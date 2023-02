Psykologian opintoja leimaa kummallinen asetelma: pitkä matematiikka auttaa sisään yliopistoon, mutta lyhyestä on enemmän hyötyä opinnoissa

Tamperelainen Ina Lehtola, 20, opiskeli lukiossa pitkää matematiikkaa ja kirjoittikin siitä parhaan arvosanan, laudaturin.

Koska pitkä matematiikka ei tarjonnut parhaita eväitä psykologian opintoihin, hän opiskeli pitkän matematiikan lisäksi myös lyhyen matematiikan kurssin.

– Pitkän matematiikan opettaja neuvoi psykologian opiskelusta kiinnostuneita käymään lisäksi lyhyen matematiikan kurssin, jossa käsitellään tilastotiedettä. Pitkän matematiikan opintoihin ei sisälly tilastotiede niin hyvin kuin psykologian pääsykokeissa olisi vaatinut, Lehtola kertoo.

Lehtola aloitti psykologian opinnot Tampereen yliopistossa toissa vuonna. Hänet valittiin opintoihin todistusvalinnalla, eli suoraan ylioppilastodistuksen perusteella.

Vaikka pitkää matematiikkaa painotettiin todistusvalinnassa, Lehtola ei koe aineen kirjoittamiseen vaaditun pänttäyksen hyödyttäneen häntä nykyisissä psykologian opinnoissa.

– Ei se suoraan korreloi sen hyödyn kanssa, kuinka paljon siihen joutuu panostamaan ja kuinka suuri sen merkitys psykologian opinnoissa lopulta on, Lehtola sanoo.

Lyhyestä matikasta saa paremman pohjan, mutta pitkästä paremmat pisteet

Psykologiliiton puheenjohtaja Jari Lipsanen arvioi lyhyen matematiikan antavan pitkää paremman pohjan psykologian opintoihin.

– Pitkässä matematiikassa ei ole meidän alalle kuin yksi kurssi. Lyhyestä matematiikasta on jossain määrin enemmän hyötyä, sillä siellä käsitellään tilastotiedettä hieman eri näkökantilta, Lipsanen sanoo.

Avaa kuvien katselu Vaikka Ina Lehtola ei koe tarvinneen psykologian opiskeluissa juuri pitkää matematiikkaa, hän pitää sen opiskelua kuitenkin yleishyödyllisenä. Kuva: Marjut Suomi / Yle

Tampereen yliopiston koulutusvararehtori Marja Sutela ei pidä ihanteellisena sitä, että opiskelijan tulisi päntätä molempia oppimääriä.

– Eihän se ole tarkoituksenmukaista, että lukee pitkää sekä lyhyttä matematiikkaa optimoidakseen yliopistoon sisäänpääsyä. Kyllähän tämä johtaa ihmeellisiin lopputuloksiin.

Hakijoiden välille pitää saada eroja

Vuonna 2020 käyttöön otetun opiskelijavalintauudistuksen jälkeen yli puolet opiskelijoista on tullut valituiksi jatko-opintoihin ylioppilastodistuksen perusteella. Uudistuksen tarkoituksena oli vähentää lukio-opintojen loppuvaiheeseen sekä jatko-opiskeluhakuun liittyvää opiskelukuormaa.

Pitkän matematiikan laudatur tarjoaa parhaat pisteet monelle koulutusalalle, vaikkei siitä ei muuten jatko-opinnoissa hyötyä olisikaan. Uudistuksen jälkeen todistusvalinnan pisteytyksen tasapainosta on riittänyt keskustelua.

Esimerkiksi Tampereen yliopiston ensi kevään yhteishaussa pitkästä matematiikasta saa psykologian ja historian opintoihin paremmat pisteet kuin opiskeltavan alan oppiaineesta.

Avaa kuvien katselu Psykologian opinnoissa matematiikkaa tarvitsee pääasiassa tilastotieteen ja todennäköisyyslaskennan osa-alueilla. Suurin osa pitkän matematiikan kursseista ei keskity näihin. Kuva: Marjut Suomi / Yle

Miksi? Todistusvalinnan pisteytys suosii usein suurta oppimäärää, minkä vuoksi monen kurssin mittainen pitkä matematiikka arvostetaan usein muiden aineiden edelle.

