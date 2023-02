Vanhojen tanssit nollabudjetilla? Siinä onnistui Heikki Soukka, joka lainasi koko asunsa

Soukan asu on oululaisesta second hand -putiikista, jonne puvut tulevat lahjoituksina. Lainaaminen kiinnostaa nyt enemmän ja siihen on monia syitä.

Vihreät, tyttöystävältä lainatut korvikset, kruunaavat Heikki Soukan asukokoisuuden.