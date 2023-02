Schengen-raja vuotaa Lapissa – venäläiset ostosmatkailijat pääsevät laillisesti Norjan kautta Suomeen

Näätämössä Suomen ja Norjan rajalla kulkee rajan yli lähes päivittäin lukuisia venäläisiä autokuntia ostoksille. He tulevat Venäjältä Norjan kautta Suomeen. Tällainen matkailu on täysin laillista, koska päästyään Storskogin raja-asemalta läpi Suomeen ovat nämä matkailijat oikeutettuja liikkumaan koko Schengen- alueella.

Avaa kuvien katselu Venäläisten ostokset Näätämössä suoritetaan tarkan tilauslistan mukaan. Ostettaville tuotteille on valmiit vastaanottajat Murmanskissa. Kuva: Vesa Toppari / Yle

Suomen kannalta asian tekee kiusalliseksi se, että Suomi on pannut Venäjän rajansa kiinni turistimatkailulta ja viisumit on peruttu eikä uusia enää myönnetä. Samalla on asetettu pakotteita tavaroille, joita Venäjälle ei saa viedä. EU:n Venäjälle määräämät pakotteet kieltävät muun muassa ylellisyystuotteiden eli yli 300 euroa maksavien tavaroiden viennin Venäjälle.

Avaa kuvien katselu Näätämön pienessä rajakylässä on kaksi markettia, jotka elävät rajakaupasta norjalaisten kanssa. Nord 1 Market ei käy taxfree-kauppaa venäläisten kanssa ollenkaan, naapurissa sijaitseva K-market sen sijaan käy. Kuva: Vesa Toppari / Yle

Tulli on voimaton

Tullipäällikkö Kari Hannu Tornion tullista kertoo, ettei tullilla ole mahdollisuutta pysäyttää tätä liikennettä Schengen-säädösten takia.

– He tulevat luvallisesti Venäjältä Norjaan. Norja on sallinut heidän tulla, kun heillä on viisumit voimassa. He tulevat Schengen alueelle, jolloin heillä on mahdollisuus vierailla Suomessa.

Ulkoministeriön mukaan kaupan pitää kieltäytyä tuotteen myynnistä, jos on selvää, että asiakkaan on tarkoitus viedä pakotteen alainen tuote Venäjälle.

Avaa kuvien katselu Kauppias Jari Kekäle Näätämön Nord 1 Marketista pitää syntynyttä tilannetta Suomen ja Norjan rajalla ristiriitaisena. Hän ratkaisi asian omalta kohdaltaan periaatteensa mukaan. Kuva: Vesa Toppari / Yle

Toinen myy ja toinen ei

Näätämössä Nord1 Marketin kauppias Jari Kekäle kertoo lopettaneensa Venäjälle menevien tuotteiden taxfree-myynnin eli verottoman myynnin.

– Me lopetimme viime keväänä taxfreen kokonaan, ihan omasta päätöksestä. Katsoimme, että me emme halua tukea tätä Venäjän hyökkäystä.

Näätämön K-Marketin kauppias Juha-Matti Lias kertoo puolestaan rajoittaneensa taxfree-myynnin tuotteisiin, jotka eivät ole pakotelistalla.

– Meillä on päivittäistavarakauppa, joten meillä ei edes ole tarjolla pakotelistalla olevia tuotteita. Me toimimme sääntöjen mukaan. Säännöt pitää jonkun muun määrittää kuin meidän. Valvonta ei kuulu meille. Mehän kirjoitamme taxfree-lapun kelle vaan ja tullihan sen tarkastaa, että tavara menee oikealle ihmiselle.

Avaa kuvien katselu K-Market Näätämön kauppias Juha-Matti Lias myy taxfree-tuotteita venäläisille hyvällä omallatunnolla. Hänen kaupassaan ei liiku pakotteiden alaista tavaraa. Kuva: Vesa Toppari / Yle

Matkailijan on mahdollista ostaa haluamansa tuote, jos tuotteesta ei pyydä taxfree-palautusta. Näissä tilanteissa kauppa ei pyydä passia nähtäväksi. Tuotteen matka Venäjälle tyssää kuitenkin tullissa, jos tuote kuuluu pakotteiden piiriin.

