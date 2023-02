Suomiradan toimitusjohtaja: Konsulttiyhtiö tulkitsi ratahankkeen lukuja ”vaivaannuttavan väärin”

Suomiradan vaihtoehtoja on käytännössä kaksi. Toinen on pääradan lisäraiteet ja oikaisut Riihimäen ja Tampereen välille, toinen kokonaan uusi suurnopeusrata. Kumpikin vaihtoehto sisältää lentoradan, joka on Pasilasta Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta Keravalle rakennettava kaukoliikenteen rata.

Kuva: Tommi Pylkkö / Yle, lähde: Suomi-rata Oy