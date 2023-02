Analyysi: Miksi kaupat ovat auki, vaikka jättiliitto on lakossa? Voimannäyttö epäonnistui, ja tässä ovat sen syyt ja seuraukset

Lakko on purrut huonosti, mutta jatkoa saattaa olla luvassa. Lakkovahdit seisoivat Lappeenrannan K-Citymarketin edessä kaupan alan toisena lakkopäivänä perjantaina 10. helmikuuta.

Palvelualojen ammattiliitto PAM:in kaupanalaa koskeva lakko ei ole ollut suurmenestys - ainakaan liiton kannalta.

Vaikka lakon piirissä on 160 myymälää, suurin osa niistä on avannut ovensa toisenakin lakkoaamuna. Kauppa käy jokseenkin normaaliin tahtiin. Se ei ollut lakon tavoitteena.

Miksi Suomen toiseksi suurimman ammattiliiton lakko ei pure?

1. Lakkoon ei voi pakottaa

PAM:in mukaan lakon piirissä ovat nekin, jotka eivät kuulu liittoon, mutta ovat Kaupanliiton työehtosopimuksessa.

Kaikki eivät taida ajatella samalla tavalla.

Tarkkaa tietoa ei ole siitä, kuka tekee työt nyt lakon piirissä olevissa kaupoissa. Joukossa on esimiehiä, liittoon kuulumattomia, ehkä myös liittoon kuuluvia työntekijöitä.

Sekä liitolle, työantajalle sekä työkavereille on herkkä paikka selvittää, ketkä ovat lakossa, ketkä ei.

Jo tiedon kerääminen saattaa tulehduttaa suhteita ja työilmapiiriä, kuten Porissa nähtiin.

Lakkoon ei voi pakottaa varsinkaan niitä, jotka eivät ole liiton jäseniä, mutta ei myöskään omia jäseniä. Kovin keino olisi erottaa liiton jäsenyydestä ”rikkurit”.

Toisaalta lakkoon voi mennä, vaikka ei olisikaan ammattiliiton jäsen.

2. Paljon jäseniä, paljon puuttuu

PAM on Suomen toiseksi suurin ammattiliitto. Sillä on lähes 200 000 jäsentä, heistä kolme neljäsosaa naisia. Vertailuksi: suurimmalla palkansaajaliitolla eli Teollisuusliitolla on hiukan runsas 200 000 jäsentä, heistä kolme neljäsosaa miehiä.

PAM:in mukaan kaupanalalla työntekijöistä kuuluu liittoon 65 prosenttia. Tuoreimman tiedon (siirryt toiseen palveluun) mukaan kaikkiaan suomalaisista palkansaajista enää alle 60 prosenttia on ammattiliiton jäseniä. Vaikka PAM:in 65 prosenttia on paljon, se on vasta kaksi kolmasosaa työntekijöistä.

Korkea järjestäytymisaste tarkoittaa yleensä myös työntekijöiden kattavampaa osallistumista työtaisteluihin.

Mutta iso rooli voi olla työpaikan ilmapiirillä. Kaupan alaa perusteellisesti tutkinut Tampereen yliopiston työelämäprofessori Lasse Mitronen sanoo, että sata henkeä työllistävän hypermarketin eri osastojen yhteishenki on tutkitusti vahva voima.

”Oman kaupan” yhteishenki saattaa ratkaista ollaanko lakossa mukana vai ei. Työkaverin mielipide ja porukkahenki voivat kuulua voimakkaammin kuin liiton sana.

3. Ei varaa lakkoon

Kaupanalalla on paljon pienipalkkaisia työntekijöitä, joiden taloudessa palkattomat lakkopäivät voivat äkkiä käydä raskaiksi.

Kaupan alalla palkka on keskimäärin alle kaksi tuhatta euroa. Pieneen summaan vaikuttaa osa-aikaisten työntekijöiden suuri määrä. Mutta esimerkiksi kokoaikaisenkin kassan kuukausipalkka jää 2 500 euroon.

Matalapalkka-alalla tuloista tinkiminen on entistä vaikeampaa ja etenkin nyt kun hinnat nousevat muutenkin palkkoja nopeammin.

PAM:in omille jäsenilleen maksama sadan euron lakkoavustus auttaa tilannetta paljon. Avustus vastaa kahdeksan tunnin työpäivän 13 euron tuntipalkkaa.

Mutta liittoon kuulumattomille tätä tukea ei heru.

Moni määräaikainen työntekijä voi myös pelätä lakkolaisten joutuvan ”mustalle listalle”, joka tarkoittaa töiden loppumista, kun kaupassa seuraavan kerran on ankeat ajat.

4. Kauppa kestää pätkälakon

Kaupat voidaan pitää auki, koska myytävää riittää. Varastoista nimittäin tavara kulkee, kun työ- ja elinkeinoministeriö päätti siirtää kaupan alan logistiikan lakon alkamista kaksi viikkoa. PAM oli tyrmistynyt päätöksestä.

PAM:n lakko kestää ensimmäisessä vaiheessa kaksi vuorokautta. Kauppa on voinut varautua ja täyttää varastoja ja hyllyjä tavallista täydemmäksi.

Leipä- ja tuoretuotteiden valikoimat kaventuvat, mutta hyllyt eivät tyhjene. Varman hamstraustuotteen, vessapaperin, riittävyys on varmistettu, kuten Jyväskylässä Citymarket-kauppias kertoi lakon aattoiltana.

Jos neuvottelutulosta ei löydy, lakkoruuvia pyritään kiristämään lisää ensi viikolla. Silloin lakko koskisi yli neljää sataa toimipaikkaa. Se laajenisi koskemaan myös esimiehiä, jotka ensimmäisessä lakossa olivat lakon ulkopuolella.

5. Teknologia korvaa ihmisen

Automaatio tylsyttää työntekijöiden lakkoasetta monella alalla, myös kaupassa.

Koronavuosina kaupan itsepalvelukassat ovat kunnolla lyöneet läpi.

Vielä muutamia vuosia sitten kauppa olisi mennyt kiinni saman tien, jos kassat olisivat jääneet miehittämättä. Nyt yksi ihminen riittää hoitamaan useita itsepalvelukassoja, kunhan it-yhteydet toimivat, eikä sähkökatko yllätä.

6. Lopputulos: Työntekijöiden kahtiajako vahvistuu

Vaikka lakko on purrut huonosti, on hyvä muistaa, että jatkoa on luvassa ja lakot ovat laajentumassa, ellei sopua äkkiä löydy.

Kaupassakin palkkojen on pysyttävä jollain tavalla hintojen nousun perässä, mutta laskeva järjestäytymisaste on omiaan vauhdittamaan palkkojen kahtiajakoa: Palkkahaitarin toisessa päässä ovat esimerkiksi myynti- ja markkinointidatan spesialistit ja toisessa päässä myymälän tuotehyllyttäjät.

Keskivaiheilta vähenevät tuotteita tuntevat asiantuntijamyyjät, koska asiakkaat saavat tiedot QR-koodin tai Googlen kautta.

Kahtiajakautumista tukee se, että yksilökeskeisyys korostuu ja usko ylempiin voimiin, kuten ay-liikkeeseen, menettää vetovoimaansa.

