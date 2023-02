Linus Ollikainen tahtoo alamäkiluistelun maailmanmestariksi ja treenaa vanhempiensa takapihalla

Linus Ollikainen, 21, esittelee isänsä Jounin kanssa rakentamaansa pöytähyppyriä, tuttavallisemmin Iso-Hoota, helmikuisen iltapäiväauringon kajastaessa kasvoille. Iso-Hoo on osa Ollikaisten takapihalla Jyväskylän Palokassa kiemurtelevaa alamäkiluistelurataa.

Lähtöpaikkana toimii leikkimökin katto, josta on rakennettu ramppi maan tasalle ja hyppyreille. Pituutta radalla on viitisenkymmentä metriä ja erilaisia muotoja on seitsemän.

– Kaikki puut on haettu roskalavalta ilmaiseksi. Niistä on tehty telineitä ja ramppeja, ja lopuksi rata on jäädytetty. Tämä on nyt kolmatta talvea kasassa.

Säiliön verran vettä jäädytykseen

Radan alkujäädytykseen Ollikaisilta kului vettä noin 4 000 litraa vettä. Myös radan käytön jälkeen pinta pitää jäädyttää tasaiseksi, mutta ylläpito sujuu kastelukannulla.

"Iso-Hoo" on ollut tänä talvena harmillisen vähällä käytöllä, sillä leutoina päivinä radalla ei voi luistella. Kuva: Mari Pekkanen / Yle

– Ihan fiksun näköistähän se on näin talvisin: kakskytä astetta pakkasta ja poika kävelee kastelukannut käsissään takapihalla, Linus Ollikainen nauraa.

Tämä talvi ei ole ollut suosiollinen luonnonjääharrastuksiin. Nollan molemmin puolin vaihdellut lämpötila on hankaloittanut kotiradan ylläpitoa, eikä rataa ole voinut käyttää kovinkaan monena päivänä.

Linus Ollikaisen talvi on ollut menestyksekäs.

Jyväskylän ja Rautalammin väli on tullut tutuksi

Kotipihan radalle on tarvetta, sillä alamäkiluisteluratoja ei aivan läheltä löydy. Ollikainen käy usein treenaamassa Rautalammilla, jonne Jyväskylästä kertyy matkaa noin sata kilometriä suuntaansa. Nyt 21-vuotias Linus Ollikainen ajelee sinne itse, mutta on väli tullut tutuksi muillekin perheenjäsenille.

– Äiti ja iskä heittivät useana vuonna aina viikonloppuisin Rautalammille treenaamaan, kun minulla ei vielä ollut ajokorttia. Iso kiitos heille siitä, että mahdollistivat harrastamisen!

Suomen tuorein alamäkiluistelurata on rakentunut Soiniin, mutta sinnekin tulee matkaa miltei 140 kilometriä.

”Ei onnistuisi ilman sponsoreita”

Kisareissuille Linus Ollikainen lähtee yleensä keskiviikkona ja palaa kotiin maanantaina. Pelkät kilpailumatkat vievät siis ison siivun ajasta, treenaamisesta puhumattakaan. Työnantaja suhtautuu Ollikaisen mukaan hyvin reissuihin.

– Pomo on itsekin urheilumiehiä, niin hän ymmärtää tilanteen.

"Ehkä kymmenen vuoden päästä alamäkiluistelu saattaa olla olympialaisissa. Tai sitten ei ole", pohtii Ollikainen lajin tulevaisuutta. Kuva: Mari Pekkanen / Yle

Koulutukseltaan Ollikainen on lähihoitaja. Valmistuttuaan hän piti välivuoden, kävi armeijan ja päätyikin vaihtamaan alaa. Nyt hän opiskelee oppisopimuksella auton asentajaksi.

Alamäkiluisteluun ei ole helppo saada rahoitusta, joten yhteistyökumppanit ovat tärkeässä roolissa: rahoittamassa sekä kilpailu- että treenireissuja.

– Ei tämä onnistuisi ilman sponsoreita! Kiitos, että ovat lähteneet mukaan, Ollikainen huokaisee.

Takapihalta maailmanmestariksi?

Linus Ollikainen täyttää kesällä 22 vuotta, joten tämä on hänen viimeinen mahdollisuutensa voittaa alamäkiluistelun maailmanmestaruus nuorten sarjassa.

ATSX-sarjassa on seitsemän osakilpailua: Itävallassa, Ranskassa, Kanadassa sekä kaksi Yhdysvalloissa ja kaksi Suomessa: Rautalammilla ja Soinissa.

– Ihan hyvin on lähtenyt kausi käyntiin, että Itävallasta tuli ensimmäisestä kisasta voitto. Hyvillä mielin lähdettiin Ranskaan seuraavaan kisaan, eikä sekään kauhean huonosti mennyt, kun sieltäkin tuli voitto, Ollikainen hymyilee.

Takapihan luisteluradan lähtöpaikka on leikkimökin katolla. Kuva: Mari Pekkanen / Yle

Yhteispisteissä huomioidaan kolme parasta sijoitusta, ja tällä hetkellä Ollikaisen pisteet oikeuttavat nuorten sarjan kärkipaikkaan.

Kausi huipentuu helmikuun viimeisenä viikonloppuna Soinin osakilpailuun, jossa on jaossa tuplapisteet.

– Siellä ratkaistaan, kuka maailmanmestaruuden voittaa. Ei tässä ole vielä voitettu mitään.

Mutta löytyykö Jyväskylästä seuraava alamäkiluistelun nuorten maailmanmestari helmikuun lopussa?

– Toivotaan näin. Minä uskon siihen, Ollikainen päättää.