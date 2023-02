Päivisin nukkuva Jani Lakso luopui parisuhteen etsimisestä, koska se olisi mahdotonta – näin sosiaalinen jet lag muuttaa arjen

Säännöllisellä unirytmillä on suuri vaikutus ihmisen hyvinvoinnin kannalta. Opiskelija Jani Lakso on tottunut elämään päivänsä silloin, kun monet meistä on jo nukkumassa.