon vessa ei ole riittävän suuri terassiravintolan asiakaspaikkojen määrään nähden.

Tilapäinen rakennuslupa voi lain mukaan olla voimassa enintään viisi vuotta. Ravintolan rakennuslupaa ei siis lain mukaan voi enää pidentää, vaan terassi täytyy purkaa, ellei se saa pysyvää rakennuslupaa.

Sisäsataman terassi on Mäen mukaan hakenut pysyvää lupaa helmikuussa 2022, ja hakemusta on sen jälkeen täydennetty kertaalleen. Hakemusta ei kuitenkaan ole vielä voitu käsitellä kaupungin rakennusvalvonnassa, vaan siellä odotellaan vielä lupakuvia.

– Haluaisin toimia ja vaikka itse rakentaa jonkun rakennuksen, jos niikseen, mutta nyt odotetaan päätöksiä niihin asioihin, joita olemme esittäneet. Pysyvän toiminnan lupaa odotamme tällä hetkellä, Mäki sanoo.

Kuntsin museon kanssa terassiravintolalla on sopimus, jonka mukaan yhtiöllä on oikeus käyttää tiettyjä Kuntsin tiloja, lähinnä keittiötä ja varastoa. Museotoimenjohtaja Boneliuksen mukaan aiemmin sopimukseen kuului myös Kuntsin kahvilan pyörittäminen, mutta sopimusta muutettiin myöhemmin.

Juttua voi kommentoida torstaihin 9.2.2023 kello 23:een asti.