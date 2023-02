Syyrian hallinto eristi ihmiset pommitti talot ja sitten iski vielä maanjäristys

Syyrian luoteinen Idlibin maakunta ja siellä asuvat 4,5 miljoonaa ihmistä ovat jääneet vangeiksi armottomaan maailmanpoliittiseen peliin.

Kansainvälisten avustusjärjestöjen näkökulmasta Idlibissä on vallinnut humanitaarinen katastrofitila jo vuosien ajan, mutta alkuviikolla iskenyt maanjäristys pahensi tilannetta vielä rajusti.

Syyriassa runsas kymmenen vuotta sitten alkaneen sisällissodassa kapinalliset jäivät tappiolle Venäjän tukeman hallituksen joukkoja vastaan. Kapinalliset ovat paenneet Idlibiin.

Aluetta hallitsee nyt islamistinen Tahrir al-Sham -järjestö (siirryt toiseen palveluun). Se tunnettiin aiemmin nimellä al-Nusran rintama, joka oli läheisessä yhteistyössä terroristijärjestö al-Qaidan kanssa. Tahrir al-Sham on katkaissut välinsä al-Qaidaan, mutta se on silti Yhdysvalloissa luokiteltu terroristijärjestöksi.

Vaikka Syyrian sisällissodan suurimmat taistelut ovat tauonneet, Syyrian hallitus on pyrkinyt heikentämään kapinallishallintoa jatkuvilla tykistö- ja ilmaiskuilla. Viimeksi sellaisia nähtiin tammikuussa.

Avaa kuvien katselu Pohjois-Syyria on jakautunut monen hallinnon alle. Kuva: Derrick Frilund / Yle

Vaikka Tahrir al-Sham nimellisesti johtaa Idlibiä, ovat sen hallinnollinen rakenne ja rahoitus olemattomat. Sillä ei ole kykyä organisoida laajoja raivaustöitä jälleenrakennuksesta puhumattakaan. Raivausta ovat tehneet lähinnä vapaaehtoiset, joita kutsutaan nimellä valkokypärät.

Ei keinoja tuhojen raivaukseen

Kansainvälinen yhteisö on asettanut Syyrian tiukkaan boikottiin sen omaan kansaan kohdistuvien julmuuksien takia. Idlib onkin kaksinkertaisen boikotin alaisena, sillä Syyrian hallitus rajoittaa tiukasti alueelle tulevaa liikennettä.

Esimerkiksi kaivinkoneista on tuhoalueella huutava pula, sillä niiden tuonti on ollut pakotteiden takia rajoitettua.

Financial Times -lehti (siirryt toiseen palveluun) tavoitti keskiviikkona paikallisia asukkaita Idlibin pohjoispuolella, Turkin tukemien joukkojen hallitsemalla alueella. Asukkaat kertoivat, että raskaan raivauskaluston puutteen takia pelastusmiehistöt yrittävät kaivaa raunioita jopa käsin.

Järistysalueelle on alkanut saapua ulkomaista apua, mutta siitä valtaosa viedään Turkin kärsineisiin asutuskeskuksiin.

Humanitaarisella avulla tehdään politiikkaa

Idlibin asukkaiden olot ovat olleet surkeat jo kauan ennen maanjäristystä.

Koska puhdasta vettä on ollut vaikea saada, alueella on ollut koleraepidemia. Alueen 4,5 miljoonasta asukkaasta noin kolmasosa on muualta maasta paenneita hallituksen vastustajia. Heitä on asutettu erilaisiin väliaikaisasumuksiin.

Syyrian hallitus on ollut kärkäs osoittamaan, että Idlibin asukkaiden vaikeudet johtuvat juuri länsimaiden Syyrialle asettamista pakotteista.

Avaa kuvien katselu Pahoin tuhoutunut Besnayan kylä Idlibin alueella Luoteis-Syyriassa. Kuva: Haj Kadour / AFP

Yhdysvallat on painottanut, ettei sen Syyriaan kohdistama pakoteohjelma, niin sanottu Caesar Act, estä humanitaarisen avun toimittamista.

Joka tapauksessa maanjäristyksen aiheuttama hätätila ja Syyrian toimet pakottavat länsimaat miettimään pakotteiden lieventämistä.

Syyrian hallitus vaatii, että kaikki maahan tuleva apu kanavoidaan sen kautta. Länsimaissa pelätään, että hallitus ottaa poliittisen hyödyn lännestä tulevasta avusta ja esittelee sen omana voittonaan.

Syyria on saanut jonkin verran apua lentokuljetuksina Iranista, Irakista, Arabiemiraateista ja Algeriasta. Kaikki lennot ovat laskeutuneet hallituksen valvomalle alueelle.

Rajanylityksen ongelma

Suuri ongelma ovat myös kulkuyhteydet Idlibiin. Alueelle voitaisiin tuoda tarvikkeita Turkista. Syyrian hallituksen päätöksellä käytössä on vain yksi rajanylityspaikka: Bab al-Hawa. Se sijaitsee Idlibin kapinallisalueen pohjoisosassa, Turkista Aleppoon johtavan tien varrella.

YK:n turvallisuusneuvostossa on esitetty usein, että rajalle avattaisiin useampia ylityspisteitä. Venäjä on kuitenkin veto-oikeudellaan estänyt päätökset.

Bab al-Hawan rajanylityspaikalle johtava tie oli myös järistystuhojen takia useita päiviä poikki. Ensimmäinen avustuskuljetus, kuusi kuorma-autolastillista telttoja ja muita tarvikkeita, pääsi läpi torstaina, kertoo Britannian yleisradio BBC (siirryt toiseen palveluun).

Avustustyötä hankaloittaa myös Syyrian pohjoisosan jakautuminen useisiin miehityshallintoihin. Syyrian hallituksen ja kapinallisalueen lisäksi maan pohjoisosassa on alueita kurdihallinnossa sekä Turkin tukemien järjestöjen valtaamina. Tarvikkeiden ja myös tiedon kulkeminen alueelta toiselle voi olla vaikeaa tai jopa mahdotonta.

Lähde: AFP