Helsingin pelastuskoulu lopetti ikäsyrjinnän – lapsuuden toiveammatti on nyt mahdollinen myös alanvaihtajille

Pelastajista on pulaa koko maassa. Esimerkiksi pääkaupunkiin tarvitaan kymmenen vuoden aikana toistasataa uutta palomies-sairaanhoitajaa.

Malmin lentokentän käytöstä poistettu pelastusasema palaa.

Punainen paloauto ajaa pihaan. Sisältä purkautuu pelastajia suojapuvuissaan. Letkuja vedetään esiin. Pian pihaan ajaa toinen paloauto, sen perässä kolmas.

Avaa kuvien katselu Helsingin pelastuskoulun opiskelijat harjoittelivat sammutustyötä Malmin lentoaseman lähistöllä olevassa purkurakennuksessa. Kuva: Matti Myller / Yle

Vanhempi harjoitusmestari Henri Mattsson seuraa tilanteen etenemistä viereiseltä rinteeltä. Hän on jatkuvassa viestintäyhteydessä joukkueisiin rakennuksen sisällä ja ulkona.

– Yksi yksikkö on savusukeltanut sisälle rakennukseen ja toinen toiseen tilaan. Siellä on tehty etsintä- ja sammutustehtävää. Ensimmäisten tehtävä oli löytää nukkepotilas. Toiset sammuttivat liekkipaloa, ja kolmas yksikkö harjoitteli kattotyöskentelyä, Mattson selvittää.

Harjoittelemassa on viime syksynä Helsingin pelastuskoulussa opintonsa aloittanut kurssi numero 46.

Avaa kuvien katselu Harjoitusmestari Henri Mattsson seurasi opiskelijoiden työskentelyä. Kuva: Matti Myller / Yle

50-vuotiaan pelastuskoulun jatkon rahoitus on epäselvä

Pelastajakurssin numero 47 hakuaika päättyi juuri.

Uutta on, että koulu luopui yhdenvertaisuussyistä hakijoiden yläikärajasta, joka oli ennen 36 vuotta.

– Muutos perustui yhdenvertaisuuslakiin. Emme voi syrjiä ketään ikään nähden. Jouduimme poistamaan yläikärajan hakuvaatimuksista, Helsingin pelastuslaitoksen koulutuspäällikkö Jari Lempinen toteaa.

Yhdenvertaisuusvaatimus ja yläikärajan poisto laajentavat mahdollista hakijaryhmää alalle. Se luo myös mahdollisuuden vaikkapa alanvaihtajalle, jos kuntoa riittää.

– Heti on tullut kyselyitä, voiko hakea, kun ikäraja poistettiin. Totta kai. Samat pääsyvaatimukset ovat kaikilla, Lempinen vastaa.

Avaa kuvien katselu Koulutuspäällikkö Jari Lempinen Helsingin pelastuslaitokselta. Kuva: Matti Myller / Yle

Helsinki on kouluttanut kaupunkiin pelastajia itse nyt jo 50 vuotta. Ensi syksyn kurssi ja sen 18 opiskelijaa ovat näillä näkymin viimeisiä kaupungin itsensä rahoittamia. Sen jälkeen rahoitusta on tarkoitus hakea valtiolta.

Helsingin pelastuskoulu on ollut välillä lakkautusuhan alla ja pelastuskoulutusta on suunniteltu keskitettäväksi kokonaan Kuopioon.

– Kuopio kouluttaa pelastajia koko valtakunnan tarpeisiin, ja heidän pitääkin katsoa, mikä valtakunnallisesta näkökulmasta on koulutuksen sisältö. Helsingin näkökulmasta meidän pitää keskittyä siihen, miten suurkaupungissa toimiminen tapahtuu ammatillisesti, Lempinen muistuttaa.

Sekava tilanne on verottanut hakijamääriä Helsingissä.

– Kun koulua on oltu välillä lopettamassa, nämä huonot uutiset tuppaavat jäämään ihmisille mieleen, ja aina silloin hakijamäärät ovat romahtaneet, Lempinen harmittelee.

Avaa kuvien katselu Pelastusolosuhteet ovat pääkaupungissa erilaiset kuin vaikkapa pienissä tai keskikokoisissa kaupungeissa. Kuva: Matti Myller / Yle

Perinteinen toiveammatti ei enää vedä

Pelastajista on pulaa koko valtakunnassa. Perinteinen ala ei houkuttele entiseen malliin.

