Nyt puhuvat rehtori ja oppilaat espoolaisesta koulusta, josta poliisi löysi huumeita

Poliisi etsi ja löysi kannabista espoolaisesta yläkoulusta tiistaina 7. helmikuuta. Poliisi epäilee, että oppilaat myivät sitä koulupäivien aikana toisilleen. Poliisi tiedotti operaatiostaan eilen keskiviikkona.

Koulun oppilaat kertovat Ylelle, että puolenpäivän jälkeen tiistaina koululla oli kaksi poliisipartiota. Yhdessä partiossa oli virkapukuisia poliiseja, jotka saapuivat maijalla. Toisessa partiossa oli siviilipoliiseja.

Paikalla oli myös poliisikoira, joka oppilaiden mukaan jäljitti huumausaineita oppilaiden käytössä olevista kaapeista ja merkitsi yhden niistä.

Koulun oppilaat kertovat poliisin puhuttaneen paria oppilasta.

– En usko, että mistään isosta kartellista kyse, vain muutamasta tyypistä. Suurin osa on ysiluokkalaisia, jotka ovat täyttäneet jo viisitoista, seitsemäsluokkalainen poika kertoo.

Poliisin kertoman mukaan kannabiskauppaan liittyy muutamia alaikäisiä, mutta kuitenkin rikosvastuussa olevia henkilöitä. Se tarkoittaisi, että epäillyt ovat 15 vuotta täyttäneitä.

Poliisi tutkii mahdollista oppilaiden huumausaineiden välittämistä huumausainerikoksena. Kun alaikäinen on epäiltynä rikoksesta, poliisilla on velvollisuus tehdä lastensuojeluilmoitus.

Rehtori: poliisietsintä on nuorille viesti välittämisestä

Yläkoulun rehtori kertoo Ylelle, että kyseessä on ensimmäinen kerta, kun poliisi etsii huumeita kyseisestä koulusta.

Länsi-Uudenmaan poliisi kertoo, että on etsinyt huumeita toimialueensa kouluista ylipäänsä vain muutamia kertoja aiemmin.

Rehtorin mukaan huumekauppa ja huume-etsintä olisi voinut tapahtua missä hyvänsä yläkoulussa.

– Nämä ilmiöt on sellaisia, että niitä on kaikissa kouluissa. On sattumaa, että nyt se osui tänne, rehtori sanoo.

Rehtori näkee poliisietsinnän viestinä nuorille siitä, että heistä välitetään ja asioihin puututaan.

– Ei yhtään haittaa, että nuoret levittävät videota siitä, että tänne tulee paikalle huumekoira ja poliisi, kun jotain sattuu. Nuorille tulee se tieto, että poliisi puuttuu, minusta se on hyvä asia.

– Täällä välitetään nuorista. Me aikuiset teemme kaikkemme, että täällä on turvallista, koulun rehtori sanoo.

Yle ei kerro koulun nimeä suojellakseen sen oppilaita.