Abit juhlivat tänään – hyppää mukaan seuraamaan penkkari-iloittelua ympäri Suomen

Seinäjoen lukiolla penkkarit vietetään kansallispuvuissa

Seinäjoella vietetään tänään perinteistä penkkaripäivää, mutta ennen ajelua abit pitivät laulajaiset omille ohjaajilleen.

Tapahtumassa kuultiin tuttuja lauluja, jotka abit ovat sanoittaneet uudelleen.

Seinäjoen lukio on ainoa lukio, jossa abeilla on penkkaripäivänä päällään perinteisesti kansallispuvut.

Lukion rehtori Teijo Päkkilä ei muista, mistä perinne on saanut alkunsa, mutta tietää, että sitä on jatkunut jo kauan.

– Minun aikanani sitä on tehty, edellisen rehtorin kanssa sitä on tehty ja myös sitä edellisen. Eli aika kauan taaksepäin saa mennä, että tietäisi, milloin penkkariperinne on muuttunut tällaiseksi.

– Luulen, että lähtökohtana tämän penkkariperinteen muodostuksessa on ollut se, miten juhlistaa koulun loppua ja saada oppilaat samaan aikaan näyttämään yhtenäisiltä.

Avaa kuvien katselu Seinäjoen lukion oppilaat ovat pitäneet siitä, että penkkaripäivänä kaikki pukeutuvat yhdenmukaisesti. Kuva: Antti Kettumäki

Osalle oppilaista kansallispuvun löytäminen on ollut haastavaa ja apua joudutaan kyselemään sukulaisilta.

Yksi tämän vuoden abeista, Jenni Halkosaari, kertoo lainanneensa pukunsa kaverinsa äidilt.

– Kyllä se tuntuu oudolta, koska en ole koskaan pitänyt tällaista pukua päällä.

– Perinne on mielestäni hauska, vaikka tosi monien on myös ollut hankala löytää näitä pukuja. Mullakin on kaverin äidin puku päällä.

Varsinkin poikien on ollut hankala löytää itselleen pukua. Useilla pojista onkin koululla päällään ainoastaan farkut ja Jussi-paita.

Rehtori Teijo Päkkilä kertoo sen johtuvan yksinkertaisesti siitä, että miesten kansallispukuja löytyy alueelta huomattavasti vähemmän.

– Jussi-paita on siihen hyvä ratkaisu ja henkii sitä samaa perinnettä kuin kansallispuvutkin.