Helsinkiin tarvitaan kymmenen vuoden sisällä toistasataa uutta pelastajaa. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on velvoittanut Helsinkiä rakentamaan uusia pelastusasemia eri puolille kaupunkia.

– Avi on vedonnut Helsingissä kuuden minuutin toimintavalmiusaikaan, joka ei vielä toteudu kaikkialla kaupungissa, Lempinen selvittää.

Esimerkiksi Vuosaaressa, jossa asuu ihmisiä keskikokoisen suomalaiskaupungin verran eli noin 40 000 henkeä, lähin pelastuslaitos sijaitsee hankalan mutkan takana Mellunmäessä.

Helsingin pelastustoiminta on erityisolosuhteiden äärellä

Kuopiossa palomiehen koulutus kestää puolitoista vuotta. Helsingissä koulutus on kaksivuotinen, mistä viimeiset puoli vuotta opiskellaan pääkaupungin erityispiirteitä.

Helsingin koulutuksessa erityistä on myös se, että palomieskoulutuksen jälkeen opiskelija erikoistuu palomiehen työn ohessa oppisopimuksella ensihoitajaksi.

Helsinkiläispelastajat työskentelevät siis myös ambulansseissa.

Pääkaupungin erityisolosuhteet, jotka pelastajan on hallittava: Avaa koko pääkaupungin infra

julkinen liikenne, asemat ja metro, jota ei löydy mistään muualta Suomesta

raitiovaunuliikenne

uusi Raide-Jokeri-pikaraitiotie Helsingin ja Espoon välillä

päivittäin Helsingin satamiin saapuvat isot risteilyalukset

koko merellinen toiminta, Helsingin pelastuslaitoksen omat liikuteltavat alukset merellä

öljyntorjunta

maanalainen rakentaminen

maanpäällinen rakentaminen, yhä korkeammat rakennukset

– Vaatii osaamista tietää, miten toimitaan teknisesti ja taktisesti oikein kaikissa ympäristöissä, Helsingin pelastuslaitoksen koulutuspäällikkö Jari Lempinen sanoo.

Alalle toivotaan lisää naisia ja maahanmuuttajataustaisia

Stadin leipä on perinteisesti ollut pitkä mutta kapea, ja tämä koskee myös pelastusalaa. Helsinkiläisten palomies-ensihoitajien palkat jäävät lisineen alemmas naapurisote-alueiden vastaavista.

Tämä siitäkin huolimatta, että Helsingissä eläminen on kalliimpaa, pelastajien työ hektisempää ja vaatii erityisosaamista.

– Isoja haasteita on. Olemme iso laitos. Pienikin palkankorotus maksaa vähän enemmän kuin siellä, missä on vähemmän henkilökuntaa, toteaa koulutuspäällikkö Lempinen.

Hakijoiksi toivotaan Helsingissä ihmisiä aiempaa monipuolisemmilla taustoilla, muun muassa lisää naisia ja maahanmuuttajataustaisia. Komentokieli on suomi.

– Maahanmuuttajien osalta koulutusta on pyritty markkinoimaan suoraan eri yhteisöille. Helsinki on hyvin monikulttuurinen. Tavoitteemme on saada hyvin monipuolisesti työntekijöitä, Lempinen summaa.

Avaa kuvien katselu Pelastajia tarvitaan lisää niin Helsingissä kuin muuallakin maassa. Kuva: Matti Myller / Yle

Helsingin pelastuskoulussa on havaittu hakijoiden kunnon laskeneen jonkin verran, mutta toistaiseksi koulutukseen hakeutuneiden laatu on vastannut pääsyvaatimuksia.

Joidenkin hakijoiden kohdalla sisäänpääsy on tyssännyt liian heikkoon uimataitoon, naisten osalta nykyisiin lihaskuntotesteihin.

– Lihaskuntotestien kehittämistä voisi harkita siten, että ne mittaisivat jatkossa enemmän työn omaista lihaskuntoa kuin raakaa lihasvoimaa vaativat testit, Lempinen pohtii.

Toisaalta työkalut painavat. Myös pelastettavien ihmisten paino lisääntyy, kouluttaja kertoo.