Yliopistoilla on myös autonominen asema valita opiskelijansa ja määrittää pisterajansa. Jari Lipsanen muistuttaa, että psykologia on suosittu ala, ja haussa kilpaillaan muita opiskelijoita vastaan. Psykologian laudatureja hakee opintoihin kaksin kerroin opiskelupaikkoihin nähden. Siksi eroja hakijoiden välille on saatava muilla keinoin.

Jari Lipsanen ei itse kannata matematiikan painotuksen muuttamista, sillä erottelevia tekijöitä hänen mielestään tarvitaan. Hänen mukaansa opintojen sisältöjen kannalta ei eron pisteytyksissä tarvitsisi olla kuitenkaan niin suuri.

– Psykologiassahan on paljon tilastotiedettä ihan kentälläkin. Arkityössä aika harvoin joutuu kuitenkaan laskemaan laskutoimituksia, mitä pitkässä matematiikassa harjoitellaan, Lipsanen sanoo.

Uudesta pisteytyksestä päätetään kesällä

Nykyiset todistusvalinnan kriteerit ovat voimassa vuoteen 2025 asti. Yliopistot päättävät vuonna 2026 käyttöön otettavista pisteytyksistä tämän vuoden elokuun loppuun mennessä.

Valtakunnallinen yliopistojen opiskelijavalintojen kehittämishanke pyrkii kehittämään yliopistojen valintakoe- ja todistusvalintaa. Hankkeen projektipäällikkö Tanja Juurus näkee nykyisissä todistusvalinnan kriteereissä ruuvattavaa.

Hankkeen vielä keskeneräisen tutkimuksen mukaan todistusvalinnan painotuksilla arvioidaan olevan vaikutusta lukiolaisten ainevalintoihin. Pitkän matematiikan valitseminen on lisääntynyt todistusvalinnan käyttöönoton jälkeen, mikä ei Juuruksesta itsessään ole huono asia.

– Mutta siellä on opiskelijoita, jotka opiskelevat pitkää matematiikkaa näiden pisteytystaulukoiden takia, vaikka se ei heitä niin kiinnostaisikaan. Se aika ja energia on pois muiden aineiden opiskelulta, hän sanoo sanoo.

Tanja Juuruksen mukaan iso osa näistä opiskelijoista siirtyy lopulta lyhyeen matematiikkaan, kun kiinnostus tai rahkeet sen opiskeluun loppuvat.

Avaa kuvien katselu Kuvassa Tampereen yliopiston opiskelijoita kirjastossa. Kuva: Antti Eintola / Yle

Hakukohteittain eroavissa painotuksissa piilee ongelma

Yliopistoilla on nykyään yli 50 eri variaatiota pistetaulukosta, jonka mukaan ylioppilastodistuksen aineet hakukohteittain pisteytetään. Määrässä piilee kuitenkin ongelma: mitä suuremmat erot hakukohteiden välisissä pisteytyksissä on, sitä aiemmin lukiolaisen tulisi tietää, minne hakeutuu opiskelemaan.

Suomen yliopistojen rehtorineuvosto Unifin koulutusvararehtorien puheenjohtajan Marja-Leena Laakson mukaan tulevan todistusvalintauudistuksen yhtenä päätavoitteena on vähentää pisteytysvariaatioden määrää.

– Me halutaan turvata, että opiskelija voi lukea niitä aineita, joihin oma kiinnostus suuntautuu, sillä niissä aineissa hän myös todennäköisemmin menestyy. Opiskelijoiden ja lukioiden suunnalta on toivottu, että pistetaulukossa painottuneena olisivat sellaiset aineet, jotka olisivat opiskeltavan alan kannalta oleellisia.

Laakso arvioi, että niillä aloilla, joissa pitkän matematiikan osaaminen ei tuo lisäarvoa, sen painoarvoa voidaan keventää.

Psykologiaa opiskeleva Ina Lehtola kokee todistusvalinnan pisteytysten lisäävän nuorten painetta tulevaisuuden päätöksissä.

– Jos tietää lukion alussa minne haluaa jatkaa, silloin todistusvalinta on tosi hyvä. Se asettaa tosi kovan paineen nuorille, vaikka sanotaan, että lukioon voi mennä, kun ei tiedä mitä haluaa tehdä.

Mitä mieltä olet matematiikan osuudesta opiskelijavalinnoissa? Voit kommentoida juttua 17. helmikuuta kello 23:een saakka.