– Meidän tehtävämme on tietysti valvoa tavaran vientiä Suomesta. Jos tuotteet menevät Norjan kautta Venäjälle, on Norjan tullin tehtävä valvoa sitä. Emme voi oikeastaan tälle asialle mitään, toteaa Tornion tullipäällikkö Kari Hannu.

Avaa kuvien katselu Tulli valvoo pakotteita myös pohjoisessa. Ongelmana on kuitenkin, että Suomen tullilla ei ole valtuuksia tarkastaa Venäjälle menevää tavaraliikennettä. Se kuuluu Norjan tullille Norjan ja Venäjän rajalla, Storskogissa Kirkkoniemen lähellä. Kuva: Vesa Toppari / Yle

Taxfree-kauppa on ongelmallista

Rikosoikeuden apulaisprofessori Tatu Hyttinen Turun yliopistosta toteaa, että ulkoministeriön ja ylipäätään viranomaisten ohjeita on lähtökohtaisesti noudatettava. Hyttinen toteaa, että pakotteiden valvominen on yleensä viranomaisten eikä yksityisten tahojen tehtävä.

Yleisesti ottaen hän pitää taxfree-myynnistä kieltäytymistä selkeämpänä tilanteena kuin sitä, että myynnistä kieltäydyttäisiin muussa tilanteessa, sillä taxfree-ostoksia ei ole tarkoitettu Suomessa käytettäviksi.

Ulkoministeriön mukaan pakotteiden alaisten tuotteiden myynnissä täytyy käyttää tapauskohtaista harkintaa, sillä käytännössä voi olla vaikea tietää, minne tuote menee.

Kauppias Juha-Matti Lias kertoo venäläisten asiakkaiden usein tulevan kauppaan valmiiden ostoslistojen kanssa. Mukaan lähtee suklaata, juustoja ja kahvia runsaat määrät. Kuoma-ulkoilukengät ovat myös erittäin suosittuja. Ostosten kertamäärä on kuitenkin piirun alle 300 euroa, ettei tullimääräysten rajoituksia ylitetä.

Avaa kuvien katselu Kuva: Tiina Paju

Kilomummot muuleina

Kauppias Juha-Matti Lias kertoo havainneensa aika ajoin myös sellaista toimintaa, jossa paikan päälle saavutaan pikkubussilla ja kilomummoiksi kutsutut henkilöt kuljettavat bussin kyydissä erilaisia tuotteita rajan yli Venäjälle. Venäjän lain mukaan yksi henkilö saa tuoda noin 50 kiloa tavaraa rajan yli verotta.

Yleensä bussin kuljettajat ovat samoja henkilöitä, matkustajat saattavat vaihtua lennossa. Tyypillinen palkkio kilomummona toimimisesta on noin 20 euroa omaa rahaa omiin ostoksiin käytettäväksi ja pääseehän siinä samalla ilmaiselle ulkomaanmatkalle.

Avaa kuvien katselu Tyypillinen ostoskeikka Suomeen tehdään pienillä pakettiautoilla, joissa on kuljettaja ja 4–5 matkustajaa, niin sanottuja kilomummoja. Kerrallaan Venäjälle saa viedä alle 50 kg tavaraa arvoltaan enimmillään 300€ per henkilö. Kuva: Vesa Toppari / Yle

Suomalaisilla tuotteilla kysyntää Murmanskissa

Laatutuotteet voidaan hankkia Suomesta halvemmalla tai samaan hintaan kuin Venäjältä. Nykyään länsituotteiden saatavuus Venäjällä on heikentynyt.

Suomesta ja Norjasta ostettuja tuotteita on myynnissä netissä. Siellä myydään muun muassa kahvia, suklaata, Kuoma-kenkiä, lastenvaatteita ja -tarvikkeita sekä vitamiineja.

Lisäksi Suomesta ja Norjasta tuotavia tavaroita mainostetaan kivijalkakaupoissa, myös Murmanskissa ja Kuolan niemimaalla. Siellä on paljon pikkukauppoja, putiikkeja, kojuja ja kioskeja, joissa myydään jopa pelkästään suomalaisia tavaroita ja suomalaisia elintarvikkeita.

